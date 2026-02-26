Φρένο στον παράνομο τζόγο: Πρόστιμα έως και 800.000 ευρώ, κάθειρξη μέχρι 10 έτη – Όλα τα μέτρα

Διοικητικά πρόστιμα έως 50.000 ευρώ για τη διαφήμιση παράνομου τζόγου, κάθειρξη έως 10 έτη για τη διεξαγωγή παράνομων τυχερών παιγνίων και χρηματικές ποινές που σε διακεκριμένες περιπτώσεις φτάνουν έως και τις 800.000 ευρώ προβλέπει το σχέδιο νόμου που παρουσιάστηκε στο υπουργικό συμβούλιο από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΘΟ, η ανάγκη της συγκεκριμένης παρέμβασης τεκμηριώνεται από τα στοιχεία της έρευνας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για το 2024, σύμφωνα με τα οποία 799.000 πολίτες (9,5% του πληθυσμού) συμμετείχαν σε παράνομα τυχερά παίγνια, με εκτιμώμενο κύκλο δραστηριότητας 1,67 δισ. ευρώ και μέση δαπάνη 2.089 ευρώ ανά παίκτη. Με βάση αυτά τα στοιχεια, η εκτιμώμενη ετήσια απώλεια εσόδων για το δημόσιο είναι 400 εκατομμύρια ευρώ.

Το φαινόμενο πλήττει κυρίως τις νεότερες ηλικίες, καθώς το 52,2% των παικτών είναι έως 44 ετών, ενώ οι ηλικίες 18–34 εμφανίζουν τη μεγαλύτερη διείσδυση. Παράλληλα, 390.000 άτομα έπαιξαν αποκλειστικά διαδικτυακά, 215.000 σε παράνομους φυσικούς χώρους και 194.000 και με τους δύο τρόπους, με το παράνομο στοίχημα, τις παράνομες ρουλέτες και τα «φρουτάκια» να αποτελούν τις πιο διαδεδομένες μορφές. Οι ίδιοι οι παίκτες αναγνωρίζουν σοβαρούς κινδύνους, όπως απώλεια χρημάτων (61%), αδυναμία είσπραξης κερδών (53%), έλλειψη προστασίας παίκτη (51%) και απουσία ορίων υπεύθυνου παιχνιδιού (50%), γεγονός που αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη ισχυρότερης θεσμικής θωράκισης.

Οι κύριοι άξονες του σχεδίου νόμου είναι:

1. Ενίσχυση των εργαλείων άμεσης ψηφιακής παρέμβασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)

Θεσπίζεται νέα, ρητή αρμοδιότητα της Ε.Ε.Ε.Π., προκειμένου να μπορεί:

να ζητά, με ταχεία διοικητική διαδικασία, την αφαίρεση ή την απενεργοποίηση πρόσβασης (take down) σε διαδικτυακό περιεχόμενο που συνδέεται με τη διοργάνωση, προβολή ή προώθηση παράνομων τυχερών παιγνίων, απευθείας από παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας (ιστοσελίδες, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, μηχανές αναζήτησης κ.λπ.),

να αιτείται από τους εν λόγω παρόχους στοιχεία ταυτοποίησης για συγκεκριμένους χρήστες, λογαριασμούς ή ιστοσελίδες που σχετίζονται με δραστηριότητες παράνομου διαδικτυακού στοιχηματισμού ή τυχερών παιγνίων.

Σκοπός της ρύθμισης είναι η θωράκιση της Ε.Ε.Ε.Π. με σύγχρονα και αποτελεσματικά εργαλεία άμεσης ψηφιακής παρέμβασης, ώστε να διασφαλίζεται η ταχεία διακοπή της παράνομης δραστηριότητας στο διαδίκτυο, η ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς και η αποτελεσματική προστασία των παικτών και των δημοσίων εσόδων.

2. Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της Ε.Ε.Ε.Π.

