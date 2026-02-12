Κωνσταντίνος Μιτζάλης (AVAX): Ραντεβού στο τέλος του 2026 για την ολοκλήρωση όλης της σήραγγας της Γραμμής 4

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Μέσα σε τροχιά ολοκλήρωσης εισέρχεται πλέον το έργο της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AVAX, Κωνσταντίνος Μιτζάλης, κατά την ολοκλήρωση της κατασκευής του τμήματος της σήραγγας Κατεχάκη – Ευαγγελισμός.

Ευχαριστώντας τους εργαζομένους, τις εταιρίες της κοινοπραξίας, καθώς και την «Ελληνικό Μετρό» για τη συνεργασία, ο κ. Μιτζάλης τόνισε ότι έως το τέλος του 2026 ο δεύτερος μετροπόντικας, η «Νίκη» αναμένεται να φτάσει στον Ευαγγελισμό από το ‘Αλσος Βεΐκου, ενώ ήδη έχει ολοκληρωθεί έως σήμερα το 65% της συνολικής διάνοιξης της Γραμμής 4.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AVAX, κ. Κωνσταντίνος  Μιτζάλης δήλωσε «Είναι μια πολύ σημαντική μέρα η σημερινή, γιατί πετύχαμε ένα ορόσημο και ολοκληρώσαμε τη γραμμή Κατεχάκη – Ευαγγελισμός χωρίς κανένα πρόβλημα, όπως προανέφερε και ο υπουργός. Είμαστε περήφανοι για αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω από την καρδιά μου όλους τους εργαζομένους, τις εταιρείες της Κοινοπραξίας και τη συνεργασία που έχουμε με την Ελληνικό Μετρό. Πριν από ένα χρόνο είχαμε ερωτηθεί πότε θα τελειώσουμε. Είχαμε πει τέλη του 2025, αρχές του 2026, και το πετύχαμε. Πρώτα ο Θεός, χωρίς να έχουμε εκπλήξεις, γιατί ο μετροπόντικας δουλεύει, όπως ξέρετε, σε βάθος 32 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της γης, προς το τέλος του 2026, θα εμφανιστεί εδώ και ο δεύτερος μετροπόντικας η «Νίκη», οπότε τότε θα έχει ολοκληρωθεί η σήραγγα. Προχωράμε όσο μπορούμε καλύτερα και ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες για την προσπάθειά τους. Πιστεύω ότι το έργο της Γραμμής 4 έχει μπει δυνατά μέσα στην τροχιά της ολοκλήρωσης».

Ολοκλήρωση της διάνοιξης Κατεχάκη-Ευαγγελισμός 

Σημειώνεται ότι σήμερα ολοκληρώθηκε η κατασκευή της σήραγγας 5,1 χιλιομέτρων στο τμήμα Κατεχάκη – Ευαγγελισμός της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας με την έλευση του μετροπόντικα «Αθηνά», ενός από τους δύο υπερσύγχρονους μετροπόντικες της ΑΒΑΞ, στο φρέαρ Ευαγγελισμού στη συμβολή των οδών Β. Κωνσταντίνου και Μιχαλακοπούλου.
Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδρομής της, η «Αθηνά» και η ομάδα των 300 εργαζομένων της κοινοπραξίας AVAX-GHELLA-ALSTOM τοποθετώντας συνολικά 3.393 δακτυλίους σκυροδέματος και απομακρύνοντας περισσότερα από 400.000 κ.μ. χώματος. Η διαδρομή της σήραγγας διήλθε κάτω από τις περιοχές Γουδή, Ζωγράφου, Ιλίσια, Πανεπιστημιούπολη και Καισαριανή, μέσα σε έναν από τους πιο πυκνούς αστικούς ιστούς της χώρας.
Το breakthrough – η διάρρηξη του τοιχίου του φρέατος και η έξοδος της κεφαλής του TBM – αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα τεχνικά ορόσημα του έργου και επιτεύχθηκε με αυστηρή προσήλωση στην τεχνική ακρίβεια και τον συντονισμό δεκάδων ειδικοτήτων.

Σε εξέλιξη η διάνοιξη από τον δεύτερο μετροπόντικα

Παράλληλα, ο δεύτερος μετροπόντικας της κοινοπραξίας, η «Νίκη», ακολουθεί αντίθετη πορεία μήκους 7,1 χιλιομέτρων. Ξεκινώντας από το ‘Αλσος Βεΐκου, έχει ήδη κατασκευάσει σήραγγα 2.960 μέτρων, βρίσκεται κάτω από την πλατεία Κυψέλης και καλύπτοντας περίπου το 42% της διαδρομής της, συνεχίζει προς τους σταθμούς Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, Ακαδημίας και Κολωνάκι, με τελικό προορισμό επίσης το φρέαρ Ευαγγελισμού.
Η ολοκλήρωση της κατασκευής του πρώτου μέρους της σήραγγας της Γραμμής 4 επιβεβαιώνει τη δυνατότητα της ΑΒΑΞ να υλοποιεί σύνθετα έργα υποδομής μεγάλης κλίμακας, με τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και ισχυρή ομάδα.

