Έως 10.000 ευρώ για μετεγκατάσταση – Ποιοι δικαιούνται το επίδομα και σε ποιες περιοχές

Διευρύνεται το πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση» του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, καθώς εντάσσονται περισσότερες περιοχές και περισσότεροι δικαιούχοι, με την οικονομική ενίσχυση να φτάνει πλέον ενιαία έως τις 10.000 ευρώ.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών και η επανεγκατάσταση πληθυσμού σε περιοχές που αντιμετωπίζουν έντονα δημογραφικά προβλήματα, όπως ορεινές, απομακρυσμένες και παραμεθόριες ζώνες.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε πιλοτικά από τον Έβρο, με βασικό στόχο την αντιμετώπιση της δημογραφικής συρρίκνωσης. Έως σήμερα αφορούσε αποκλειστικά τους δήμους Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας, στις αντίστοιχες δημοτικές τους ενότητες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επόμενο διάστημα το πρόγραμμα αναμένεται να επεκταθεί σε νέες περιφερειακές ενότητες, μεταξύ των οποίων η Καστοριά, η Φλώρινα, το Κιλκίς, οι Σέρρες, η Πέλλα και η Δράμα, ενισχύοντας περαιτέρω τον χαρακτήρα του ως εργαλείου περιφερειακής ανάπτυξης.

Σε ό,τι αφορά τους δικαιούχους, έως σήμερα ωφελούμενες μονάδες θεωρούνταν τόσο μονοπρόσωπα νοικοκυριά, όσο και πολυπρόσωπα νοικοκυριά. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται ενήλικοι Έλληνες πολίτες, άγαμοι, χήροι, διαζευγμένοι ή σε διάσταση, που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και δεν ανήκουν στην κατηγορία φοιτητών έως 25 ετών στους δήμους μετεγκατάστασης. Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται νοικοκυριά με τέκνα, καθώς και έγγαμα ζευγάρια ή ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς παιδιά, υπό την προϋπόθεση υποβολής φορολογικής δήλωσης από τον αιτούντα.

Σημαντική αλλαγή αφορά το ύψος της ενίσχυσης, καθώς το επίδομα ενοποιείται και διαμορφώνεται ενιαία στις 10.000 ευρώ, ανεξαρτήτως μεγέθους οικισμού, είτε αυτός έχει πληθυσμό άνω είτε κάτω των 500 κατοίκων. Μέχρι σήμερα, η ενίσχυση ανερχόταν σε 10.000 ευρώ για οικισμούς έως 500 κατοίκους και σε 6.000 ευρώ για οικισμούς άνω των 500 κατοίκων, αποκλειστικά στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου.

Το ποσό των 10.000 ευρώ θα καταβάλλεται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί σε δύο δόσεις.

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει εντός Μαρτίου και θα είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση relocation.vouchers.gov.gr. Η είσοδος θα γίνεται με κωδικούς Taxisnet, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταχωρίσουν τα στοιχεία επικοινωνίας, το IBAN, την οικογενειακή τους κατάσταση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η διεύρυνση του προγράμματος εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως σημαντικό κίνητρο μόνιμης εγκατάστασης, σε μια περίοδο που το δημογραφικό και η εγκατάλειψη της περιφέρειας παραμένουν από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη χώρα.