Δεύτερη δουλειά ψάχνουν οι μισοί Ελληνες

Περισσότεροι από τους μισούς Ελληνες εργαζόμενους και συγκεκριμένα το 51% έχουν ήδη πιάσει ή εξετάζουν το ενδεχόμενο δεύτερης δουλειάς, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η έρευνα Randstad Workmonitor για το 2026, τα οποία επιβεβαιώνουν την αυξημένη οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Το ποσοστό αυτό είναι υπερδιπλάσιο σε σύγκριση με το 2024, ενώ εξίσου ενδεικτικό των οικονομικών δυσκολιών είναι και το γεγονός ότι το 41% έχει αυξήσει ή σκοπεύει να αυξήσει τις ώρες απασχόλησής του.

Πιο πρόθυμοι να κάνουν αυτές τις αλλαγές είναι οι νέοι, αναζητώντας οικονομική ασφάλεια αλλά και μεγαλύτερη ευελιξία.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ταυτόχρονα περιορίζεται η διάθεση για μισθολογικές διαπραγματεύσεις, μετά τη σημαντική αύξηση των ατόμων που ζήτησαν καλύτερες συνθήκες ή υψηλότερη αμοιβή πέρυσι. Σύμφωνα πάντοτε με το Workmonitor της Randstad, οι εργαζόμενοι είναι φέτος πιο συγκρατημένοι: λιγότεροι ζητούν αυξήσεις ή δηλώνουν την πρόθεσή τους για παραίτηση, ακόμη και όταν είναι δυσαρεστημένοι από την εργασία τους. Το αίσθημα «δεν ανήκω» εξακολουθεί να αποτελεί λόγο αποχώρησης, αλλά με μικρότερη ένταση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, γεγονός που καταδεικνύει μια γενικότερη στάση αναμονής και προσεκτικών κινήσεων.

Στο μεταξύ, το εργασιακό περιβάλλον αλλάζει και από την ταχεία ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης. Ειδικότερα, το 65% των εργοδοτών δηλώνει ότι έχει επενδύσει στην AI τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ το 57% των εργαζομένων αναγνωρίζει ότι η χρήση του ενισχύει την παραγωγικότητά τους. Ταυτόχρονα το 60% των εργοδοτών και το 61% των εργαζομένων αναμένουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει από υψηλή έως πολύ υψηλή επίδραση στα εργασιακά καθήκοντα. Παρά τη θετική αυτή στάση, αναδεικνύεται ένα χάσμα προσδοκιών: οι μισοί εργαζόμενοι γραφείου (50%) πιστεύουν ότι η AI θα ωφελήσει κυρίως τις εταιρείες και όχι τους ίδιους.

Πάντως, η ανάγκη για αναβάθμιση δεξιοτήτων είναι πλέον πιο επίκαιρη από ποτέ. Το 46% των εργαζομένων αναζητά ενεργά τρόπους να θωρακίσει την επαγγελματική του αξία, εκτός των επίσημων εταιρικών προγραμμάτων, υπογραμμίζοντας ότι η ευθύνη για το μέλλον της καριέρας μετατοπίζεται όλο και περισσότερο στον ίδιο τον εργαζόμενο.

Στενότεροι δεσμοί με τους managers παρά με την εταιρεία

Παρότι η εμπιστοσύνη στον εργασιακό χώρο δοκιμάζεται, η εργασία εξακολουθεί να λειτουργεί ως σημείο αναφοράς και σταθερότητας. Σχεδόν 7 στους 10 εργαζόμενους δηλώνουν ότι ο εργασιακός τους χώρος τους προσφέρει αυτή την αίσθηση, αν και το ποσοστό αυτό παρουσιάζει πτώση σε σχέση με το 2025.

