Πιερρακάκης: Συνθήκες για ισχυρότερες επιχειρήσεις και συγχωνεύσεις στην Ελλάδα

«Η Περιφέρεια μπορεί να γίνει μοχλός εθνικής ισχύος» , υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, στην ομιλία του σε εκδήλωση της Grant Thornton στην Κρήτη, υπό την αιγίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου με θέμα «Unlocking the Next Decade of Growth: Embracing Technology, Investment, and Global Expansion», παρουσία εκατοντάδων εκπροσώπων της οικονομικής και επιχειρηματικής ζωής του τόπου.

Η επιχειρηματικότητα είναι «σήμα κατατεθέν» της Κρήτης, σημείωσε ο κ. Πιερρακάκης, λέγοντας πως σήμερα στο νησί γίνονται μεγάλα έργα υποδομών καθώς και κρίσιμες παρεμβάσεις στις μεταφορές, στην ενέργεια και στους υδάτινους πόρους ανοίγουν νέες προοπτικές και διαμορφώνουν ένα νέο υπόδειγμα προόδου. «Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, δημόσιες επενδύσεις και ιδιωτικές πρωτοβουλίες συνθέτουν ένα οικοσύστημα που αποδεικνύει ότι η περιφέρεια μπορεί να γίνει μοχλός εθνικής ισχύος», υπογράμμισε.

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στα οικονομικά μεγέθη που επιβεβαιώνουν αυτή τη δυναμική: Η Κρήτη συμμετείχε το 2023 με 5,1% στη συνολική περιφερειακή παραγωγή της χώρας. Και έξω από τα εθνικά μας σύνορα η επιχειρηματικότητα αποτελεί «σήμα κατατεθέν» της Κρήτης: 153.775 επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στο νησί – περίπου το 10% του συνόλου της χώρας – με κύκλο εργασιών 18,7 δισ. ευρώ.

«Πρέπει να καταστεί εθνικός στόχος, πάθος και πείσμα, να παράγουμε ελληνικά προϊόντα και αυτά να κατακτήσουν το μεγαλύτερο κομμάτι του κόσμου, αν αυτό είναι δυνατόν, να φτάσουν στις περισσότερες γωνίες της γης. Να δοκιμάζουμε διαρκώς τις δυνάμεις μας και σε τομείς που σήμερα καλύπτονται, εγώ θα έλεγα κυρίως από εισαγωγές», τόνισε.

Το όραμα της δημιουργίας και της παραγωγής

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρθηκε εκτενέστερα στο όραμα για εγχώρια παραγωγή, τονίζοντας πως ο Έλληνας μπορεί να είναι δημιουργός στην τεχνολογία, στη ναυπηγική, στη ρομποτική, στην αεροναυτική και σε άλλα πεδία.

«Μπορούμε να κατασκευάσουμε μόνοι μας το μέλλον που θέλουμε», τόνισε, σημειώνοντας πως «η Ελλάδα αν θέλει να αποκτήσει μεγαλύτερες δυνατότητες, αν θέλει πραγματικά να αλλάξει εποχή όχι μόνο στο ημερολόγιο αλλά επί της ουσίας, αν θέλει να διαμορφώσει αλλιώς την τρίτη εκατονταετία της ιστορικής της διαδρομής, πρέπει να αντικαταστήσει – στον βαθμό που το κάνει – την επιλογή της κατανάλωσης, με το όραμα της δημιουργίας, με το όραμα της παραγωγής», σημείωσε.

Διπλάσιοι ρυθμοί ανάπτυξης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στην ανάπτυξη που προβλέπεται με ρυθμό 2,4% για το 2026, αριθμός περίπου διπλάσιος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ ο πληθωρισμός σταθεροποιήθηκε, κάτι το οποίο σημαίνει ότι βασικά δεν παράγεται αυτή τη στιγμή νέα ακρίβεια, όπως είπε. Για την ακρίβεια στην αγορά και ιδιαίτερα στα τρόφιμα και στην ενέργεια που έχει συσσωρευτεί, είπε ότι γίνεται συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστεί μέσα από τις στοχευμένες πρωτοβουλίες αύξησης της αγοραστικής δύναμης, όπως αυτές που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο. Αποτυπώθηκαν σε σχετικό σχέδιο νόμου καθώς και στον Προϋπολογισμό του 2026 και υλοποιούνται ήδη αυτή τη στιγμή από το τέλος του Ιανουαρίου, συνολικά.

Παράλληλα δήλωσε ότι η επιλογή της δημοσιονομικής σταθερότητας δεν είναι μια λογιστική απόφαση αλλά κοινωνική πολιτική με βάθος ορίζοντα. «Αν το γήπεδο δεν είναι σταθερό, αν το έδαφος δεν είναι σταθερό, δεν μπορείς να χτίσεις πάνω του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Πιερρακάκης έφερε ως παράδειγμα την ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο δίκτυο της Euronext, η οποία, όπως είπε, είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη που ενισχύει τη ρευστότητα και εντάσσει την Ελλάδα στον πυρήνα της ευρωπαϊκής χρηματοοικονομικής ζωής. Το Χρηματιστήριο της Αθήνας πλέον θα είναι κομμάτι ενός δικτυού το οποίο θα συνδέεται αυτόματα με το Παρίσι, το Άμστερνταμ τις Βρυξέλλες, το Δουβλίνο. «Και αυτό είναι μεγάλο κομμάτι του πώς θα μπορέσουμε να κατακτήσουμε μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και είναι μεγάλο κομμάτι του πώς οι ελληνικές επιχειρήσεις θα μπορέσουν να βρουν και περισσότερες ευκαιρίες χρηματοδότησης. Δημιουργούνται δηλαδή οι συνθήκες για ισχυρότερες επιχειρήσεις και για συγχωνεύσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα και την αγοραστική δύναμη. Η εθνική οικονομία και το τραπεζικό σύστημα θα είναι έτσι σε θέση να υποστηρίξουν ξανά όχι αυτό που λέγαμε παλιά τη δημιουργία εθνικών πρωταθλητών αλλά πλέον Ευρωπαίων Πρωταθλητών που μπορούν να έχουν το ελληνικό εθνικό χρώμα», σημείωσε.

