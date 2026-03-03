ΙΟΒΕ: Βελτιώθηκε το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα το Φεβρουάριο

Στις 107,7 μονάδες διαμορφώθηκε ο δείκτης οικονομικού κλίματος βελτιώνεται τον Φεβρουάριο από 105,4 μονάδες τον Ιανουάριο.

Οπως επισημαίνει το ΙΟΒΕ, η βελτίωση προέρχεται από την ενίσχυση των προσδοκιών σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, καθώς και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη.

Στις κατασκευές, ως προς τα ιδιωτικά έργα συνεχίζεται η ανοδική πορεία, με τον σχετικό δείκτη να φτάνει εκ νέου σε μια από τις υψηλότερες επιδόσεις διαχρονικά, ενώ στο Λιανικό εμπόριο σημειώνεται σημαντική βελτίωση λόγω κυρίως της χειμερινής περιόδου των εκπτώσεων.

Στους υπόλοιπους επιχειρηματικούς τομείς, στη Βιομηχανία και τις Υπηρεσίες οι προσδοκίες καταγράφουν ηπιότερες μεταβολές.

Στην πλευρά των νοικοκυριών, οι Έλληνες καταναλωτές, αν και παραμένουν οι περισσότερο απαισιόδοξοι στην ΕΕ, διατυπώνουν λιγότερο αρνητικές προβλέψεις για τα οικονομικά των νοικοκυριών τους σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα αλλά και τη γενικότερη οικονομική κατάσταση στη χώρα, ενώ ενισχύεται και η πρόθεσή τους για μείζονες αγορές.

Οι ήδη έντονες αβεβαιότητες του διεθνούς περιβάλλοντος, όμως, πλέον οξύνονται με δραματικό τρόπο, κατόπιν των πολύ πρόσφατων επιθέσεων στο Ιράν και οι πολεμικές και άλλες εξελίξεις είναι απρόβλεπτες. Η επίπτωσή τους στο εγχώριο οικονομικό κλίμα κατά το επόμενο διάστημα θα εξαρτηθεί από τη χρονική και γεωγραφική έκταση της νέας παγκόσμιας κρίσης και ειδικότερα από το αν θα διαφανεί σύντομα σύγκλιση προς μια λύση.

Οι δίαυλοι δυνητικής επίδρασης στην ελληνική οικονομία είναι πολλοί, από έντονες αναταράξεις στις αγορές ενέργειας και πρόκληση πληθωριστικών πιέσεων που θα μπορούσαν να πιέσουν περαιτέρω τα νοικοκυριά, έως διαταραχή του διεθνούς εμπορίου και των αγορών κεφαλαίου που θα μπορούσε να επηρεάσει τις επιχειρήσεις και περισσότερο τις εξωστρεφείς.

Αναλυτικότερα: