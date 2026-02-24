Y/KNOT Invest: Πώληση του 70% της Kiriacoulis France

Τη μεταβίβαση του συνόλου της συμμετοχής της (70%) στη θυγατρική Kiriacoulis France SARL (KF) σε ιδιώτη επενδυτή ανακοίνωσε η Y/KNOT Invest A.E., με τη συναλλαγή να ολοκληρώνεται στις 18 Φεβρουαρίου 2026.

Το τίμημα ανήλθε στο συμβολικό ποσό του 1 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τα ιστορικά ζημιογόνα αποτελέσματα και την αρνητική καθαρή θέση της KF κατά τον χρόνο της μεταβίβασης. Όπως επισημαίνεται, ο αγοραστής δεν αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την εταιρεία.

Η εν λόγω αποεπένδυση εντάσσεται στη στρατηγική απόφαση της Διοίκησης για αποδέσμευση από ζημιογόνες δραστηριότητες του εξωτερικού.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα της ΚF περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, πωλήσεις και ναυλώσεις ιστιοπλοϊκών σκαφών, καθώς και τη διαχείριση βάσεων στη Γαλλία μέσω θυγατρικών της. Η υλοποίηση των ανωτέρω δραστηριοτήτων μέσω γαλλικών θυγατρικών συνεπάγονταν αυξημένες απαιτήσεις κεφαλαίου κίνησης και σημαντικό κόστος συντονισμού, εποπτείας και διαχείρισης.

Εφεξής, η δραστηριότητα πωλήσεων και ναυλώσεων ιστιοπλοϊκών σκαφών στη Γαλλία θα διενεργείται από την Εταιρεία ή/και εταιρείες του ομίλου Y/KNOT Invest στην Ελλάδα, ενώ θα αναζητηθεί η βέλτιστη δομή συνέχισης της δραστηριότητας διαχείρισης βάσεων στη Γαλλία.

Μέσω της συγκεκριμένης συναλλαγής, η YKNOT INVEST S.A.επιτυγχάνει:

τη μείωση του λειτουργικού κόστους διά της αξιοποίησης της τεχνογνωσίας υφιστάμενων επιχειρησιακών δομών και ανθρωπίνων πόρων του ομίλου,
τη βελτίωση των ενοποιημένων οικονομικών αποτελεσμάτων λόγω της παύσης ενσωμάτωσης των ζημιών της KF,
τη συγκέντρωση των επιχειρηματικών πόρων στην Ελλάδα, απ’ όπου θα διενεργούνται πλέον κεντρικά όλες οι πωλήσεις και η διαχείριση του στόλου της Εταιρείας, και
την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας του ομίλου.
Η παρούσα ανακοίνωση συνιστά δημοσιοποίηση προνομιακής πληροφορίας κατά την έννοια του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014.

Η Εταιρεία θα συνεχίσει να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιώδη εξέλιξη.

 

Share