Performance Technologies: Προχωράει στην εξαγορά του 100% της Ascentum

Η Performance Technologies ανακοίνωσε ότι προχωράει με την εξαγορά του συνόλου των 5.600 εταιρικών μεριδίων της Ascentum, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ έκαστο, έναντι 1.500.000 ευρώ σύμφωνα με την από 12 Φεβρουαρίου 2026 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Η εταιρεία σημειώνει ότι, έως σήμερα, μετά την παρέλευση των απαιτούμενων εκ της νομοθεσίας 10 ημερών από τη σχετική ανακοίνωσης, δεν έχει λάβει κανένα αίτημα από μέτοχο σχετικά με τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για το ζήτημα παροχής άδειας εξαγοράς κατά 100% των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας «Ascentum Κτηματική Και Τουριστική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης».

Υπενθυμίζεται ότι η Ascentum έχει στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της τέσσερις αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες επί πολυώροφης οικοδομής στην οδό Ευρυμέδοντος 4, στην Αθήνα (περιοχή Κεραμεικός) συνολικής επιφάνειας 1.196,78 τ.μ., όπου στεγάζονται και τα γραφεία της Εταιρείας:

α) οριζόντια ιδιοκτησία του υπογείου επιφάνειας 162,02 τ.μ.,

β) οριζόντια ιδιοκτησία του υπογείου επιφάνειας 203,28 τ.μ.,

γ) οριζόντια ιδιοκτησία του υπερυψωμένου ισογείου επιφάνειας 415,74 τ.μ., και

δ) οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου ορόφου επιφάνειας 415,74 τ.μ.

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εξαγοράς, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός ενός μηνός.