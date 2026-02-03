Χωρίς ταξί σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη η Αττική – Απεργία και στη Θεσσαλονίκη

Χωρίς ταξί είναι η Αθήνα από τις 6 το πρωί σήμερα Τρίτη, πρώτη ημέρα της νέας 48ωρης που προκήρυξαν οι οδηγοί. Παράλληλα, οι αυτοκινητιστές θα συγκεντρωθούν στα γραφεία του ΣΑΤΑ και στις 10.30 π.μ. και προγραμματίζουν πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Στην ανακοίνωσή τους οι επαγγελματίες οδηγοί αναφέρουν ότι ο κλάδος των ταξί απορρίπτει κάθε συζήτηση με τον υπουργό Μεταφορών, τον οποίο θεωρεί πλήρως υπεύθυνο για την κλιμάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων αναφέροντας: «Με πρόσχημα την ηλεκτροκίνηση, ο υπουργός αλλοιώνει βάναυσα την ελάχιστη μίσθωση των ΕΙΧ, μειώνοντάς την από 90€ στα 50€. Αυτό που μέχρι τώρα αποτελούσε σαφή διαχωρισμό (ελάχιστη μίσθωση και ελάχιστη χρέωση για τις υπηρεσίες των ΕΙΧ με αυτές του ταξί) από 1/1/2027 παύει να υφίσταται».

Παράλληλα, σημειώνει: «Ο κ. Κυρανάκης βάζει την υπογραφή του σε ένα νόμο (ερανιστικό) που οδηγεί στην πλήρη απαξίωση του κλάδου και στην εγκατάλειψη των επαγγελματιών αυτοκινητιστών ταξί στο έλεος ιδιωτικών συμφερόντων. Τι λέει το επίμαχο άρθρο: Από 1ης Ιανουαρίου 2027 τα νέα οχήματα των επιχειρήσεων της παρ. 1 εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, απαιτείται να είναι οχήματα μηδενικών εκπομπών. Για τα ΕΙΧ με οδηγό μηδενικών εκπομπών σε περιοχές του προηγούμενου εδαφίου το ελάχιστο τίμημα της μίσθωσης ορίζεται στα πενήντα (50) ευρώ».

Ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Παράλληλα, οι επαγγελματίες οδηγοί ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό θεωρώντας ότι μόνο εκείνος μπορεί να δώει λύση στα δίκαια αιτήματα τους. «Στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, μόνο ο πρωθυπουργός μπορεί να δώσει λύση στα δίκαια αιτήματα των ταξιτζήδων, που αγωνίζονται για την επιβίωσή τους. Και δεν είναι μόνο η ηλεκτροκίνηση. Η παράνομη πρακτική πλατφορμών, η υπερφορολόγηση, η έλλειψη ελέγχων για την καταπολέμηση της υποκλοπής μεταφορικού έργου από τα Ε.Ι.Χ , το πρόβλημα της εκκρεμούς έκδοσης και ανανέωσης ειδικών αδειών ταξί είναι ζητήματα από τα οποία εξαρτάται η βιωσιμότητα του κλάδου… Το ΣΑΤΑ εκφράζει τη βαθιά του συγγνώμη προς το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία που θα προκύψει από την απεργία. Ωστόσο, ο αγώνας μας αφορά όλη την ελληνική κοινωνία, καθώς διεκδικούμε ασφαλείς και ποιοτικές μεταφορές για όλους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του ταξί, που εγγυάται υπεύθυνη εξυπηρέτηση και προστασία των δικαιωμάτων πολιτών και επαγγελματιών» καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους οι επαγγελματίες οδηγοί.

Απεργία και στη Θεσσαλονίκη

Το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Θεσσαλονίκης «ΕΡΜΗΣ» ανακοίνωσε ότι συνεχίζει τις απεργιακές κινητοποιήσεις του, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή του στις κυβερνητικές επιλογές για την ηλεκτροκίνηση. Όπως επισημαίνει, η επιβολή της μετάβασης στα ηλεκτρικά οχήματα γίνεται χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες υποδομές, χωρίς επαρκή οικονομική ενίσχυση και χωρίς σαφές πλαίσιο που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του κλάδου.

Σύμφωνα με το σωματείο, οι συγκεκριμένες πολιτικές απειλούν άμεσα το εισόδημα χιλιάδων επαγγελματιών και τις οικογένειές τους.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει προγραμματιστεί απεργιακή κινητοποίηση για αύριο Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου.