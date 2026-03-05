Lavipharm και Tikun Olam Europe συστήνουν εταιρεία ψηφιακών εφαρμογών τηλεϊατρικής

Lavipharm: Διανέμει μέρισμα για την χρήση 2025 – Στις 24 Ιουλίου η καταβολή

Στη διανομή μερίσματος για την περσινή χρήση προχωρά η Lavipharm, με την σχετική απόφαση να τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της ΓΣ.

Η αποκοπή του μερίσματος έχει οριστεί για τη Δευτέρα 20 Ιουλίου και η έναρξη καταβολής του για την Παρασκευή 24 Ιουλίου.

Πιο αναλυτικά, η Lavipharm AE, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο 2026, ως ακολούθως:

Η Εταιρεία θα εισηγηθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2025. Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω αναφερθείσες ημερομηνίες σχετικά με τη διανομή μερίσματος τελούν υπό την αίρεση της σχετικής έγκρισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανακοινώνονται μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.lavipharm.com) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr).