Προβλέπεται η ουσιαστική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις αυξημένες απαιτήσεις εποπτείας μιας ραγδαία εξελισσόμενης και τεχνολογικά σύνθετης αγοράς, να ενισχύσει τον ελεγκτικό της ρόλο στην αγορά των τυχερών παιγνίων και να συμβάλει αποφασιστικά στην καταπολέμηση του παράνομου τζόγου, καθώς και στην προστασία των παικτών, ιδίως των ανηλίκων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο συνολικός αριθμός οργανικών θέσεων της Ε.Ε.Ε.Π. αυξάνεται από 80 σε 110, εκ των οποίων 70 θέσεις διοικητικού προσωπικού και 40 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με εξειδίκευση στον τομέα των τυχερών παιγνίων, της ανάλυσης δεδομένων και της εποπτείας ψηφιακών δραστηριοτήτων.

Επισημαίνεται ότι σήμερα η Επιτροπή στελεχώνεται από 72 υπαλλήλους (μόνιμους και αποσπασμένους), γεγονός που σημαίνει ότι με τη νέα ρύθμιση το προσωπικό ενισχύεται σημαντικά , θωρακίζοντας ουσιαστικά τη λειτουργική της ικανότητα και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

3. Ανακριτικές αρμοδιότητες στο Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων

Με την προτεινόμενη ρύθμιση τα μέλη του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων της Ε.Ε.Ε.Π. αποκτούν την ιδιότητα ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων, όταν από τους ελέγχους που διενεργούν προκύπτουν ενδείξεις ή στοιχεία τέλεσης ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με την παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων, κατά το άρθρο 52 του ν. 4002/2011. Σκοπός είναι η ουσιαστική ενίσχυση των δυνατοτήτων ελέγχου και αποτελεσματικής δίωξης των σχετικών αδικημάτων, χωρίς την επιβάρυνση με πρόσθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Η διάταξη συνιστά νέα ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων. Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο του ν. 4141/2013, οι ελεγκτές της Ε.Ε.Ε.Π. ασκούν κυρίως διοικητικό έλεγχο και προβαίνουν στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων, χωρίς να διαθέτουν ρητή ιδιότητα ανακριτικού υπαλλήλου για τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων.

Με τη νέα ρύθμιση, όταν κατά τη διενέργεια ελέγχων προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αδικημάτων του άρθρου 52 του ν. 4002/2011, τα μέλη του Σώματος ενεργούν ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι, κατά το άρθρο 31 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019). Κατά συνέπεια, αποκτούν αρμοδιότητες ποινικής προανακριτικής φύσεως, όπως η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, η σύνταξη δικογραφίας και η υποβολή αυτής στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, χωρίς να περιορίζονται αποκλειστικά στον διοικητικό έλεγχο.

4. Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας της «black list» της Ε.Ε.Ε.Π.

Εκσυγχρονίζεται και διευρύνεται η λειτουργία του καταλόγου μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου (“black list”) που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π., με την πρόβλεψη καταγραφής πρόσθετων πληροφοριών όχι μόνο για τους ίδιους τους ιστότοπους, αλλά και για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διοργανώνουν, διεξάγουν ή προωθούν παράνομα τυχερά παίγνια, καθώς και για τις σχετικές παραβάσεις και τις επιβληθείσες κυρώσεις.

Παράλληλα, εισάγεται μηχανισμός ταχύτερου και αυτοματοποιημένου αποκλεισμού πρόσβασης σε παράνομους ιστοτόπους , ενισχύοντας ουσιαστικά την αποτελεσματικότητα της “black list” ως εργαλείου πρόληψης και άμεσης διακοπής της παράνομης δραστηριότητας στο διαδίκτυο, ιδίως ως προς την παράνομη διεξαγωγή, διαφήμιση και προώθηση τυχερών παιγνίων.

Στόχος της ρύθμισης είναι η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της παράνομης διεξαγωγής, προώθησης και διαφήμισης τυχερών παιγνίων με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων, καθώς και η ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών και της εύρυθμης λειτουργίας της νόμιμης, αδειοδοτημένης αγοράς.

5. Άμεση διοικητική σφράγιση καταστημάτων με παράνομα παίγνια

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επανέρχεται σε ισχύ και ενισχύεται ο μηχανισμός άμεσης διοικητικής σφράγισης καταστημάτων στα οποία διεξάγονται παράνομα τυχερά παίγνια, ήτοι χωρίς την απαιτούμενη άδεια ή πιστοποίηση. Η άμεση διοικητική σφράγιση προβλεπόταν στην παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4002/2011, η οποία είχε καταργηθεί το 2014. Η επαναφορά του μέτρου αποσκοπεί στην ταχεία διακοπή της παράνομης δραστηριότητας και στην αποτροπή της συνέχισής της σε φυσικούς χώρους.

