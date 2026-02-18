LAMDA Development: Σε προχωρημένο στάδιο τα έργα του Riviera Galleria στο Ελληνικό

Σε πλήρη εξέλιξη και σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται τα έργα της κατασκευής της Riviera Galleria στο Ελληνικό στο πλαίσιο της αστικής ανάπλασης στο χώρο του πρώην αεροδρομίου. Όπως αναφέρει σήμερα η LAMDA Development η Riviera Galleria «αρχίζει να φαίνεται όπως την έχουμε φανταστεί».

Ένας νέος εμπορικός προορισμός δημιουργείται στο Ελληνικό, εκεί όπου η πόλη συναντά τη θάλασσα. Στα 23.000 τ.μ. της, αγορές, γεύσεις και χώροι εμπειρίας σχεδιάζονται με φόντο την Αθηναϊκή Ριβιέρα, για βόλτες δίπλα στο νερό και για στιγμές που δεν περιορίζονται μόνο στο shopping, αναφέρει.

Τον σχεδιασμό της Riviera Galleria έχει αναλάβει ο Kengo Kuma, ο πιο επιδραστικός ίσως Ιάπωνας αρχιτέκτονας των τελευταίων δεκαετιών.

Για το κεντρικό χαρακτηριστικό της Riviera Galleria, που ονομάζεται «The Ripple», (κυματιστό στέγαστρο) ο Kuma σε συνέντευξή του στο διεθνές διαδικτυακό περιοδικό Designboom, έχει αναφέρει ότι η ιδέα για το The Ripple ήρθε φυσικά, ως μέρος της επιθυμίας μας να εκφράσουμε τη ρευστότητα και την κίνηση της θάλασσας μέσα από την αρχιτεκτονική. Αυτό το μείγμα θα δημιουργήσει έναν χώρο ζεστό και οικείο. Υλικά όπως το σκυρόδεμα ή η πέτρα από μόνα τους δεν θα μπορούσαν να το επιτύχουν.

Ο κυματισμός της στέγης, φτιαγμένος από ύφασμα και ξύλο, παραπέμπει στα πανιά των ιστιοφόρων και στις ελληνικές καλαμωτές, συνδέοντας την παράδοση με την καινοτομία. Το κτίριο, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έχει πίσω όψη. Είναι συνεχές, ανοιχτό και λειτουργεί ως φίλτρο για το φως και τον αέρα.

Η διαφάνεια είναι το κλειδί για τη δημιουργία ενός διαλόγου ανάμεσα στη φύση και την αρχιτεκτονική, έχει αναφέρει. Η Riviera Galleria δεν είναι απλώς ένα εμπορικό κέντρο, είναι ένας υπαίθριος περίπατος δίπλα στο κύμα, με χώρους που προστατεύουν χωρίς να αποκόβουν τον επισκέπτη από τα στοιχεία της φύσης. Θέλω οι επισκέπτες να νιώθουν ότι δεν παρατηρούν απλώς το περιβάλλον, αλλά ότι αποτελούν μέρος του, έχει επισημάνει ο Kengo Kuma.