Οι επιχειρήσεις καλούνται να ανταγωνιστούν σε παγκόσμια κλίμακα

Όπως ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, πλέον ο ανταγωνισμός είναι παγκόσμιος. Οι επιχειρήσεις καλούνται να ανταγωνιστούν σε παγκόσμια κλίμακα και αυτή την κλίμακα είναι που πρέπει να μπορέσουμε να κατακτήσουμε και στην Ελλάδα και ευρύτερα στην Ευρώπη, να αφαιρέσουμε τα εμπόδια που υπάρχουν μεταξύ μας, να θεμελιώσουμε την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό θα δώσει μια ώθηση στην ανάπτυξη, όχι μόνο στην ελληνική αγορά.

Υπάρχει το ερώτημα που τίθεται με πολύ σαφή τρόπο: «μετά το Ταμείο Ανάκαμψης τι;» με δεδομένες τις δημογραφικές πιέσεις που έχουμε στην Ελλάδα, με δεδομένο το ευρύτερο πλαίσιο της γεωπολιτικής αβεβαιότητας, με δεδομένες άλλες κρίσεις, όπως η κλιματική κρίση που έχει και αυτή τις συνέπειές της, οικονομικές και κοινωνικές. Αλλά πλέον υπάρχει μία κουλτούρα σταθερότητας, πεποίθησης ότι αυτή η χώρα, όπως και αυτός ο τόπος εδώ, έχει τεράστιες δυνατότητες και μπορούν αυτές να απελευθερωθούν συνολικά μέσα από διαρκείς μεταρρυθμίσεις και διαρκείς αλλαγές και βέβαια μέσα από τη διαρκή αξιοποίηση πλεονεκτημάτων και αφαίρεση εμποδίων. Γιατί πρέπει να κάνουμε και τα δύο, γιατί ακόμα έχουμε εμπόδια, είπε μεταξύ άλλων ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η Ελλάδα πρωτοστατεί στην υπεράσπιση του Διεθνούς Δικαίου

Αναφερόμενος στις γεωπολιτικές εξελίξεις, ο κ. Πιερρακάκης επισήμανε ότι η Ελλάδα έχει επιλέξει και υπηρετεί τον ρόλο του αξιόπιστου εταίρου και πλέον του πυλώνα σταθερότητας.

Τόνισε ότι πρωτοστατούμε στο σεβασμό και την υπεράσπιση των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου ως καθοριστικού παράγοντα των διεθνών σχέσεων και πως παράλληλα, εργαζόμαστε άοκνα και συστηματικά για την αδιάκοπη ενίσχυση της ισχύος της χώρας μας.

«Η ευθύνη και το καθήκον της διακυβέρνησης σε αυτόν τον τόπο είναι το να απαντά καταφατικά και έμπρακτα και στα δύο ζητούμενα: Η ισχυρή Ελλάδα στην οικονομία και στη διπλωματία. Η ισχυρή Ελλάδα στην άμυνα και στις θάλασσες», υπογράμμισε.

Με τους γείτονες μας συνομιλούμε επι «ίσοις όροις»

Συνομιλούμε με όλους τους γείτονές μας με αυτοπεποίθηση, με την αυτοπεποίθηση που πηγάζει από τις καθαρές θέσεις της εξωτερικής μας πολιτικής, όπως σημείωσε.

Αναφερόμενος στο πρόσφατο ταξίδι στην Τουρκία, είπε πως είχε μια ειλικρινή συζήτηση με τον Τούρκο ομόλογό του Σιμσέκ. «Συμφωνήσαμε να ενισχύσουμε τις εμπορικές μας σχέσεις. Δεν έχουμε το φόβο του διαλόγου. Γιατί διαθέτουμε την αυτοπεποίθηση και την αποφασιστικότητα των καθαρών θέσεων. Αναζητούμε συγκλίσεις χωρίς να επιτρέπουμε την παραμικρή αμφισβήτηση των εθνικών δικαίων μας. Η ιστορία διδάσκει ότι οι μεγάλες εθνικές τομές πραγματοποιούνται όταν η πολιτική ηγεσία κατορθώνει να συνδυάσει μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό με μια καθαρή στρατηγική στο εξωτερικό», τόνισε.

Ο κ. Πιερρακάκης, κλείνοντας την ομιλία του επισήμανε ότι «το όραμα για το αύριο πρέπει να είναι μία Ελλάδα που μπορεί να επιλύει προβλήματα πιο γρήγορα και πιο δραστικά και που έχει την αυτοπεποίθηση να θέτει στόχους ευρωπαϊκής εμβέλειας στην οικονομία, στις κοινωνικές κατακτήσεις, στο Κράτος».