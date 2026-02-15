Πέφτουν οι υπογραφές με Chevron – Helleniq Energy – Τα επόμενα βήματα

Σε συγκριτικό πλεονέκτημα για την προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στην Ελλάδα αναδεικνύεται ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου ο οποίος εξασφαλίζει την διοχέτευση των κοιτασμάτων – εφόσον ανακαλυφθούν – στη διεθνή αγορά.

Επί του παρόντος ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου που αποτελείται από τις υποδομές υποδοχής και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στην χώρα μας και τους διασυνδετήριους αγωγούς με τις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης προβάλλεται ως βασική επιλογή για την υποκατάσταση του ρωσικού φυσικού αερίου το οποίο σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο θα σταματήσει να εισάγεται στην ΕΕ έως το τέλος του 2027. Όμως στο βαθμό που θα υπάρξουν ανακαλύψεις εμπορικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων στη χώρα, ο διάδρομος αυτός θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί ως δίαυλος για την εξαγωγή των ποσοτήτων αερίου που – με την προϋπόθεση πάντα ότι θα επιβεβαιωθούν – θα υπερβαίνουν τις ανάγκες της εγχώριας κατανάλωσης.

Στα ζητήματα αυτά δηλαδή τον κάθετο διάδρομο και τις έρευνες υδρογονανθράκων θα έχουμε το επόμενο διάστημα σημαντικές εξελίξεις – ορόσημα για την ενεργειακή πραγματικότητα της χώρας και της ευρύτερης περιοχής.

Αρχής γενομένης αυτήν την εβδομάδα, με την υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Κοινοπραξίας Chevron-Helleniq Energy αυτήν την Δευτέρα 16/02/2026 για την έναρξη ερευνών στα θαλάσσια blocks «Νότια Πελοπόννησος», «Α2», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II».

Τα επόμενα ορόσημα είναι:

-Η έναρξη των σεισμικών ερευνών στις 4 περιοχές προς το τέλος του έτους.

-Η εκτέλεση ερευνητικής γεώτρησης στο “οικόπεδο 2” στο Ιόνιο από την Κοινοπραξία ExxonMobil-Energean-Helleniq Energy. Είναι η πρώτη γεώτρηση στη χώρα μετά από 40 χρόνια και η πρώτη γενικά σε μεγάλα θαλάσσια βάθη.

Σε σχέση με τον κάθετο διάδρομο, καλλιεργούνται σημαντικές προσδοκίες για ουσιαστική ενεργοποίηση του μετά τις διαβουλεύσεις που θα γίνουν στις 24 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον με συμμετοχή εκπροσώπων των χωρών της περιοχής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος της συνάντησης είναι να αρθούν τα εμπόδια που δεν επιτρέπουν μέχρι στιγμής τη μεταφορά σημαντικών ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσω Ελλάδας προς Βορρά με κατάληξη την Ουκρανία. Στο βαθμό που θα μειωθεί το κόστος μεταφοράς μέσω του ελληνικού συστήματος, ο διάδρομος θα αναπτυχθεί περαιτέρω, ωστόσο η εφαρμογή της απαγόρευσης εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου στην ΕΕ ως το τέλος του 2027 θα δώσει αποφασιστική ώθηση στο πρότζεκτ καθώς θα δημιουργήσει σημαντικό κενό εφοδιασμού στην περιοχή.

