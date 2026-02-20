Βιομηχανία: Αύξηση 5,6% στον τζίρο τον Δεκέμβριο του 2025

Ετήσια αύξηση 5,6% κατέγραψε ο δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Δεκέμβριο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τον Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Δεκέμβριο 2025, η εξέλιξη του οποίου σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 5,6% έναντι αύξησης 4,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023.

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 9,3%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2025 – Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2024 – Δεκεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 0,3%, έναντι αύξησης 1,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.