Λάμψα: Πράσινο φως στην ΑΜΚ της Regency – Πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά για Selene και Harmona

Η ανακοίνωση της Λάμψα

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), σε συνέχεια των από 29/01/2026 και 02/02/2026 ανακοινώσεών της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και την παράγραφο 4.1.1 περ. 6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευσης της «Regency Hellenic Investments S.A.» (εφεξής η «Regency») έλαβε χώρα την 11/02/2026 και αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Regency», ύψους τριάντα δύο εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων επτά Ευρώ και δέκα λεπτών του Ευρώ (€ 32.778.707,10) με καταβολή μετρητών και με έκδοση εκατόν εννέα εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα επτά νέων μετοχών (109.262.357), στην οποία συμμετείχαν η εταιρεία «SELENE ENTERPRISES COMPANY LIMITED» (εφ’ εξής «Selene»), με κάλυψη και καταβολή του ποσού των έντεκα εκατομμυρίων εκατόν δεκαπέντε χιλιάδων εκατόν τριάντα ενός ευρώ και δέκα λεπτών του Ευρώ (€ 11.115.131,10), το οποίο αντιστοιχεί σε τριάντα επτά εκατομμύρια πενήντα χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα επτά (37.050.437) νέες μετοχές, και η εταιρεία «HARMONA ENTERPRISES COMPANY LIMITED» (εφ’ εξής «Harmona), με κάλυψη και καταβολή του ποσού των δύο εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ενός Ευρώ και τριάντα λεπτών του Ευρώ (€ 2.622.471,30), το οποίο αντιστοιχεί σε οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα μία χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα μία (8.741.571) νέες μετοχές, ώστε να διατηρήσουν τα υφιστάμενα ποσοστά τους στην «Regency» ύψους 33, 91% και 8,01% αντίστοιχα, και η Εταιρεία να διατηρήσει την έμμεση συμμετοχή της στην «Regency», ποσοστού 25,83%.