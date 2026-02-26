Y/KNOT: Εσοδο 800 χιλ. ευρώ από την πώληση της θυγατρικής στη Γαλλία

Σε συνέχεια της από 24/02/2026 ανακοίνωσης και κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία «Y/KNOT Invest Α.Ε.» (η «Εταιρεία») επιθυμεί να ενημερώσει περαιτέρω το επενδυτικό κοινό αναφορικά με τη μεταβίβαση του συνόλου της συμμετοχής της, ήτοι ποσοστού 70%, στην εταιρεία με την επωνυμία «Kiriacoulis France SARL» (η «KF») ως εξής:
1. Συγκριτικά Οικονομικά Μεγέθη KF και Ομίλου. Όπως αναφέρεται στην από 24/02/2026 ανακοίνωση, η αποεπένδυση από την KF εντάσσεται στη στρατηγική απόφαση της Διοίκησης για αποδέσμευση από ζημιογόνες δραστηριότητες του εξωτερικού, λαμβάνοντας υπόψη την επιδείνωση των οικονομικών της μεγεθών και την αρνητική καθαρή θέση της εταιρείας κατά το χρόνο της μεταβίβασης. Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται κατά σειρά τα οικονομικά στοιχεία της KF και των θυγατρικών της και τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία του ομίλου Y/KNOT Invest, πρώην ομίλου ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ (ο «Όμιλος»):

2. Στρατηγικός Ανασχεδιασμός και Συνέχιση Δραστηριότητας. Η εν λόγω συναλλαγή εντάσσεται στον στρατηγικό ανασχεδιασμό του Ομίλου με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση της κερδοφορίας. Συγκεκριμένα:

Όπως επισημαίνεται στην από 24/02/2026 ανακοίνωση, η εμπορική δραστηριότητα (πωλήσεις και ναυλώσεις σκαφών) του Ομίλου δεν διακόπτεται, αλλά διενεργείται πλέον κεντρικά, από την Ελλάδα, μέσω ελληνικών εταιρειών του Ομίλου.

Ήδη, εντός του τρέχοντος έτους (2026) πραγματοποιήθηκαν μέσω ελληνικών εταιρειών του Ομίλου πωλήσεις σκαφών, επιβεβαιώνοντας τη λειτουργική αποτελεσματικότητα της ανωτέρω στρατηγικής απόφασης.

3. Επίπτωση στα Οικονομικά Μεγέθη του Ομίλου. Από τη συγκεκριμένη συναλλαγή και την παύση ενοποίησης των ζημιογόνων αποτελεσμάτων και της αρνητικής καθαρής θέσης της KF, αναμένεται να προκύψει για τον Όμιλο έσοδο από πώληση συμμετοχής (70%) ύψους περίπου 800 χιλ. €. Η επίδραση αυτή θα απεικονιστεί στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου του Α’ Εξαμήνου 2026.

Με την ολοκλήρωση της αποεπένδυσης, η Διοίκηση της Εταιρείας διασφαλίζει την απεμπλοκή του Ομίλου από δραστηριότητες με υψηλές ανάγκες κεφαλαίου κίνησης και κόστη συντονισμού, εστιάζοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της στην Ελλάδα και τη βελτίωση των ενοποιημένων αποτελεσμάτων.

Σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του γαλλικού δικαίου, η εν λόγω συναλλαγή θα τελειωθεί με τη δημοσίευση των σχετικών εγγράφων στο γαλλικό εμπορικό μητρώο (Registre du Commerce et des Sociétés).

Η Εταιρεία θα συνεχίσει να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιώδη εξέλιξη.

