Εκτός λειτουργίας η εφαρμογή Ε9 2026, 2027 την Πέμπτη λόγω εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Η ΑΑΔΕ ενημερώνει ότι, ενόψει της έναρξης των εργασιών για την εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ 2026, η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) έτους 2026 δεν θα είναι διαθέσιμη από την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου και μέχρι την ολοκλήρωση της έκδοσης-ανάρτησης των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ 2026 και το άνοιγμα των τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝΦΙΑ 2026.

Επιπλέον, η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) έτους 2027 δεν θα είναι διαθέσιμη την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, μεταξύ 9:00 και 13:00.

Όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες του Περιουσιολογίου, όπως το Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, υποβολές δηλώσεων Ε9 ετών 2010-2025, θα είναι διαθέσιμες κανονικά, καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών.

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

ΤτΕ: Ο οικονομικός κύκλος ευθύνεται για τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ελλάδα

ΤτΕ: Ο οικονομικός κύκλος ευθύνεται για τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ελλάδα

16.02.20261 λεπτ.
Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Πιερρακάκης, για Eurogroup/ECOFIN – Στο επίκεντρο ο διεθνής ρόλος του ευρώ

Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Πιερρακάκης, για Eurogroup/ECOFIN – Στο επίκεντρο ο διεθνής ρόλος του ευρώ

16.02.20261 λεπτ.
Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 3,51 δισ. τον Ιανουάριο – Φορολογικά έσοδα 6,2 δισ. ευρώ

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 3,51 δισ. τον Ιανουάριο – Φορολογικά έσοδα 6,2 δισ. ευρώ

16.02.20261 λεπτ.
ΟΔΔΗΧ
ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εξάμηνων έντοκων γραμματίων στις 18 Φεβρουαρίου

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εξάμηνων έντοκων γραμματίων στις 18 Φεβρουαρίου

13.02.20261 λεπτ.
Eurostat: Στο 0,3% η ανάπτυξη σε Ευρωζώνη και ΕΕ το δ’ τρίμηνο 2025

Eurostat: Στο 0,3% η ανάπτυξη σε Ευρωζώνη και ΕΕ το δ’ τρίμηνο 2025

13.02.20261 λεπτ.
Μετωπική σύγκρουση Τσίπρα – Στουρνάρα: “Μια τρίτη θητεία αξίζει κάθε κόπο…”

Μετωπική σύγκρουση Τσίπρα – Στουρνάρα: “Μια τρίτη θητεία αξίζει κάθε κόπο…”

13.02.20261 λεπτ.
Πιερρακάκης: Συνθήκες για ισχυρότερες επιχειρήσεις και συγχωνεύσεις στην Ελλάδα

Πιερρακάκης: Συνθήκες για ισχυρότερες επιχειρήσεις και συγχωνεύσεις στην Ελλάδα

13.02.20261 λεπτ.
Γιώργος Κώτσηρας: Επιστρέφουμε στον πολίτη σημαντικό μέρισμα της καλής πορείας της οικονομίας

Γιώργος Κώτσηρας: Επιστρέφουμε στον πολίτη σημαντικό μέρισμα της καλής πορείας της οικονομίας

13.02.20261 λεπτ.
FT: Προς ανάκληση δασμών σε χάλυβα και αλουμίνιο ο Trump

FT: Προς ανάκληση δασμών σε χάλυβα και αλουμίνιο ο Trump

13.02.20261 λεπτ.
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκατοντάδων αχυρανθρώπων με 380 επιχειρήσεις και χρέη 43 εκατ. ευρώ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκατοντάδων αχυρανθρώπων με 380 επιχειρήσεις και χρέη 43 εκατ. ευρώ

12.02.20261 λεπτ.
Εφοδος της βελγικής αστυνομίας στην Κομισιόν για υπόθεση πώλησης ακινήτων

Εφοδος της βελγικής αστυνομίας στην Κομισιόν για υπόθεση πώλησης ακινήτων

12.02.20261 λεπτ.
IΝΣΕΤΕ: Η ελληνική οικονομία μετατοπίζεται σταδιακά προς ένα πιο εξωστρεφές παραγωγικό πρότυπο

IΝΣΕΤΕ: Η ελληνική οικονομία μετατοπίζεται σταδιακά προς ένα πιο εξωστρεφές παραγωγικό πρότυπο

12.02.20261 λεπτ.
Γ. Παναγόπουλος: Δεν παραιτούμαι από πρόεδρος της ΓΣΕΕ – Ήταν όλα τιμολογημένα

Γ. Παναγόπουλος: Δεν παραιτούμαι από πρόεδρος της ΓΣΕΕ – Ήταν όλα τιμολογημένα

12.02.20261 λεπτ.
Στο 2,5% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο – Mεγάλες ανατιμήσεις σε τρόφιμα-ένδυση

Στο 2,5% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο – Mεγάλες ανατιμήσεις σε τρόφιμα-ένδυση

12.02.20261 λεπτ.
Δωδεκάμηνος τουρισμός: Ποιοι προορισμοί παίρνουν προβάδισμα στην Ελλάδα

Δωδεκάμηνος τουρισμός: Ποιοι προορισμοί παίρνουν προβάδισμα στην Ελλάδα

12.02.20261 λεπτ.
Share
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com