Περαιτέρω, προβλέπεται ως πρόσθετο διοικητικό μέτρο η αφαίρεση της σχετικής άδειας λειτουργίας από τον οικείο Δήμο, στις περιπτώσεις διαπίστωσης διεξαγωγής παράνομων παιγνίων, ώστε να αποτρέπεται αποτελεσματικά η επαναλειτουργία των παραβατικών καταστημάτων υπό το ίδιο ή άλλο καθεστώς.

Η ρύθμιση ενισχύει την αποτρεπτική ισχύ του πλαισίου ελέγχου, θωρακίζει τη νομιμότητα στην αγορά τυχερών παιγνίων και συμβάλλει στην προστασία των πολιτών και της νόμιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

6. Αυστηρή διοικητική κύρωση για διαφήμιση και προώθηση παράνομου τζόγου

Με την προτεινόμενη ρύθμιση θεσπίζεται νέα, αυτοτελής διοικητική κύρωση για τη διαφήμιση και προώθηση παράνομων τυχερών παιγνίων, η οποία κυμαίνεται από πέντε χιλιάδες (5.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά παράβαση. Η κύρωση επιβάλλεται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, διαφημίζει, προβάλλει ή προωθεί σε τρίτους μη αδειοδοτημένα τυχερά παίγνια ή σχετικές υπηρεσίες.

Η διάταξη στοχεύει ιδίως στην αντιμετώπιση του φαινομένου προώθησης παράνομου στοιχηματισμού μέσω σύγχρονων ψηφιακών καναλιών και πρακτικών εμπορικής επικοινωνίας, όπως ενδεικτικά από influencers, streamers, δίκτυα ψηφιακής διαφήμισης (digital ad networks), συνεργαζόμενους προωθητές (affiliates) και λοιπούς διαφημιστές.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι κάθε μορφή εμπορικής επικοινωνίας και προβολής στον χώρο των τυχερών παιγνίων αφορά αποκλειστικά νόμιμα αδειοδοτημένους παρόχους, ενισχύεται η προστασία των καταναλωτών και περιορίζεται η διάχυση της παράνομης δραστηριότητας στο επίγειο και διαδικτυακό περιβάλλον.

7. Εξορθολογισμός των ποινικών κυρώσεων για τα παράνομα παίγνια

Το σχέδιο νόμου προβλέπει αλλαγή του πλαισίου των ποινικών κυρώσεων του άρθρου 52 του ν. 4002/2011 με στόχο τον εξορθολογισμό τους, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας και τη πρακτική των ποινικών δικαστηρίων σε υποθέσεις παράνομων παιγνίων. Όπως αποδεικνύει η νομολογία των ποινικών δικαστηρίων, το ισχύον καθεστώς οδηγούσε στην πράξη σε ανεφάρμοστες ή/και μειωμένες ποινές μέσω αλλαγής «της κατηγορίας» από τα δικαστήρια υπονομεύοντας τον αποτρεπτικό χαρακτήρα αυτών. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, εισάγεται πλαίσιο ποινικών κυρώσεων δύο ταχυτήτων θεσπίζοντας χαμηλότερα κατώτερα όρια ποινών ώστε να μπορούν να εφαρμόζονται από τα δικαστήρια, αλλά ακόμα πιο αυστηρές ποινικές κυρώσεις όταν συντρέχουν συγκεκριμένες επιβαρυντικές περιπτώσεις.

Αναλυτικότερα: Ως προς την παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων, τροποποιείται το σύστημα ποινών με κατάργηση της διάκρισης ανά μέσο τέλεσης και υιοθέτηση ενιαίας αντιμετώπισης.

Πλέον, για μη τυχερά παίγνια προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ (σήμερα: φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών και χρηματική ποινή 100.000–200.000 ευρώ ανά παιγνιομηχάνημα ή 200.000–500.000 ευρώ μέσω διαδικτύου).

