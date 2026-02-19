Λαγκάρντ: «Παραμένω στην ΕΚΤ» – Διαψεύδει τα σενάρια πρόωρης αποχώρησης

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, διεμήνυσε σε συναδέλφους της ότι παραμένει προσηλωμένη στα καθήκοντά της και πως, εάν επρόκειτο να αποχωρήσει, θα το γνωστοποιούσε πρώτα η ίδια, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που επικαλείται το Reuters. Οι αποδέκτες του μηνύματος ερμήνευσαν την παρέμβασή της ως ένδειξη ότι δεν επίκειται άμεση παραίτηση.

Το θέμα ήρθε στο προσκήνιο μετά από δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο ανέφερε ότι η Λαγκάρντ σχεδιάζει να αποχωρήσει πρόωρα από την ΕΚΤ, πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία το επόμενο έτος, ώστε ο απερχόμενος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν να έχει λόγο στην επιλογή του διαδόχου της.

«Θα το ακούσετε από εμένα»

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Λαγκάρντ απέστειλε μήνυμα στους υπόλοιπους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής αργότερα την ίδια ημέρα, διαβεβαιώνοντας ότι παραμένει συγκεντρωμένη στον ρόλο της στην ΕΚΤ και ότι, αν αποφάσιζε να αποχωρήσει, εκείνοι θα το μάθαιναν από την ίδια και όχι από τον Τύπο.

Όσοι έλαβαν το μήνυμα εκτίμησαν ότι η τοποθέτησή της σηματοδοτεί πως δεν επιθυμεί να εγκαταλείψει άμεσα τη θέση της. Ωστόσο, δεν έκλεισε απολύτως την πόρτα σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο στο μέλλον.

