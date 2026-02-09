Γ. Στουρνάρας: Έχουν ληφθεί όλες οι πρόνοιες για να μη θιγεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα από την απόφαση του Αρείου Πάγου για το Νόμο Κατσέλη

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Την πεποίθησή του ότι έχουν ληφθεί όλες οι πρόνοιες προκειμένου να μη θιγεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα από την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τον εκτοκισμό των δανείων που είχαν υπαχθεί στο Νόμο Κατσέλη, εξέφρασε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.

Όπως ανέφερε, μιλώντας χθες στο ραδιόφωνο της ΕΡΑ, η ΤτΕ αναμένει να καθαρογραφεί η συγκεκριμένη απόφαση διότι “οι λεπτομέρειες παίζουν σημαντικό ρόλο”, προσθέτοντας ότι “θέλω να πιστεύω ότι έχουν ληφθεί όλες οι πρόνοιες για να μη θιγεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα της χώρας. Όσον αφορά τις ρυθμίσεις για το ελβετικό φράγκο, και εκεί πιστεύω ότι η κυβέρνηση έχει κάνει το καλύτερο για τους δανειολήπτες προστατεύοντας βεβαίως και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Σε κάθε περίπτωση η Τράπεζα της Ελλάδος είναι εδώ ακριβώς για να παράσχει τεχνική βοήθεια στα ζητήματα αυτά”.

Απαντώντας σε ερώτηση για το κατά πόσο η πολιτική κατάσταση θα μπορούσε να επηρεάσει την οικονονομία, ο διοικητής της ΤτΕ ανέφερε ότι “η πολιτική σταθερότητα είναι ίσως το σημαντικότερο άυλο κεφάλαιο που έχει μια χώρα. Διότι σε ένα διεθνές περιβάλλον που ταράσσεται, βλέπετε, από γεωπολιτική αστάθεια, από δασμούς, από εμπορικούς πολέμους, η πολιτική σταθερότητα είναι προϋπόθεση για όλα τα άλλα. Άρα δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα μπορεί αυτό να τεθεί υπό αμφισβήτηση, ένα κεκτημένο δηλαδή που έχουμε, το οποίο μας οδήγησε έξω από την κρίση και κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες”.

Αναφερόμενος στις κοινωνικές ανιστότητες, ο κ. Στουρνάρας επεσήμανε ότι είναι μεν ένα από τα βασικότερα προβλήματα της χώρας, ωστόσο, όπως εκτίμησε, “πάμε καλά”, υπογραμμίζοντας χαρακτηρισιτκά ότι “κάθε χρόνο και οι κοινωνικές ανισότητες βελτιώνονται. Παρακολουθούμε ακόμα κι αυτά τα στοιχεία στην Τράπεζα της Ελλάδος, άρα πηγαίνουμε καλύτερα. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, όπως δεν πρέπει να ξεχνάμε που είχαμε βρεθεί 10 χρόνια πριν”.

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

Παναγόπουλος (ΓΣΕΕ): Δεν μου έχει κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης προσωπικού λογαριασμού

Παναγόπουλος (ΓΣΕΕ): Δεν μου έχει κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης προσωπικού λογαριασμού

09.02.20261 λεπτ.
Επείγουσα προκαταρκτική εξέταση της Οικονομικής Εισαγγελίας για την υπόθεση Παναγόπουλου

Επείγουσα προκαταρκτική εξέταση της Οικονομικής Εισαγγελίας για την υπόθεση Παναγόπουλου

09.02.20261 λεπτ.
Το νομοσχέδιο κατά της γραφειοκρατίας: Τι αλλάζει με τα πιστοποιητικά και άλλες 11 ερωταπαντήσεις

Το νομοσχέδιο κατά της γραφειοκρατίας: Τι αλλάζει με τα πιστοποιητικά και άλλες 11 ερωταπαντήσεις

09.02.20261 λεπτ.
UniCredit: Σχεδιάζει επιστροφές 50 δισ. ευρώ στους μετόχους έως το 2030

UniCredit: Σχεδιάζει επιστροφές 50 δισ. ευρώ στους μετόχους έως το 2030

09.02.20261 λεπτ.
Μετρό: Αλλαγές στη Γραμμή 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα και γιατί

Μετρό: Αλλαγές στη Γραμμή 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα και γιατί

08.02.20261 λεπτ.
Τι αλλάζει στους καθαρισμούς των οικοπέδων με το νομοσχέδιο «Ενεργή Μάχη»

Τι αλλάζει στους καθαρισμούς των οικοπέδων με το νομοσχέδιο «Ενεργή Μάχη»

08.02.20261 λεπτ.
Στο 2,45% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Ιανουάριο 2026

Στο 2,45% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Ιανουάριο 2026

07.02.20261 λεπτ.
Τα μηνύματα Λαγκάρντ για τα επιτόκια και το ευρώ – Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες

Τα μηνύματα Λαγκάρντ για τα επιτόκια και το ευρώ – Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες

07.02.20261 λεπτ.
Φιλόδοξο πρόγραμμα από το ΥΠΕΘΟ: 6 ιδιωτικοποιήσεις και 5 τομές στη φορολογία το 2026

Φιλόδοξο πρόγραμμα από το ΥΠΕΘΟ: 6 ιδιωτικοποιήσεις και 5 τομές στη φορολογία το 2026

07.02.20261 λεπτ.
Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 9 Φεβρουαρίου έως 13 Φεβρουαρίου

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 9 Φεβρουαρίου έως 13 Φεβρουαρίου

06.02.20261 λεπτ.
Εμπορικό έλλειμμα: Στα 33,5 δισ. ευρώ το 2025

Εμπορικό έλλειμμα: Στα 33,5 δισ. ευρώ το 2025

06.02.20261 λεπτ.
Στ. Παπασταύρου: Το δεύτερο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου οι υπογραφές με τη Chevron

Στ. Παπασταύρου: Το δεύτερο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου οι υπογραφές με τη Chevron

06.02.20261 λεπτ.
Παραιτήθηκε η Αννα Στρατινάκη από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς

Παραιτήθηκε η Αννα Στρατινάκη από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς

06.02.20261 λεπτ.
Σάλος με ανάρτηση του Τραμπ: Ανέβασε βίντεο που απεικονίζει τους Ομπάμα ως πιθήκους

Σάλος με ανάρτηση του Τραμπ: Ανέβασε βίντεο που απεικονίζει τους Ομπάμα ως πιθήκους

06.02.20261 λεπτ.
Φυλακή και βαριές «καμπάνες» για παράνομο τζόγο – Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ

Φυλακή και βαριές «καμπάνες» για παράνομο τζόγο – Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ

06.02.20261 λεπτ.
Share