Για τυχερά παίγνια προβλέπεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή από 50.000 έως 700.000 ευρώ (σήμερα: κάθειρξη 10 ετών και χρηματική ποινή 700.000 ευρώ).

Στις διακεκριμένες περιπτώσεις, όπως κατ’ επάγγελμα τέλεση ή συμμετοχή ανηλίκων, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή 100.000–800.000 ευρώ (σήμερα: δεν υπήρχε αντίστοιχη κλιμάκωση).

8. Υποστήριξη της κατηγορίας σε ποινικές δίκες

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αποσαφηνίζεται το δικονομικό πλαίσιο παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας σε ποινικές δίκες που αφορούν παράνομα τυχερά παίγνια, ιδίως σε περιπτώσεις παράνομης διεξαγωγής παιγνίων μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών σε καταστήματα, όπως ενδεικτικά internet café και συναφείς χώροι.

Ειδικότερα, προβλέπεται ρητά η δυνατότητα του παρόχου στον οποίο έχει δοθεί αποκλειστικό δικαίωμα παροχής τυχερών παιγνίων να παρίσταται προς υποστήριξη της κατηγορίας σε δίκες για παραβάσεις του άρθρου 52 του ν. 4002/2011, στο μέτρο που σχετίζονται με δραστηριότητες οι οποίες άπτονται του κανονιστικού πλαισίου διεξαγωγής τυχερών παιγνίων και των προβλεπόμενων δικαιωμάτων του Με τον τρόπο αυτό αποσαφηνίζεται η δικονομική τους θέση και διευκολύνεται η συνεκτική υποστήριξη της κατηγορίας στις σχετικές ποινικές διαδικασίες.

Η ρύθμιση συμβάλλει στη διαμόρφωση σαφούς και ενιαίου πλαισίου ως προς την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε υποθέσεις παράνομων παιγνίων, ενισχύοντας τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα της ποινικής αντιμετώπισης των σχετικών παραβάσεων.

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου, φορολογικές και λοιπές διατάξεις

Στο σημερινό υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς παρουσίασαν επίσης μια σειρά από σημαντικές φορολογικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις. Οι σημαντικότερες είναι:

Α. Με τις προτεινόμενες συνταξιοδοτικές διατάξεις αφενός μεν, τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις του Μέρους Β΄ του ν. 5045/2023 κατά το μέρος που αφορούν στην αναπροσαρμογή των συντάξεων των στρατιωτικών και των εκ του νόμου εξομοιούμενων με αυτούς, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 25 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210), οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), ήτοι εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και δεν υπάγονται στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης («e-ΕΦΚΑ»), καθώς και των πολεμικών συνταξιούχων του άρθρου 1 του π.δ. 168/2007 (Α’209), τόσο από την 1η.1.2017, βάσει των διατάξεων των άρθρων 123 έως 161 του ν. 4472/2017 (Α’ 74 και διόρθωση σφαλμάτων Α’ 85) όσο και από την 1η.10.2025, βάσει των διατάξεων του Μέρους ΣΤ’ του ν. 5265/2026 και του Μέρους Γ΄ του ν. 5246/2025.

Ο σχετικός ανακαθορισμός καθίσταται απαραίτητος λόγω του ότι, βάσει του συνταξιοδοτικού καθεστώτος που διέπει τα ως άνω πρόσωπα, η σύνταξη εξακολουθεί να συνδέεται με τον μισθό των εν ενεργεία συναδέλφων τους, με συνέπεια να ανακύπτει ανάγκη αναμόρφωσης της σύνταξης οσάκις μεταβάλλεται ο προαναφερόμενος μισθός, κατά την πάγια αρχή που προβλέπεται από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 9, 9Α, 34, 34Α του π.δ. 169/2007 και 4 παρ. 3 του ν. 4387/2016. Εν προκειμένω δε, η αναμόρφωση της σύνταξης, βάσει των μεταβολών των αντίστοιχων μισθολογικών διατάξεων δεν δύναται να προκύψει αυτοματοποιημένα, χωρίς τη θέσπιση σχετικών ρητών διατάξεων, με δεδομένη και την ιδιαιτερότητα των διατάξεων των νέων μισθολογικών νόμων.

