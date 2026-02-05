Έρευνα για την έκρηξη στη “Βιολάντα”: Έφοδος της ΔΑΕΕ στο σπίτι του ιδιοκτήτη της εταιρείας και σε γραφεία

Έφοδο σε τέσσερα σπίτια και γραφεία πραγματοποίησαν σήμερα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), στο πλαίσιο της έρευνας για την τραγωδία στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα στα Τρίκαλα στο πλαίσιο της έρευνας που ξεκίνησε εκ νέου, προκειμένου να πέσει φως στις αιτίες, παραλήψεις και τυχόν παρανομίες που οδήγησαν στην έκρηξη και πυρκαγιά, τα ξημερώματα της 26 Ιανουαρίου με αποτέλεσμα τον θάνατο των πέντε γυναικών που εργάζονταν στη νυχτερινή βάρδια.

Συγκεκριμένα, τα στελέχη της ΔΑΕΕ έκαναν έφοδο στο σπίτι του ιδιοκτήτη της ”Βιολάντα”, στο γραφείο του στην επιχείρηση, καθώς και στο λογιστήριο, αλλά και στο σπίτι του τεχνικού ασφάλειας της εταιρείας, από όπου κατάσχεσαν ηλεκτρονικές συσκευές (υπολογιστές, τάμπλετ) και άλλον εξοπλισμό, αλλά και έγγραφα, που ενδεχομένως περιέχουν υλικό που σχετίζεται με την τραγική υπόθεση.

Όλο το υλικό θα μελετηθεί σχολαστικά, στο πλαίσιο της αναζήτησης στοιχείων, τα οποία θα σταλούν στην εισαγγελέα που χειρίζεται την υπόθεση και έχει δώσει την σχετική διευρυμένη εντολή για την έρευνα και η οποία θα αποφανθεί για την απόδοση ευθυνών, προς όλες τις κατευθύνσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας, είχαν συλληφθεί την επομένη μέρα της φονικής έκρηξης και πυρκαγιάς, τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες και αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Παράλληλα, σήμερα έγινε εκσκαφή στον τόπο της διαρροής προπάνιου, το οποίο εισχώρησε στο αδήλωτο υπόγειο του εργοστασίου, όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη, από έναν σπινθήρα ηλεκτρικής αντλίας νερού.

Όπως έγινε γνωστό αποκαλύφθηκε ο σωλήνας που μετέφερε το προπάνιο από τις δύο υπέργειες δεξαμενές στον χώρο παραγωγής του εργοστασίου. Από την αυτοψία επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχει διάτρηση του σωλήνα σε τουλάχιστον δύο σημεία, από όπου γινόταν η διαρροή του προπάνιου στο έδαφος και σιγά σιγά, επί πολύ μεγάλο διάστημα έφτασε στο υπόγειο, όπου και σημειώθηκε η έκρηξη.

Οι εργασίες έγιναν παρουσία εμπειρογνωμόνων της ΔΑΕΕ αλλά και τεχνικού συμβούλου που έχει ορίσει η εταιρεία, ενώ για τον ίδιο σκοπό μετέβη στα Τρίκαλα και ομάδα της ΕΜΑΚ με ειδικό όχημα από τη Λάρισα.

