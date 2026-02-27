ΕΚΤ: Αποσύρθηκαν 444.000 πλαστά χαρτονομίσματα το 2025

Περίπου 444.000 πλαστά τραπεζογραμμάτια ευρώ αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία το 2025, δηλαδή υπήρξε μείωση κατά 20% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενημέρωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Δηλαδή, η πιθανότητα να λάβει κάποιος πλαστό τραπεζογραμμάτιο είναι εξαιρετικά περιορισμένη, καθώς ο αριθμός των πλαστών είναι πολύ χαμηλός σε σχέση με τα γνήσια σε κυκλοφορία. Ενδεικτικό είναι ότι το 2025 εντοπίστηκαν 14 πλαστά ανά εκατομμύριο γνήσιων τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία. Πρόκειται για ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα από την εισαγωγή του ευρώ και μετά.

Από εκεί και πέρα, τα τραπεζογραμμάτια των 20 και των 50 ευρώ εξακολούθησαν να καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά παραχάραξης. Οι δύο αυτές ονομαστικές αξίες αντιστοιχούσαν μαζί σε περίπου 80% του συνόλου των πλαστών τραπεζογραμματίων ευρώ. Το 96,8% των πλαστών τραπεζογραμματίων εντοπίστηκαν σε χώρες της ευρωζώνης, ενώ 2,2% σε κράτη μέλη της ΕΕ εκτός ζώνης ευρώ και 1% σε άλλα μέρη του κόσμου.

Ανάλυση πλαστών τραπεζογραμματίων κατά ονομαστική αξία το 2025

Ονομαστική αξία 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 € Ποσοστό επί του συνόλου 1,4 6,4 27,0 53,2 7,9 3,3 0,8

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για τα πλαστά τραπεζογραμμάτια, ωστόσο θα πρέπει να βρισκόμαστε σε επαγρύπνηση. Τα περισσότερα πλαστά τραπεζογραμμάτια ανιχνεύονται εύκολα διότι είτε δεν διαθέτουν χαρακτηριστικά ασφαλείας είτε οι απομιμήσεις των υφιστάμενων χαρακτηριστικών είναι πολύ κακές. Η γνησιότητα των τραπεζογραμματίων μπορεί να εξακριβωθεί εύκολα με τη μέθοδο των τριών ελέγχων (“έλεγχος με την αφή, οπτικός έλεγχος και εξέταση υπό γωνία”) που περιγράφεται στην ειδική ιστοσελίδα μας για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας ή στους δικτυακούς τόπους των εθνικών κεντρικών τραπεζών της ζώνης του ευρώ. Το Ευρωσύστημα βοηθά όσους κατ’ επάγγελμα διαχειρίζονται μετρητά να διασφαλίζουν ότι τα μηχανήματα διαχείρισης και επεξεργασίας τραπεζογραμματίων που έχουν ελεγχθεί με επιτυχία μπορούν να εντοπίζουν και να αποσύρουν από την κυκλοφορία τα πλαστά τραπεζογραμμάτια κατά τρόπο αξιόπιστο.

Εάν υποπτεύεστε ότι έχετε λάβει πλαστό τραπεζογραμμάτιο, τοποθετήστε το δίπλα σε ένα τραπεζογραμμάτιο που είναι αποδεδειγμένα γνήσιο και συγκρίνετέ τα. Εφόσον οι υποψίες σας αποδειχθούν βάσιμες, θα πρέπει να ειδοποιήσετε την αστυνομία ή – σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο – την αντίστοιχη εθνική κεντρική τράπεζα ή την εμπορική τράπεζά σας. Το Ευρωσύστημα στηρίζει ενεργά τις διωκτικές αρχές στον αγώνα κατά της παραχάραξης και της κιβδηλείας του νομίσματος.