Ειδικότερα, τα συνταξιοδοτικά ζητήματα που έχουν ανακύψει από 1ης.1.2017, ύστερα από τη θέσπιση των μισθολογικών διατάξεων των άρθρων 123 έως 161 του ν. 4472/2017 για ειδικές κατηγορίες λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και για τους ενστόλους (στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής) επιχειρήθηκε να επιλυθούν με τις διατάξεις του Μέρους Β’ του ν. 5045/2023. Ωστόσο, κατά την πρακτική εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων, ως προς την αναπροσαρμογή της σύνταξης των προσώπων στα οποία αυτές αφορούν και λόγω των πολλαπλών ειδικών κατηγοριών των προσώπων των περ. α’, β’ και ε’ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό και με τον καινοφανή χαρακτήρα σχετικών ρυθμίσεων των ως άνω διατάξεων του ν. 4472/2017 (θέσπιση, για πρώτη φορά, μισθολογικών κλιμακίων εντός του βαθμού των ενστόλων), διαπιστώθηκε η αδήριτη ανάγκη τροποποίησης και συμπλήρωσης των διατάξεων του Μέρους Β’ του ν. 5045/2023, προκειμένου να καλυφθούν περιπτώσεις και κενά που ο νομοθέτης του ν. 5045/2023 δεν ήταν δυνατόν να προβλέψει από τον χρόνο θέσπισης του νόμου αυτού. Επιπρόσθετα δε, από 1ης.10.2025 θεσπίστηκαν νέα, αναπροσαρμοσμένα μισθολόγια για τα στελέχη τόσο των Ενόπλων Δυνάμεων (ν. 5265/2026, Α’ 3) όσο και των Σωμάτων Ασφαλείας (ν. 5246/2025, Α’ 198), με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, να ανακύπτει ανάγκη και νέου ανακαθορισμού των αντίστοιχων συντάξιμων αποδοχών από την ως άνω ημερομηνία.

Επίσης, στα δικαιούχα πρόσωπα της ειδικής σύνταξης της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 5039/2023 (ειδική σύνταξη θυμάτων δυστυχήματος Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023), βάσει των κείμενων διατάξεων, δεν συμπεριλαμβάνεται η περίπτωση διαζευγμένου ή χήρου και άτεκνου αποβιώσαντος, πρόβλημα που τώρα αντιμετωπίζεται.

Τέλος, για τα τέκνα συνταξιούχων οι οποίοι, βάσει της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016, δεν υπάγονται στον e-ΕΦΚΑ, δεν ισχύει το όριο ηλικίας καταβολής σύνταξης που προβλέπεται για τις αντίστοιχες περιπτώσεις που υπάγονται στον e-ΕΦΚΑ.

Β. Περαιτέρω, με τις προτεινόμενες διατάξεις αντιμετωπίζονται ζητήματα που έχουν ανακύψει για ορισμένες κατηγορίες προσωπικού του Δημοσίου και συγκεκριμένα για υπαλλήλους που υπάγονται στον ν. 4354/2014 (Α’ 176) και κατά τη μονιμοποίησή τους διατήρησαν το ασφαλιστικό καθεστώς του πρώην Ι.Κ.Α.

Γ. Επιπλέον με τις προτεινόμενες διατάξεις αντιμετωπίζονται φορολογικής φύσεως ζητήματα και συγκεκριμένα:

-προτείνονται λοιπές φορολογικές ρυθμίσεις και συγκεκριμένα:

α) ειδική ρύθμιση για τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών, που θα ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2025, σύμφωνα με την οποία, το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας αυτών θα υπολογίζεται, μειωμένο κατά ποσοστό 30%, σε σχέση με το ποσό που θα προέκυπτε από την εφαρμογή των γενικών διατάξεων του άρθρου 28Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος,

β) εξαίρεση για πληρωμές που διενεργούνται από την Ιερά Κοινότητα, τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους και τα εξαρτήματα αυτών, ώστε για τις πληρωμές αυτές υπόχρεοι σε απόδοση του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος να είναι πλέον οι λήπτες των πληρωμών, απαλλασσομένων των ανωτέρω νομικών οντοτήτων από την υποχρέωση παρακράτησης και απόδοσης του φόρου,

γ) εισαγωγή νέου συστήματος επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) αγροτικού πετρελαίου, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου 2026. Το νέο σύστημα προβλέπει την επιστροφή του ΕΦΚ και του αναλογούντος σε αυτόν ΦΠΑ απευθείας στην αντλία και θα υλοποιηθεί μέσω ειδικής εφαρμογής που αναπτύσσεται από την ΑΑΔΕ. Πρόκειται για την ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος των αγροτών, οι οποίοι θα λαμβάνουν την έκπτωση άμεσα κατά την πληρωμή. Ταυτόχρονα προβλέπεται ότι ο ΕΦΚ επιστρέφεται στους πρατηριούχους ή συμψηφίζεται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί.

