INTRACOM DEFENSE: Επεκτείνεται η συνεργασία με την Raytheon – Νέα έργα άνω των 108 εκατ. δολαρίων για το Patriot

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Η INTRACOM DEFENSE (IDE) ανακοινώνει την ανάθεση νέων έργων κατά τη διάρκεια του 2025, άνω των 108 εκατομμυρίων δολαρίων, από τη Raytheon, εταιρεία της RTX, για το σύστημα αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας Patriot®. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τον ρόλο της IDE ως βασικού βιομηχανικού εταίρου, υπεύθυνου για την παράδοση κρίσιμων τελικών προϊόντων που υποστηρίζουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα, τη διαθεσιμότητα και τη μακροχρόνια υποστήριξη του Patriot, στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα της Raytheon.

Η αύξηση των νέων αναθέσεων αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη της Raytheon στη σταθερή απόδοση της IDE, στη συνεπή προσήλωσή της στην ποιότητα, την αξιοπιστία και την ταχύτητα ανταπόκρισης, καθώς και στην αποδεδειγμένη ικανότητά της να υποστηρίζει αυξημένες ανάγκες σε ρυθμούς και δυνατότητες παραγωγής.

Ως ελληνική αμυντική εταιρεία με ισχυρό διεθνές αποτύπωμα, η INTRACOM DEFENSE αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες και προηγμένες υποδομές παραγωγής, υποστηρίζοντας τόσο εθνικά αμυντικά προγράμματα, όσο και σημαντικές διεθνείς πρωτοβουλίες στο χώρο της άμυνας. Με συνεχιζόμενες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις, παραγωγικό εξοπλισμό και υψηλής εξειδίκευσης ελληνικό επιστημονικό προσωπικό, η ΙDE ενισχύει την εγχώρια βιομηχανική βάση, ανταποκρινόμενη παράλληλα στη διεθνώς αυξανόμενη ζήτηση για αμυντική παραγωγή, ως αξιόπιστος προμηθευτής και συνεργάτης κορυφαίων αμυντικών οργανισμών.

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

LAMDA Development: Σε προχωρημένο στάδιο τα έργα του Riviera Galleria στο Ελληνικό

LAMDA Development: Σε προχωρημένο στάδιο τα έργα του Riviera Galleria στο Ελληνικό

18.02.20261 λεπτ.
Optima bank: Διαψεύδει δημοσιεύματα για συμφωνία bancassurance με Europa Holdings

Optima bank: Διαψεύδει δημοσιεύματα για συμφωνία bancassurance με Europa Holdings

18.02.20261 λεπτ.
Goldman Sachs: Διαχειρίσιμος για τις ελληνικές τράπεζες ο αντίκτυπος της απόφασης του Αρείου Πάγου

Goldman Sachs: Διαχειρίσιμος για τις ελληνικές τράπεζες ο αντίκτυπος της απόφασης του Αρείου Πάγου

18.02.20261 λεπτ.
Intracom Telecom: Παρουσιάζει ραδιοσύστημα E-Band 15 Gbps στην αμερικανική αγορά

Intracom Telecom: Παρουσιάζει ραδιοσύστημα E-Band 15 Gbps στην αμερικανική αγορά

18.02.20261 λεπτ.
Theon: Νέα εντολή παράδοσης συστημάτων νυχτερινής όρασης για το πρόγραμμα SBNVG του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ

Theon: Νέα εντολή παράδοσης συστημάτων νυχτερινής όρασης για το πρόγραμμα SBNVG του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ

18.02.20261 λεπτ.
Qualco UK: Στρατηγική συνεργασία με την Thames Water στο Ηνωμένο Βασίλειο

Qualco UK: Στρατηγική συνεργασία με την Thames Water στο Ηνωμένο Βασίλειο

18.02.20261 λεπτ.
Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 481 εκατ. ευρώ το 2025 – Στο 70% το payout ratio – Το μήνυμα του Πανίκου Νικολάου

Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 481 εκατ. ευρώ το 2025 – Στο 70% το payout ratio – Το μήνυμα του Πανίκου Νικολάου

18.02.20261 λεπτ.
Cenergy: Η Hellenic Cables θα προμηθεύσει inter-array καλώδια το υπεράκτιο αιολικό έργο BC-Wind στην Πολωνία

Cenergy: Η Hellenic Cables θα προμηθεύσει inter-array καλώδια το υπεράκτιο αιολικό έργο BC-Wind στην Πολωνία

17.02.20261 λεπτ.
ΑΔΜΗΕ: Η διασύνδεση Αττικής-Κρήτης κάλυψε πλήρως τη ζήτηση – Μείωση κόστους και ρύπων

ΑΔΜΗΕ: Η διασύνδεση Αττικής-Κρήτης κάλυψε πλήρως τη ζήτηση – Μείωση κόστους και ρύπων

17.02.20261 λεπτ.
AUSTRIACARD HOLDINGS: Αποκτά πρόσβαση στην αγορά του τραπεζικού τομέα της Σαουδικής Αραβίας

AUSTRIACARD HOLDINGS: Αποκτά πρόσβαση στην αγορά του τραπεζικού τομέα της Σαουδικής Αραβίας

17.02.20261 λεπτ.
Παπαθανάσης: 20 εκατ. για ΜμΕ στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Παπαθανάσης: 20 εκατ. για ΜμΕ στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

17.02.20261 λεπτ.
THEON: Ιστορικό ρεκόρ σε τζίρο και κέρδη το 2025 – Οι προβλέψεις για τη φετινή χρονιά

THEON: Ιστορικό ρεκόρ σε τζίρο και κέρδη το 2025 – Οι προβλέψεις για τη φετινή χρονιά

17.02.20261 λεπτ.
Bespoke SGA Holdings: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 70% της 3P SALADS από την Αμβροσία

Bespoke SGA Holdings: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 70% της 3P SALADS από την Αμβροσία

16.02.20261 λεπτ.
HELLENiQ ENERGY: Οι όροι των συμβάσεων με την Chevron για τους υδρογονάνθρακες

HELLENiQ ENERGY: Οι όροι των συμβάσεων με την Chevron για τους υδρογονάνθρακες

16.02.20261 λεπτ.
Μυτιληναίος: Ξεκινά η αποστολή πακέτων γαλλίου σε υποψήφιους αγοραστές

Μυτιληναίος: Ξεκινά η αποστολή πακέτων γαλλίου σε υποψήφιους αγοραστές

16.02.20261 λεπτ.
Share
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com