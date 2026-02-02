ΔΥΠΑ: Πρόγραμμα με 100% επιδότηση μισθού και εισφορών σε επιχειρήσεις για ανέργους ΕΕΕ

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων από επιχειρήσεις για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, το οποίο συνδυάζει πλήρως επιδοτούμενη απασχόληση και κατάρτιση για ανέργους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Με τη νέα Δημόσια Πρόσκληση, δίνεται η δυνατότητα στους ωφελούμενους να ξεκινήσουν άμεσα εργασία σε επιχείρηση, παράλληλα με την παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών (υπάλληλος γραφείου ή πωλητής), με ευέλικτο τρόπο (διά ζώσης ή σύγχρονη/ασύγχρονη τηλεκατάρτιση).

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν:

  • λαμβάνουν 100% επιδότηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες
  • έχουν συνολικό όφελος: 1.118 € τον μήνα / 13.416 € τον χρόνο ανά εργαζόμενο
  • προσλαμβάνουν ανέργους όλων των ειδικοτήτων
  • δεν δεσμεύονται για διατήρηση προσωπικού μετά τη λήξη του προγράμματος.

Υποβολή αιτήσεων:
Αίτηση συμμετοχής επιχειρήσεων:
https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

Αίτηση συμμετοχής ωφελουμένων:
https://eee.dypa.gov.gr/beneficiary

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την πλήρωση των διαθέσιμων θέσεων και την εξάντληση του προβλεπόμενου προϋπολογισμού.

Η διαδικασία:

1. Υποβολή αίτησης από την επιχείρηση

2. Υπόδειξη ανέργων από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ

3. Επιλογή υποψηφίου από την επιχείρηση

4. Παράλληλη απασχόληση και παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης εκτός ωραρίου εργασίας

5. Με την ολοκλήρωση και πιστοποίηση της κατάρτισης, ο ωφελούμενος λαμβάνει 400 € εκπαιδευτικό επίδομα.

Το πρόγραμμα ενισχύει την απασχόληση, την αναβάθμιση δεξιοτήτων και τη στήριξη των επιχειρήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες:
https://www.dypa.gov.gr/idikes-koinonikes-omades?tab=proghramma-energhitikwn-politikwn-ghia-anerghoys-dikaioukhoys-elakhistoy-eghghiimenoy-eisodimatos&tab2=ypovoli-aitiseon&tab3=

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

02.02.20261 λεπτ.
Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ
Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 2 έως 6 Φεβρουαρίου

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 2 έως 6 Φεβρουαρίου

31.01.20261 λεπτ.
Τα επιδόματα λόγω υπογεννητικότητας, αργεί η μείωση τεκμηρίων και το... χρωματιστό εργαλείο της ΡΑΕ
Τα επιδόματα λόγω υπογεννητικότητας, αργεί η μείωση τεκμηρίων και το… χρωματιστό εργαλείο της ΡΑΕ

Τα επιδόματα λόγω υπογεννητικότητας, αργεί η μείωση τεκμηρίων και το… χρωματιστό εργαλείο της ΡΑΕ

21.01.20241 λεπτ.
Στη Βουλή το μίνι ασφαλιστικό - Οι αλλαγές για εργαζόμενους, συνταξιούχους και επιδόματα
Στη Βουλή το μίνι ασφαλιστικό – Οι αλλαγές για εργαζόμενους, συνταξιούχους και επιδόματα

Στη Βουλή το μίνι ασφαλιστικό – Οι αλλαγές για εργαζόμενους, συνταξιούχους και επιδόματα

08.12.20231 λεπτ.
ΔΥΠΑ: Νωρίτερα από ποτέ θα πληρωθούν τα επιδόματα ενόψει Χριστουγέννων
ΔΥΠΑ: Νωρίτερα από ποτέ θα πληρωθούν τα επιδόματα ενόψει Χριστουγέννων

ΔΥΠΑ: Νωρίτερα από ποτέ θα πληρωθούν τα επιδόματα ενόψει Χριστουγέννων

30.11.20231 λεπτ.
Νομοσχέδιο του υπ. Εργασίας: Τι αλλάζει για συνταξιούχους εργαζόμενους, επιδόματα, ταμεία
Νομοσχέδιο του υπ. Εργασίας: Τι αλλάζει για συνταξιούχους εργαζόμενους, επιδόματα, ταμεία

Νομοσχέδιο του υπ. Εργασίας: Τι αλλάζει για συνταξιούχους εργαζόμενους, επιδόματα, ταμεία

24.11.20231 λεπτ.
Προϋπολογισμός 2024: Ερχονται αυξήσεις σε μισθούς Δημοσίου, συντάξεις και οικογενειακά επιδόματα
Προϋπολογισμός 2024: Ερχονται αυξήσεις σε μισθούς Δημοσίου, συντάξεις και οικογενειακά επιδόματα

Προϋπολογισμός 2024: Ερχονται αυξήσεις σε μισθούς Δημοσίου, συντάξεις και οικογενειακά επιδόματα

06.08.20231 λεπτ.
Πότε καταβάλλονται τα αυξημένα προνοιακά επιδόματα από τον e-ΕΦΚΑ - Ποιοί θα πάρουν αναδρομικά
Πότε καταβάλλονται τα αυξημένα προνοιακά επιδόματα από τον e-ΕΦΚΑ – Ποιοί θα πάρουν αναδρομικά

Πότε καταβάλλονται τα αυξημένα προνοιακά επιδόματα από τον e-ΕΦΚΑ – Ποιοί θα πάρουν αναδρομικά

23.05.20231 λεπτ.
Τα 13 αναπηρικά επιδόματα που αυξάνονται από 1ης Μαΐου - Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία
Τα 13 αναπηρικά επιδόματα που αυξάνονται από 1ης Μαΐου – Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία

Τα 13 αναπηρικά επιδόματα που αυξάνονται από 1ης Μαΐου – Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία

10.04.20231 λεπτ.
Κυρ. Μητσοτάκης: Αυξάνονται κατά 8% τα αναπηρικά επιδομάτα
Κυρ. Μητσοτάκης: Αυξάνονται κατά 8% τα αναπηρικά επιδομάτα

Κυρ. Μητσοτάκης: Αυξάνονται κατά 8% τα αναπηρικά επιδομάτα

04.04.20231 λεπτ.
Καταβάλλονται σήμερα τα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ σε 709.262 δικαιούχους
Καταβάλλονται σήμερα τα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ σε 709.262 δικαιούχους

Καταβάλλονται σήμερα τα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ σε 709.262 δικαιούχους

28.02.20231 λεπτ.
Share