Δ. Τέλος, με τις προτεινόμενες σχεδίου νόμου επιλύονται ζητήματα που έχουν ανακύψει κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας, στην οποία αφορούν οι προτεινόμενες διατάξεις.

Ειδικότερα, διευθετούνται πρακτικά ζητήματα που είχαν ανακύψει κατά τη μέχρι σήμερα εφαρμογή της διαδικασίας χορήγησης και επιστροφής προκαταβολών προς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και της διαδικασίας εξόφλησης λογαριασμών από τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ενώ εισάγεται ρύθμιση για τον τρόπο με το οποίο θα εξοφλούνται εφεξής από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί ηλεκτρικής ενέργειας Φορέα που δεν ανήκει στην Κεντρική Διοίκηση, κατόπιν βεβαίωσης των οφειλών στη φορολογική αρχή, με στόχο την μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Επίσης, εισάγεται ρύθμιση ένταξης στο ειδικό τιμολόγιο ΓΑΙΑ για τους κατόχους αγροτικών συνδέσεων, των οποίων οι καταναλώσεις, ιδίως κατά τη θερινή περίοδο, αυξάνονται σημαντικά. Η ρύθμιση καταλαμβάνει και τους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ).

Τέλος, αντιμετωπίζεται η ανάγκη κατάργησης ειδικών λογαριασμών που υπάγονται στις εξαιρέσεις του άρθρου 3 του ν. 3697/2008 (Α’ 194).

Ποιοι είναι οι επιδιωκόμενοι στόχοι

Α. Σύμφωνα με το ΥΕΠΘΟ, με τις προτεινόμενες διατάξεις του σχεδίου νόμου, αντιμετωπίζεται το ζήτημα του ανακαθορισμού των συντάξιμων αποδοχών του συνόλου των συντάξεων των στρατιωτικών και των εκ του νόμου εξομοιούμενων με αυτούς, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 25 του π.δ. 169/2007 (Α’210), οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), ήτοι δεν υπάγονται στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και των πολεμικών συνταξιούχων του άρθρου 1 του π.δ. 168/2007 (Α’209).

Οι προτεινόμενες διατάξεις, αφενός μεν, τροποποιούν και συμπληρώνουν τις διατάξεις του Μέρους Β΄ του ν. 5045/2023 κατά το μέρος που αφορούν στην αναπροσαρμογή από την 1η.1.2017 των συντάξεων των προσώπων των περ. α΄, β΄ και ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 βάσει των διατάξεων των άρθρων 123 έως 161 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), αφετέρου δε, ρυθμίζουν από την 1η.10.2025 τον ανακαθορισμό των συντάξιμων αποδοχών βάσει των διατάξεων του Μέρους ΣΤ’ του ν. 5265/2026 και του Μέρους Γ΄ του ν.5246/2025.

