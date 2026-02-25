TELEKOM: Ο πρώτος πολυεθνικός τηλεπικοινωνιακός όμιλος που επιτυγχάνει κλιματική ουδετερότητα σε όλες τις δραστηριότητές του

Κλιματική ουδετερότητα πέτυχε ο Όμιλος TELEKOM  σε όλες τις δραστηριότητές του παγκοσμίως, για τις άμεσες εκπομπές και τις εκπομπές από την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Πεδίο εφαρμογής 1 & 2). Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς η TELEKOM γίνεται ο πρώτος πολυεθνικός τηλεπικοινωνιακός όμιλος που επιτυγχάνει αυτόν τον στόχο, συμβάλλοντας έμπρακτα στην προστασία του κλίματος.

Σε σύγκριση με το 2017, ο Όμιλος έχει μειώσει τις εκπομπές του πάνω από 94%, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό (κάτω από 6%) αντισταθμίζεται μέσω έργων δέσμευσης CO₂ υψηλής ποιότητας. Συνολικά, η TELEKOM έχει μειώσει τις εκπομπές της κατά περίπου 28 εκατομμύρια τόνους CO₂.

«Πολλοί μιλούν για την προστασία του κλίματος. Εμείς την κάναμε πράξη. Με προσήλωση, πετύχαμε τους κλιματικούς μας στόχους», υπογραμμίζει ο Tim Höttges, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου TELEKOM. «Ταυτόχρονα, με την προστασία του κλίματος ωφελούμαστε σημαντικά και σε χρηματοοικονομικό επίπεδο: σήμερα είμαστε ενεργειακά πιο ανεξάρτητοι, πιο αποδοτικοί και πιο ισχυροί επιχειρηματικά. Η δέσμευσή μας για κλιματική ουδετερότητα δημιουργεί οφέλη για το περιβάλλον, τους ανθρώπους και την ίδια την εταιρεία.»

Το 2019 ο Όμιλος δεσμεύτηκε να μειώσει τις εκπομπές από τη λειτουργία του κατά 90–95% έως το 2025, σε σύγκριση με το 2017. Η επίτευξη μείωσης άνω του 94% πλησιάζει στο ανώτατο όριο του στόχου που είχε τεθεί. Η πορεία αυτή επιβεβαιώνει ότι η προστασία του κλίματος μπορεί να συνδυάζεται με ισχυρές επιχειρηματικές επιδόσεις.

Καθοριστικοί παράγοντες για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι:

  • Πράσινη ηλεκτρική ενέργεια: Ο Όμιλος TELEKOM έχει υπογράψει μακροπρόθεσμα συμβόλαια αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPAs), τα οποία εξασφαλίζουν σταθερότητα τιμής και συμβάλλουν στην ανάπτυξη νέων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παράλληλα, μεγάλης κλίμακας συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες συμβάλλουν στη σταθερότητα του δικτύου.
  • Ενεργειακή αποδοτικότητα: Ο Όμιλος TELEKOM επενδύει συστηματικά στην ενεργειακή αποδοτικότητα του δικτύου, μέσω έξυπνων συστημάτων ελέγχου και σύγχρονων τεχνολογιών. Οι επενδύσεις αυτές μειώνουν σημαντικά την ενεργειακή κατανάλωση, περιορίζουν το ανθρακικό αποτύπωμα και δημιουργούν σημαντική εξοικονόμηση κόστους.
  • Ηλεκτροκίνηση και εκσυγχρονισμός κτιρίων: Η σταδιακή αντικατάσταση του στόλου οχημάτων του Ομίλου με ηλεκτρικά οχήματα μειώνει το λειτουργικό κόστος και το κόστος συντήρησης. Στα κτίρια, η βελτιστοποίηση της χρήσης των χώρων γραφείων, οι έξυπνες λειτουργίες διαχείρισης και τα σύγχρονα συστήματα θέρμανσης συμβάλλουν περαιτέρω στη μείωση κόστους και εκπομπών.

Όπως και οι χρηματοοικονομικοί δείκτες, έτσι και οι δείκτες εκπομπών επαληθεύονται από ανεξάρτητους ελεγκτικούς φορείς. Οι εκπομπές των Πεδίων 1 και 2, όπως και η ενεργειακή κατανάλωση, περιλαμβάνονται στο σύστημα παροχής κινήτρων της Διοίκησης και συνεπώς ενσωματώνονται στο σύστημα ελέγχου της εταιρείας.

Επόμενος σταθμός για την προστασία του κλίματος το 2030

Η επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας από τις λειτουργίες στις εγκαταστάσεις είναι μόνο η αρχή: έως το 2030, η TELEKOM στοχεύει σε μείωση κατά 55% σε όλα τα πεδία εφαρμογής εκπομπών (Πεδίο εφαρμογής 1, 2 και 3). Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την παραγωγή και μεταφορά ενός router, την αποθήκευση και διανομή του, καθώς και τη χρήση του από τους πελάτες. Έως το 2040, ολόκληρη η αλυσίδα αξίας θα είναι κλιματικά ουδέτερη (μηδενικές καθαρές εκπομπές).

COSMOTE TELEKOM και κλιματική ουδετερότητα

«Η κλιματική ουδετερότητα που πέτυχε ο Όμιλος TELEKOM αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τον κλάδο και επιβεβαιώνει ότι η βιωσιμότητα και η επιχειρηματική ανάπτυξη είναι αλληλένδετα. Στην COSMOTE TELEKOM, είμαστε υπερήφανοι που συμβάλλαμε στη σημαντική αυτή επιτυχία. Συνεχίζουμε προσηλωμένοι στην κλιματική ουδετερότητα, με πρωτοβουλίες που ενισχύουν την αποδοτικότητα, περιορίζουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και συμβάλλουν ουσιαστικά στον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό της χώρας.», δήλωσε ο κ. Δημήτρης Μιχαλάκης, Chief of Corporate Communications, Sustainability and Channel Productions.

H COSMOTE TELEKOM με τη βιώσιμη ανάπτυξη ενσωματωμένη στην επιχειρηματική της στρατηγική αξιοποιεί τη διεθνή τεχνογνωσία και τις βέλτιστες πρακτικές του Ομίλου. Συμμετέχοντας στην επίτευξη του στόχου του Ομίλου TELEKOM για κλιματική ουδετερότητα, η COSMOTE TELEKOM έχει λάβει μέτρα και υλοποιήσει σημαντικές δράσεις για τη μείωση των εκπομπών της, που εφαρμόζονται σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του Ομίλου πανελλαδικά.

Στις βασικές κατηγορίες μέτρων για κλιματική ουδετερότητα περιλαμβάνονται: η 100% κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του τηλεπικοινωνιακού δικτύου και των κτιρίων, η ηλεκτροκίνηση του στόλου οχημάτων. Ενώ οι εκπομπές που δεν ήταν εφικτό να μειωθούν αντισταθμίστηκαν μέσω έργων δέσμευσης CO₂ υψηλής ποιότητας.

 

