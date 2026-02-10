Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της Βεϊνόγλου από την HIG

Έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού για πρακτικές στον κλάδο των εμβασμάτων

Σε προχωρημένο στάδιο εισέρχεται η έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού σχετικά με πρακτικές επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά των υπηρεσιών εκτέλεσης εμβασμάτων, έπειτα από καταγγελία και παράλληλη αυτεπάγγελτη διερεύνηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής, η υπόθεση εξετάζεται κατά προτεραιότητα και έχει ήδη ανατεθεί σε αρμόδιο εισηγητή, εξέλιξη που υποδηλώνει ότι η έρευνα έχει περάσει σε κρίσιμη φάση. Οι αρχές διερευνούν κατά πόσο οι πρακτικές των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων συνιστούν παραβιάσεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, ιδίως των άρθρων 2 του Ν. 3959/2011 και 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η πιθανότητα ύπαρξης συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων -μέσω συμφωνιών ή εναρμονισμένων πρακτικών- που ενδέχεται να περιορίζουν τον ανταγωνισμό στην αγορά εμβασμάτων. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης, καθώς και πρακτικών αποκλεισμού ανταγωνιστών μέσω παράλληλων δικτύων συμφωνιών προώθησης συγκεκριμένου σήματος.

Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές απαγορεύσεις τόσο για οριζόντιες και κάθετες συμπράξεις που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό, όσο και για μονομερείς πρακτικές που συνιστούν πρόσκληση σε απαγορευμένες συμπράξεις ή ανακοίνωση μελλοντικών προθέσεων τιμολόγησης προς ανταγωνιστές.

Ο τελικός χρόνος ολοκλήρωσης εξαρτάται από την πολυπλοκότητα της υπόθεσης, τον όγκο των στοιχείων και τη συνεργασία των ελεγχόμενων επιχειρήσεων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) προχώρησε, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15 του Ν. 3959/2011 περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού, όπως ισχύει, στην κατά προτεραιότητα εξέταση και ανάθεση σε αρμόδιο Εισηγητή της διερεύνησης συγκεκριμένων πρακτικών επιχειρήσεων δραστηριοποιούμενων στον αγορά των υπηρεσιών εκτέλεσης εμβασμάτων.

Οι πρακτικές αυτές διερευνώνται στο πλαίσιο υποβληθείσας καταγγελίας για ενδεχόμενες παραβάσεις του άρθρου 2 του Ν. 3959/2011 περί «Προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού», ως ισχύει, καθώς και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και σχετικής αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (ΓΔΑ) στον κλάδο των υπηρεσιών εκτέλεσης εμβασμάτων προκειμένου να διερευνηθεί τυχόν παράβαση των άρθρων 1 του Ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ λόγω σωρευτικών αποτελεσμάτων αποκλεισμού μέσω παράλληλων δικτύων συμφωνιών προώθησης συγκεκριμένου σήματος.

Νομικό πλαίσιο

Η ΕΑ, θεματοφύλακας της εύρυθμης λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς, είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού βάσει του Ν. 3959/2011 και των άρθρων 101/102 ΣΛΕΕ.

* Τα άρθρα 1 του Ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ απαγορεύουν συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων (συμφωνίες, αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων ή εναρμονισμένες πρακτικές) που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού.

* Το άρθρο 1Α του Ν. 3959/2011 απαγορεύει μονομερείς πρακτικές που συνιστούν πρόσκληση σε απαγορευμένη σύμπραξη και ανακοίνωση μελλοντικών προθέσεων τιμολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών προς ανταγωνιστές.

* Τα άρθρα 2 του Ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ απαγορεύουν την καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης.

Επόμενα βήματα

Η ανάθεση σε Εισηγητή σημαίνει ότι η έρευνα της ΕΑ βρίσκεται σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο και συνεπάγεται την εκκίνηση των προθεσμιών των παρ. 4 και 5 του άρθρου 15 του Ν. 3959/2011 για τη λήψη απόφασης, ωστόσο δεν προδικάζει το περιεχόμενο της εισήγησης ή/και της απόφασης της ΕΑ. Η νόμιμη προθεσμία είναι ενδεικτική και ο χρόνος εξέτασης κάθε υπόθεσης εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την πολυπλοκότητά της, τον όγκο του διοικητικού φακέλου, καθώς και τον αριθμό και το βαθμό συνεργασίας των ελεγχόμενων επιχειρήσεων.