Ο σχετικός ανακαθορισμός καθίσταται απαραίτητος λόγω του ότι, βάσει του συνταξιοδοτικού καθεστώτος που διέπει τα ως άνω πρόσωπα, η σύνταξη εξακολουθεί να συνδέεται με τον μισθό των εν ενεργεία συναδέλφων τους, με συνέπεια να ανακύπτει ανάγκη αναμόρφωσης της σύνταξης οσάκις μεταβάλλεται ο προαναφερόμενος μισθός, κατά την πάγια αρχή που προβλέπεται από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 9, 9Α, 34, 34Α του π.δ. 169/2007 και 4 παρ. 3 του ν. 4387/2016. Εν προκειμένω δε, η αναμόρφωση της σύνταξης, βάσει των μεταβολών των αντίστοιχων μισθολογικών διατάξεων δεν δύναται να προκύψει αυτοματοποιημένα, χωρίς τη θέσπιση σχετικών ρητών διατάξεων, με δεδομένη και την ιδιαιτερότητα των διατάξεων των νέων μισθολογικών νόμων. Ειδικότερα, τα συνταξιοδοτικά ζητήματα που έχουν ανακύψει από 1ης.1.2017, ύστερα από τη θέσπιση των μισθολογικών διατάξεων των άρθρων 123 έως 161 του ν. 4472/2017 (Α’ 74 και διόρθωση σφαλμάτων Α’ 75) για ειδικές κατηγορίες λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και για τους ενστόλους (στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής), επιχειρήθηκε να επιλυθούν με τις διατάξεις του Μέρους Β’ του ν. 5045/2023. Ωστόσο, κατά την πρακτική εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων, ως προς την αναπροσαρμογή της σύνταξης των προσώπων στα οποία αυτές αφορούν και λόγω των πολλαπλών ειδικών κατηγοριών των προσώπων των περ. α’, β’ και ε’ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό και με τον καινοφανή χαρακτήρα σχετικών ρυθμίσεων των ως άνω διατάξεων του ν. 4472/2017 (θέσπιση, για πρώτη φορά, μισθολογικών κλιμακίων εντός του βαθμού των ενστόλων), διαπιστώθηκε η αδήριτη ανάγκη τροποποίησης και συμπλήρωσης των διατάξεων του Μέρους Β’ του ν. 5045/2023, προκειμένου να καλυφθούν περιπτώσεις και κενά που ο νομοθέτης του ν. 5045/2023 δεν ήταν δυνατόν να προβλέψει από τον χρόνο θέσπισης του νόμου αυτού. Επιπρόσθετα δε, από 1ης.10.2025 θεσπίστηκαν νέα, αναπροσαρμοσμένα μισθολόγια για τα στελέχη τόσο των Ενόπλων Δυνάμεων (ν. 5265/2026, Α’ 3) όσο και των Σωμάτων Ασφαλείας (ν. 5246/2025, Α’ 198), με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, να ανακύπτει ανάγκη και νέου ανακαθορισμού των αντίστοιχων συντάξιμων αποδοχών από την ως άνω ημερομηνία.

Επίσης, συμπεριλαμβάνονται στα δικαιούχα πρόσωπα της ειδικής σύνταξης της περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 5039/2023 (ειδική σύνταξη θυμάτων δυστυχήματος Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023), και η περίπτωση διαζευγμένου ή χήρου και άτεκνου αποβιώσαντος.

Τέλος, αυξάνεται το όριο ηλικίας καταβολής σύνταξης για τα τέκνα συνταξιούχων οι οποίοι, βάσει της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016, δεν υπάγονται στον e-ΕΦΚΑ, ώστε να ισχύουν και για τις περιπτώσεις αυτές οι αντίστοιχες προβλέψεις για όσους υπάγονται στον e-ΕΦΚΑ.

Από τις συνταξιοδοτικές διατάξεις η κύρια πρόσθετη ετήσια (πάγια) δαπάνη που προκαλείται, ανέρχεται στα 7.780.000 ευρώ, περίπου, και προκύπτει λόγω της αναπροσαρμογής που επιφέρουν στις συντάξεις των προσώπων της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016, οι μισθολογικές διατάξεις των νόμων 5265/2026 και 5246/2025 που θεσπίστηκαν για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Η δαπάνη αυτή θα επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό του έτους 2026 και των επόμενων ετών. Επίσης, προκαλείται εφάπαξ δαπάνη (για το διάστημα από 1.10.2025 έως 31.12.2025) ύψους 1.950.000 ευρώ, περίπου, θα επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό του έτους 2026.

Η συνολική προκαλούμενη δαπάνες είναι εντός των δεσμευτικών ορίων του Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού (ΠΔΠ) για τα έτη 2026-2029 και θα καλυφθούν από τις Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Β. Περαιτέρω, τροποποιείται το άρθρο 64 του ν. 5113/2024 (Α’ 96), αναφορικά με τη μισθολογική κατάταξη συνταξιούχων που εξακολουθούν να εργάζονται κατά το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης και μέχρι και τη λύση της υπαλληλικής σχέσης, και προστίθεται αναδρομικά από την 24η.6.2023 στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου αυτού η κατηγορία των υπαλλήλων που κατά τη μονιμοποίησή τους διατήρησαν το ασφαλιστικό καθεστώς του πρώην Ι.Κ.Α.