Η απόσταση μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων αναφορικά με την προοπτική ανάπτυξης της επιχείρησης είναι εμφανής: το 100% των εργοδοτών εμφανίζεται αισιόδοξο για την ανάπτυξη της επιχείρησής του, ενώ μόλις το 38% των εργαζομένων συμμερίζεται την ίδια άποψη. Παράλληλα, η εμπιστοσύνη προς τη διοίκηση και τους συναδέλφους μειώνεται, γεγονός που καθιστά τον ρόλο των managers πιο κρίσιμο από ποτέ.

Το 65% των εργαζομένων δηλώνει ότι έχει ισχυρή σχέση με τον manager του, ποσοστό που σημειώνει άνοδο σε σχέση με πέρυσι, ενώ περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους αισθάνονται πιο δεμένοι με τον άμεσο προϊστάμενό τους παρά με την εταιρεία συνολικά.

Ωστόσο, σχεδόν το 45% χρησιμοποιεί πλέον την τεχνητή νοημοσύνη για επαγγελματικές συμβουλές, αντί να απευθυνθεί στον/στην manager του, ένα εύρημα που αναδεικνύει τόσο τη χρησιμότητα του AI όσο και την ανάγκη ενίσχυσης της ανθρώπινης ηγεσίας.

Η συνεργασία μεταξύ γενεών λειτουργεί ως μοχλός παραγωγικότητας. Ολοι οι εργοδότες (100%) αναγνωρίζουν τη συμβολή της ηλικιακής πολυμορφίας, ενώ το 77% των εργαζομένων δηλώνει ότι αποδίδει καλύτερα όταν συνεργάζεται και λαμβάνει υπόψη διαφορετικές απόψεις. Την ίδια στιγμή, η εξ αποστάσεως και υβριδική εργασία καθιστά τη συνεργασία πιο απαιτητική, όπως παραδέχεται το 85% των εργοδοτών, ενισχύοντας τη σημασία της διά ζώσης επικοινωνίας και της ενεργής διαχείρισης των ομάδων.

Προτεραιότητα η ευελιξία

Σύμφωνα με το Workmonitor, παρατηρείται και μετασχηματισμός της έννοιας της επαγγελματικής επιτυχίας. Παρότι το 39% των εργαζομένων εξακολουθεί να προσανατολίζεται σε μια παραδοσιακή καριέρα με σταθερή εξέλιξη, ένα σχεδόν ισοδύναμο ποσοστό (34%) επιλέγει συνειδητά πιο ευέλικτες και ποικιλόμορφες επαγγελματικές διαδρομές, γεγονός που αντανακλά μια αυξανόμενη ανάγκη για προσαρμοστικότητα και προσωπική αυτονομία.

Η αμοιβή εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικότερο μοχλό προσέλκυσης ταλέντων (81%), ωστόσο η διατήρηση των εργαζομένων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της καθημερινής εργασιακής εμπειρίας. Η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής αναδεικνύεται ως ο κύριος λόγος παραμονής σε έναν εργοδότη για το 44% των εργαζομένων, υπερισχύοντας της εργασιακής ασφάλειας και των παροχών.

Την ίδια στιγμή, παρότι το 80% των εργοδοτών αναγνωρίζει ότι η αυτονομία ενισχύει τη δέσμευση και την παραγωγικότητα, η περιορισμένη εφαρμογή της, δημιουργεί κρίσιμα κενά μεταξύ προσδοκιών και πραγματικότητας.

Το 41% των εργαζομένων έχει αποχωρήσει από εργασία που δεν ευθυγραμμιζόταν με την προσωπική του ζωή, ενώ περισσότεροι από ένας στους τρεις εργαζόμενους θέτουν πλέον την ευελιξία στον τόπο ή στο ωράριο εργασίας, ως αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για την αποδοχή νέας θέσης.

Σημειώνεται ότι η έρευνα, με συνολικό δείγμα 27.062 εργαζόμενους σε 35 αγορές, διεξήχθη το διάστημα 10-28 Οκτωβρίου 2025 σε 750 εργαζόμενους στην Ελλάδα, σε πληθυσμό ηλικίας 18-67.