Intracom: Αποκτά το 7,907% της Real Consulting

Η Intracom ανακοίνωσε τη συμφωνία με την One Dealer για την απόκτηση 1.700.000 μετοχών ή του 7,907% της Real Consulting.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο, η εταιερεία επισημαίνει:

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και διακριτικό τίτλο «INTRACOM HOLDINGS», ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικών κανονισμών, καθώς και του Ν. 3556/2007, περί δημοσιοποίησης ρυθμιζόμενων πληροφοριών, ότι η Εταιρεία προχώρησε σε συμφωνία με την εταιρεία «ONE DEALER HOLDINGS», βασική μέτοχο της ανώνυμης εταιρείας «REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦOΡIΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την αγορά από την INTRACOM HOLDINGS, 1.700.000 Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της «REAL CONSULTING A.E.», ήτοι ποσοστού 7,907%, έναντι ποσού € 4,70, ανά μετοχή.

Η σχετική συναλλαγή ολοκληρώθηκε σήμερα, 9 Φεβρουαρίου 2026.