Γ. Επιπλέον, με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου προτείνεται μια σειρά αναγκαίων τροποποιήσεων σε φορολογικές ρυθμίσεις.

Ειδικότερα:

α) για τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών εισάγεται ειδική ρύθμιση, που θα ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2025, σύμφωνα με την οποία, το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας αυτών θα υπολογίζεται, μειωμένο κατά ποσοστό 30%, σε σχέση με το ποσό που θα προέκυπτε από την εφαρμογή των γενικών διατάξεων του άρθρου 28Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Πρόκειται για ικανοποίηση παγίου αιτήματος του ως άνω Κλάδου επαγγελματιών.

β) για την Ιερά Κοινότητα, τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους και τα εξαρτήματα αυτών, προβλέπεται εξαίρεση ώστε για τις πληρωμές που διενεργούν υπόχρεοι σε απόδοση του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος να είναι πλέον οι λήπτες των πληρωμών, απαλλασσομένων των ανωτέρω νομικών οντοτήτων από την υποχρέωση παρακράτησης και απόδοσης του φόρου.

γ) εισάγεται το νέο σύστημα επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) αγροτικού πετρελαίου, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου 2026. Το νέο σύστημα προβλέπει την επιστροφή του ΕΦΚ και του αναλογούντος σε αυτόν ΦΠΑ απευθείας στην αντλία και θα υλοποιηθεί μέσω ειδικής εφαρμογής που αναπτύσσεται από την ΑΑΔΕ. Πρόκειται για την ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος των αγροτών, οι οποίοι θα λαμβάνουν την έκπτωση άμεσα κατά την πληρωμή. Ταυτόχρονα προβλέπεται ότι ο ΕΦΚ επιστρέφεται στους πρατηριούχους ή συμψηφίζεται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί.

Δ. Τέλος, με τις προτεινόμενες διατάξεις του σχεδίου νόμου επιλύονται, μέσω εισαγωγής βελτιωτικών ρυθμίσεων, πρακτικά ζητήματα που έχουν ανακύψει κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας, στην οποία αφορούν οι προτεινόμενες διατάξεις.

Ειδικότερα:

α) τροποποιείται το πλαίσιο χορήγησης και επιστροφής προκαταβολών προς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και επικαιροποιούνται οι όροι και η διαδικασία εξόφλησης λογαριασμών από τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πρακτικά ζητήματα που είχαν ανακύψει κατά την εφαρμογή μέχρι σήμερα της διαδικασίας, ενώ -για πρώτη φορά- τίθεται ως προϋπόθεση για την εξόφληση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών των ανεξόφλητων λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας Φορέα που δεν ανήκει στην Κεντρική Διοίκηση η προηγούμενη βεβαίωσή του προς εξόφληση ποσού σε βάρος του Φορέα αυτού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ως εσόδου του Ελληνικού Δημοσίου. Η νέα αυτή ρύθμιση συμβάλλει στη συνετή διαχείριση από τους ως άνω Φορείς των σχετικών οικονομικών τους υποχρεώσεων.

β) παρέχεται η δυνατότητα στους κατόχους αγροτικών συνδέσεων, αλλά και τους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ) που δεν έχουν ενταχθεί στο ειδικό τιμολόγιο ΓΑΙΑ των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας να ενταχθούν σε αυτό από την 1η Απριλίου 2026, προκειμένου να μειωθεί το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως κατά τη θερινή περίοδο, κατά την οποία οι καταναλώσεις των αγροτών αυξάνονται σημαντικά.

Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να καταργεί ειδικούς λογαριασμούς που υπάγονται στις εξαιρέσεις του άρθρου 3 του ν. 3697/2008 (Α’ 194) για λόγους εξορθολογισμού της διαχείρισης αυτών, στο πλαίσιο της λογιστικής μεταρρύθμισης, με απώτερο σκοπό την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των διαθεσίμων του Ελληνικού Δημοσίου.