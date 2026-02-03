ΙΟΒΕ: Μικρή υποχώρηση του οικονομικού κλίματος τον Ιανουάριο 2026

Υποχώρησε ελαφρά τον Ιανουάριο ο δείκτης οικονομικού κλίματος, κλείνοντας στις 105,4 μονάδες, από 106,9 μονάδες τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, η επιδείνωση προέρχεται από εξασθένιση των προσδοκιών στις υπηρεσίες και την πτωτική τάση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, με τις προσδοκίες στη βιομηχανία να παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες. Αντίθετα, στις κατασκευές, τα ιδιωτικά έργα συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία με τον σχετικό δείκτη να φτάνει σε μια από τις υψηλότερες επιδόσεις διαχρονικά, ενώ στο λιανικό εμπόριο σημειώνεται μικρή βελτίωση.

Στην πλευρά των νοικοκυριών, οι Έλληνες καταναλωτές, παραμένουν οι περισσότερο απαισιόδοξοι στην ΕΕ, διατυπώνοντας περισσότερο αρνητικές προβλέψεις για τα οικονομικά των νοικοκυριών τους σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα αλλά και τη γενικότερη οικονομική κατάσταση στη χώρα, ενώ εξασθενεί και η πρόθεσή τους για μείζονες αγορές.

Όπως τονίζεται στην έρευνα του ΙΟΒΕ, «Η νέα χρονιά ξεκινά επομένως με τα νοικοκυριά να είναι περισσότερο διστακτικά, ενώ στις επιχειρήσεις η εικόνα παραμένει γενικά σταθερή. Κατά τους επόμενους μήνες, το οικονομικό κλίμα αναμένεται να προσδιοριστεί από παράγοντες όπως ο πληθωρισμός, οι επενδυτικές τάσεις και ευκαιρίες, καθώς και τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία, όπου η κατάσταση παραμένει ευμετάβλητη».

Αναλυτικότερα:

– στη βιομηχανία, το ήπια αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και την τρέχουσα ζήτηση ενισχύθηκε ελαφρά, το θετικό ισοζύγιο προβλέψεων για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες βελτιώθηκε σημαντικά ενώ το ύψος των αποθεμάτων κλιμακώθηκε ήπια.

– στις κατασκευές, οι ήπια θετικές προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων βελτιώθηκαν ελαφρά, ενώ παράλληλα οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση ενισχύθηκαν περαιτέρω.

– στο λιανικό εμπόριο, οι ήπια θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις ενισχύοντας περαιτέρω , με το ύψος των αποθεμάτων να αποκλιμακώνεται σημαντικά και τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων να υποχωρούν έντονα.

– στις υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων εξασθένισαν ελαφρά, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση υποχώρησαν ήπια, ενώ αντίθετα οι προβλέψεις της βραχυπρόθεσμης εξέλιξής της βελτιώθηκαν αισθητά.

– στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας ενισχύθηκαν, όπως και εκείνες για τη δική τους οικονομική κατάσταση. Παράλληλα, εξασθένισαν ήπια οι προβλέψεις για μείζονες αγορές, ενώ υποχώρησε οριακά η πρόθεση για αποταμίευση.

Share