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,6% στον τζίρο των επιχειρήσεων το 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,6% στον τζίρο των επιχειρήσεων το 2025

12.02.20261 λεπτ.
Λάμψα: Πράσινο φως στην ΑΜΚ της Regency – Πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά για Selene και Harmona

Λάμψα: Πράσινο φως στην ΑΜΚ της Regency – Πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά για Selene και Harmona

12.02.20261 λεπτ.
Τράπεζα Κύπρου: Στα 10,90 ευρώ η τιμή στόχος από Alpha Finance – AXIA Research

Τράπεζα Κύπρου: Στα 10,90 ευρώ η τιμή στόχος από Alpha Finance – AXIA Research

12.02.20261 λεπτ.
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 42,4 ευρώ ανεβάζει η Pantelakis Securities την τιμή στόχο

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 42,4 ευρώ ανεβάζει η Pantelakis Securities την τιμή στόχο

11.02.20261 λεπτ.
Τράπεζα Ηπείρου: Πράσινο φως στην ΑΜΚ των 30 εκατ. ευρώ και την είσοδο του Π. Νομικού

Τράπεζα Ηπείρου: Πράσινο φως στην ΑΜΚ των 30 εκατ. ευρώ και την είσοδο του Π. Νομικού

11.02.20261 λεπτ.
Citi για ΤΙΤΑΝ: Ανεβάζει την τιμή στόχο στα 70 ευρώ – H νέα στρατηγική που δίνει αξία

Citi για ΤΙΤΑΝ: Ανεβάζει την τιμή στόχο στα 70 ευρώ – H νέα στρατηγική που δίνει αξία

11.02.20261 λεπτ.
METLEN: Υποστηρίζει την ένταξη της Acciaieria Arvedi στο ιταλικό Energy Release 2.0

METLEN: Υποστηρίζει την ένταξη της Acciaieria Arvedi στο ιταλικό Energy Release 2.0

11.02.20261 λεπτ.
Ομίλος AKTOR: Στρατηγική συμφωνία με την SUEZ INTERNATIONAL για υπηρεσίες διαχείρισης υδάτων

Ομίλος AKTOR: Στρατηγική συμφωνία με την SUEZ INTERNATIONAL για υπηρεσίες διαχείρισης υδάτων

11.02.20261 λεπτ.
AVAX: Αναβαθμίζει στα 4,7 ευρώ την τιμή στόχο η Euroxx

AVAX: Αναβαθμίζει στα 4,7 ευρώ την τιμή στόχο η Euroxx

11.02.20261 λεπτ.
Real Consulting: Κάτω από το 50% ο Ν. Βαρδινογιάννης – Τα ποσοστά των νέων επενδυτών

Real Consulting: Κάτω από το 50% ο Ν. Βαρδινογιάννης – Τα ποσοστά των νέων επενδυτών

10.02.20261 λεπτ.
Ψήφος εμπιστοσύνης στη συνένωση ΟΠΑΠ–Allwyn: Στο 6,7% το δικαίωμα εξόδου

Ψήφος εμπιστοσύνης στη συνένωση ΟΠΑΠ–Allwyn: Στο 6,7% το δικαίωμα εξόδου

10.02.20261 λεπτ.
Δυναμική και το 2026 η παγκόσμια αγορά συγχωνεύσεων και εξαγορών

Δυναμική και το 2026 η παγκόσμια αγορά συγχωνεύσεων και εξαγορών

10.02.20261 λεπτ.
Παρέμβαση ΣΕΒ – BusinessEurope για άμεσα μέτρα ενίσχυσης ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας

Παρέμβαση ΣΕΒ – BusinessEurope για άμεσα μέτρα ενίσχυσης ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας

10.02.20261 λεπτ.
Αμβροσία ΑΕ: «Πράσινο φως» για την 3P Salads από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Αμβροσία ΑΕ: «Πράσινο φως» για την 3P Salads από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

10.02.20261 λεπτ.
ΑΒΑΞ: Μια ανάσα πριν από την ολοκλήρωση η σήραγγα Κατεχάκη-Ευαγγελισμός

ΑΒΑΞ: Μια ανάσα πριν από την ολοκλήρωση η σήραγγα Κατεχάκη-Ευαγγελισμός

10.02.20261 λεπτ.
Share