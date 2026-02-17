THEON: Ιστορικό ρεκόρ σε τζίρο και κέρδη το 2025 – Οι προβλέψεις για τη φετινή χρονιά

Τα βασικά μεγέθη 2025 ανακοίνωσε η Theon πετυχαίνοντας να επιβεβαιώσει το αναβαθμισμένο guidance που είχε γνωστοποιήσει τον Νοέμβριο της περασμένης χρονιάς.

Τα μεγέθη καταγράφουν ιστορικό ρεκόρ εσόδων και κερδοφορίας στα 28 χρόνια λειτουργίας της Theon. Οπως δε σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, εισέρχεται στο 2026 με ισχυρή δυναμική από τις διαρθρωτικές τάσεις ανάπτυξης, ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο και το σημαντικά διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων. Το guidance για το 2026 αντιστοιχεί σε αναμενόμενη αύξηση εσόδων περίπου 30% σε σχέση με το 2025, εκ των οποίων άνω του 20% αναμένεται να είναι οργανική και το υπόλοιπο από την ενοποίηση της Kappa Optronics.

Η THEON επαναλαμβάνει επίσης το μεσοπρόθεσμο guidance για οργανική αύξηση εσόδων τουλάχιστον 15% ετησίως, υπεραποδίδοντας ουσιαστικά έναντι της αναμενόμενης ετήσιας αύξησης των αμυντικών δαπανών των βασικών κρατών του ΝΑΤΟ.

Η αναβάθμιση αυτή στηρίζεται στις ισχυρές διαρθρωτικές τάσεις, αλλά και στη διεύρυνση της δυνητικής αγοράς μέσω νέων προϊόντων και πρόσβασης σε νέες γεωγραφίες. Με μοχλό την οργανική ανάπτυξη και συμπληρωματικές εξαγορές, η THEON εκτιμάται ότι θα επιτύχει τον στόχο εσόδων €1 δισ. νωρίτερα από την αρχική πρόβλεψη του 2030. Φιλοδοξία της, εντός αυτού του ορίζοντα, είναι να εξελιχθεί από ηγέτιδα στη Νυχτερινή Όραση σε ηγέτιδα στον κλάδο των Αμυντικών Οπτοηλεκτρονικών.

Η THEON θα δημοσιεύσει την Ετήσια Έκθεση 2025 τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026.

Οικονομικά μεγέθη

Οι νέες παραγγελίες ανήλθαν σε ιστορικό υψηλό €1,3 δισ., υποστηριζόμενες από τη μεγαλύτερη μεμονωμένη παραγγελία εξοπλισμού νυχτερινής όρασης για φορητά συστήματα, μέσω του OCCAR, για τις Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Το soft backlog παρέχει για πρώτη φορά ορατότητα πέραν του συνήθους ορίζοντα 18 μηνών (έως το 2029), καθώς έχουν υπογραφεί μακροπρόθεσμες συμφωνίες-πλαίσιο με βασικούς πελάτες. Οι αναμενόμενες παραγγελίες για συστήματα πλατφόρμας επιτρέπουν επίσης στην THEON να παρακολουθεί τον μακρύ κύκλο των σχετικών προγραμμάτων.

Τα περιθώρια κερδοφορίας υπερέβησαν τις προσδοκίες, χάρη σε πειθαρχημένη διαχείριση δαπανών, λειτουργική μόχλευση και βελτίωση των επιδόσεων της Harder Digital μέσω ενεργού management, διατηρώντας κορυφαία περιθώρια EBIT.

Ο ισολογισμός παραμένει ισχυρός, με στήριξη από τις ταμειακές ροές, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 2025 και την υπογραφή νέας ανακυκλούμενης πιστωτικής γραμμής €300 εκατ. που ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο 2025.

Προοπτικές και guidance 2026

  • Οι νέες παραγγελίες εκτιμάται ότι θα υπερκαλύψουν τις παραδόσεις της χρονιάς, διατηρώντας book-to-bill άνω του 1,0x και ενισχύοντας την ορατότητα της μελλοντικής βάσης εσόδων.
  • Η συμβολή των νέων ψηφιακών προϊόντων αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί και να φθάσει περίπου 20–25% (συμπεριλαμβανομένης της Kappa).
  • Ολοκλήρωση εξαγορών Exosens και Kappa τον Ιανουάριο 2026, με την Kappa να συνεισφέρει περίπου €40 εκατ. στα έσοδα του 2026 και να επιταχύνει την επιτυχία στην αγορά πλατφορμών.
  • Έμφαση στη διατήρηση περιθωρίων EBIT στα μέσα επίπεδα του 20%, παρά το λανσάρισμα νέων προϊόντων.
  • Επιτάχυνση επενδύσεων στη Harder Digital για αύξηση δυναμικότητας, ανταποκρινόμενη στη ζήτηση για σωλήνες ενίσχυσης εικόνας (IIT).
  • Προβλέπεται μικρή συμπληρωματική εξαγορά το 2026, χρηματοδοτούμενη χωρίς έκδοση νέων μετοχών.
  • Capex €30 εκατ., που περιλαμβάνει έναρξη κατασκευής νέας μονάδας στην Ελλάδα για προϊόντα πλατφόρμας, μετά την πρώτη παραγγελία για νέο σταθεροποιημένο σύστημα οχημάτων.

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της THEON, Κρίστιαν Χατζημηνάς, δήλωσε: «Η THEON παρέδωσε ακόμη μία χρονιά εξαιρετικών εμπορικών και οικονομικών επιδόσεων. Για ακόμη μία φορά ξεπεράσαμε όσα υποσχεθήκαμε. Σκοπεύουμε να διατηρήσουμε αυτή την πορεία και να προσφέρουμε μόνο θετικές εκπλήξεις, γι’ αυτό και διατηρούμε το μεσοπρόθεσμο guidance ανάπτυξης άνω του 15% με συντηρητική εκτίμηση.

Πετύχαμε αύξηση παραγγελιών άνω του 180% και τόσο τα Έσοδα όσο και το προσαρμοσμένο EBIT ήταν πάνω από 25% υψηλότερα σε σχέση με το 2024. Επιβεβαιωθήκαμε από πολλές από τις πρώιμες στρατηγικές μας κινήσεις, όπως η επένδυση στην Exosens, η διασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας και οι συνεργασίες με τις κατάλληλες εταιρείες. Όλες αυτές οι ενέργειες ευθυγραμμίζονται με τον στόχο μας να μετασχηματίσουμε την THEON από την κορυφαία εταιρεία στη Νυχτερινή Όραση σε ηγέτιδα στα Αμυντικά Οπτοηλεκτρονικά.»

