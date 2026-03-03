Απεργία σε όλα τα πλοία την Πέμπτη – Τι ζητά η ΠΝΟ

Πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων την Πέμπτη 5 Μαρτίου αποφάσισε στη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση της η Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ).

Η απεργία θα ξεκινήσει την Πέμπτη με ώρα έναρξης 00.01 και ώρα λήξης 24.00

Η Διοίκηση της ΠΝΟ κρίνει ιδιαιτέρως σοβαρή και επικίνδυνη την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί με τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή για τους εκατοντάδες ναυτικούς, Έλληνες και αλλοδαπούς, που παραμένουν εκεί εγκλωβισμένοι.

Ταυτόχρονα, όπως σημειώνει, «θεωρεί προκλητική την ενέργεια την οποία ήδη καταγγείλαμε και με επιστολή, ότι εταιρεία σε συνεννόηση με την Κυβέρνηση όπως μας αποκάλυψε ο εκπρόσωπος της, ετοίμαζε την αποστολή πλοίου στην περιοχή που μαίνεται ο πόλεμος».

Η ΠΝΟ στην ανακοίνωση της προσθέτει ότι απαιτεί:

– τον άμεσο απεγκλωβισμό όλων των Ναυτικών που βρίσκονται στην παραπάνω περιοχή.

-να κηρυχθεί απαγορευμένη περιοχή να προσεγγίζουν πλοία.

-να ληφθεί μέριμνα από το Υπουργείο για τους σπουδαστές που είναι στα εν λόγω πλοία και δεν μπορούν να επιστρέψουν να συνεχίσουν τη σχολή τους.

Όπως ξεκαθαρίστηκε και στον εκπρόσωπο της επίμαχης εταιρείας που επισκέφθηκε τα γραφεία της Ομοσπονδίας μας, κανένα πλοίο δεν θα φύγει από την Ελλάδα για την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Share