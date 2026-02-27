Λιανικό εμπόριο: Αύξηση τζίρου 6,9% τον Δεκέμβριο

Αυξημένος κατά 6,9% ήταν ο τζίρος του λιανεμπορίου τον Δεκέμβριο σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς καταγράφηκε αύξηση σε όλα τα επιμέρους καταστήματα, με μόνη εξαίρεση τις πωλήσεις καυσίμων.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 6,9% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2025 αύξηση 10,3%.

Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 5,1% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2025 αύξηση 10,4%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2025 παρουσίασε αύξηση 1,3%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2025 παρουσίασε αύξηση 1,1%.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις αυξήθηκαν σε: Έπιπλα- Ηλεκτρικά είδη-Οικιακό εξοπλισμό (11,7%), Φαρμακευτικά- Καλλυντικά (10,3%), Βιβλία- Χαρτικά- Λοιπά είδη (8,6%), Μεγάλα καταστήματα τροφίμων (7,2%), Πολυκαταστήματα (6,8%), Τρόφιμα- Ποτά- Καπνό (3,3%) και Ένδυση- Υπόδηση (1,2%). Μείωση 1,2% καταγράφηκε στα Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων.

