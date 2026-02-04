Jumbo: Πράσινο φως από την ΕΓΣ σε έκτακτη χρηματική διανομή 0,50 ευρώ/μετοχή

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Την έκτακτη χρηματική διανομή ποσού 0,50 ευρώ ανά μετοχή (μικτό), προ παρακράτησης νόμιμου φόρου μερισμάτων, ήτοι συνολικά 67.182.780,50 ευρώ, το οποίο αποτελεί μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη των προηγούμενων χρήσεων 01.01.2022-31.12.2022 και 01.01.2023-31.12.2023 αποφάσισε η σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της JUMBO.

Η καθαρή έκτακτη χρηματική διανομή, μετά και την παρακράτηση φόρου 5%, όπου απαιτείται, ανέρχεται σε 0,4750 ευρώ ανά μετοχή, αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση και προσθέτει:

Δικαιούχοι της έκτακτης χρηματικής διανομής είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τρίτη 24.03.2026 (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων – record date).

Από τη Δευτέρα 23.03.2026, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα της ανωτέρω έκτακτης χρηματικής διανομής (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος λήψης της έκτακτης χρηματικής διανομής).

Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής της έκτακτης χρηματικής διανομής στους δικαιούχους αυτής ορίσθηκε η Δευτέρα 30.03.2026, από την πληρώτρια Τράπεζα Eurobank Α.Ε. (η Πληρώτρια Τράπεζα), ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της Πληρώτριας Τράπεζας. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο δικαιούχος τηρεί τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, θα πληρωθεί μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας Τράπεζας.

Με την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλαδή από την Τετάρτη 01.07.2026 και εφεξής, η έκτακτη χρηματική διανομή θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας στο Μοσχάτο Αττικής (οδός Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. επικοινωνίας: +30 210 4805267, υπεύθυνη κα. Αμαλία Καραμητσώλη).

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία επικοινωνίας της Πληρώτριας Τράπεζας είναι τα ακόλουθα: Domestic Markets Custody Operations, Corporate Actions, οδός Αλέκου Παναγούλη & Σινιόσογλου , Τ.Κ. 14234 Νέα Ιωνία Αττικής, τηλ. επικοινωνίας: +30 214 4061369, +30 214 4061399 και +30 214 4063271.

Διευκρινίζεται στους κ.κ. μετόχους ότι το δικαίωμα είσπραξης της έκτακτης χρηματικής διανομής παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας (250 Α.Κ. περ. 15) από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση και ότι μετά τη σχετική παραγραφή, τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

ΕΧΑΕ: Απέκτησε επιπλέον 20% συμμετοχή στην Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.

ΕΧΑΕ: Απέκτησε επιπλέον 20% συμμετοχή στην Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.

04.02.20261 λεπτ.
Metlen: Διπλή στήριξη από Morgan Stanley και Citi – Πώς η στρατηγική asset rotation και τα μέταλλα αναδιαμορφώνουν το επενδυτικό προφίλ

Metlen: Διπλή στήριξη από Morgan Stanley και Citi – Πώς η στρατηγική asset rotation και τα μέταλλα αναδιαμορφώνουν το επενδυτικό προφίλ

04.02.20261 λεπτ.
METLEN: Συμφωνία με τη Schroders Greencoat για τη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών στο Ηνωμένο Βασίλειο

METLEN: Συμφωνία με τη Schroders Greencoat για τη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών στο Ηνωμένο Βασίλειο

04.02.20261 λεπτ.
Reuters: Ενισχύεται ο ρόλος της Ελλάδας στις προμήθειες φυσικού αερίου της Ευρώπης

Reuters: Ενισχύεται ο ρόλος της Ελλάδας στις προμήθειες φυσικού αερίου της Ευρώπης

04.02.20261 λεπτ.
Αlpha Bank: Προσφορές από 130 επενδυτές για το ομόλογο – Στο 6% το κουπόνι
Alpha Bank: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για το 7ετές senior preferred ομόλογο – Προσφορές άνω των 3,5 δισ. ευρώ

Alpha Bank: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για το 7ετές senior preferred ομόλογο – Προσφορές άνω των 3,5 δισ. ευρώ

03.02.20261 λεπτ.
Jumbo: Προβλέπει αύξηση πωλήσεων κατά 5% για το 2026 και καθαρά κέρδη 310–320 εκατ. ευρώ

Jumbo: Προβλέπει αύξηση πωλήσεων κατά 5% για το 2026 και καθαρά κέρδη 310–320 εκατ. ευρώ

03.02.20261 λεπτ.
ΕΤΕπ: Ιστορικά υψηλή χρηματοδότηση 3,5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα το 2025

ΕΤΕπ: Ιστορικά υψηλή χρηματοδότηση 3,5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα το 2025

03.02.20261 λεπτ.
Alpha Bank: Στο 1,21% το ποσοστό της JP Morgan – «Βλέπει» έως το 6,04%

Alpha Bank: Στο 1,21% το ποσοστό της JP Morgan – «Βλέπει» έως το 6,04%

03.02.20261 λεπτ.
Εθνική Τράπεζα: Aλώβητο από τις προκλήσεις του 2025 το ελληνικό επιχειρείν

Εθνική Τράπεζα: Aλώβητο από τις προκλήσεις του 2025 το ελληνικό επιχειρείν

03.02.20261 λεπτ.
Ερευνα ΕΥ: Οι CEOs επιμένουν στο AI, τον μετασχηματισμό και τις συγχωνεύσεις και εξαγορές για ανάπτυξη εν μέσω αβεβαιότητας

Ερευνα ΕΥ: Οι CEOs επιμένουν στο AI, τον μετασχηματισμό και τις συγχωνεύσεις και εξαγορές για ανάπτυξη εν μέσω αβεβαιότητας

03.02.20261 λεπτ.
Alpha Bank: Εκδίδει senior preferred ομόλογο για άντληση 450 εκατ.

Alpha Bank: Εκδίδει senior preferred ομόλογο για άντληση 450 εκατ.

03.02.20261 λεπτ.
Τι αλλάζει το 2026 για τις επιχειρήσεις – Οι κρίσιμες έξι προκλήσεις

Τι αλλάζει το 2026 για τις επιχειρήσεις – Οι κρίσιμες έξι προκλήσεις

03.02.20261 λεπτ.
Eldorado Gold: Εξαγορά της μεταλλευτικής εταιρείας Foran – Ο θετικός αντίκτυπος στην Ελλάδα

Eldorado Gold: Εξαγορά της μεταλλευτικής εταιρείας Foran – Ο θετικός αντίκτυπος στην Ελλάδα

02.02.20261 λεπτ.
Θεοδωρικάκος: Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας αποτελούν ένα πραγματικό success story

Θεοδωρικάκος: Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας αποτελούν ένα πραγματικό success story

02.02.20261 λεπτ.
METLEN: Επιτυγχάνει ένα ακόμη ορόσημο για το πρόγραμμα FDI – Παρέδωσε με επιτυχία δύο σύνθετα συστήματα πλατφόρμας

METLEN: Επιτυγχάνει ένα ακόμη ορόσημο για το πρόγραμμα FDI – Παρέδωσε με επιτυχία δύο σύνθετα συστήματα πλατφόρμας

02.02.20261 λεπτ.
Share