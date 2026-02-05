Η νέα οργανωτική δομή του Ομίλου AKTOR

Ο Όμιλος AKTOR ανακοινώνει τη νέα του οργανωτική δομή η οποία περιλαμβάνει ένα νέο λειτουργικό μοντέλο, με καθετοποίηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου, βέλτιστη εταιρική διακυβέρνηση και στόχο την ταχύτερη επιχειρηματική ανάπτυξή του και την παραγωγή αξίας για τους μετόχους και την κοινωνία.

Ο Όμιλος AKTOR συνεχίζει την υλοποίηση ενός ολιστικού μετασχηματισμού και μετεξελίσσεται σε έναν πολυδιάστατο Όμιλο Συμμετοχών. Οι βασικές θυγατρικές του εταιρείες, που έχουν αναλάβει την επιχειρηματική ανάπτυξη κάθε πυλώνα δραστηριότητας, λειτουργούν εφεξής με καθετοποιημένο μοντέλο, πιο αποτελεσματική δομή, απλοποιημένες διαδικασίες, διακριτούς ρόλους, σε συνδυασμό βέλτιστων πρακτικών και με ενισχυμένο έλεγχο από τη μητρική, την οποία υποστηρίζουν και εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου δήλωσε: “Στον Όμιλο AKTOR είμαστε δεσμευμένοι στη συνέπεια μεταξύ λόγων και πράξεων. Τον Οκτώβριο του 2024 είχαμε υποσχεθεί ότι θα μετατρέπαμε τον Όμιλο AKTOR σε έναν πολυσχιδή και σύγχρονο Όμιλο που θα λειτουργεί με τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές. Έπειτα από εντατικές προσπάθειες που κατέβαλαν οι ομάδες εργασίας μας, υπό την υποστήριξη συμβούλων διεθνούς κύρους, σήμερα αυτή η υπόσχεση γίνεται πραγματικότητα:  Φέρνουμε ένα νέο, σύγχρονο και αποτελεσματικό λειτουργικό μοντέλο με νέα συστήματα, διαδικασίες και οργανογράμματα, που θα μας επιτρέψουν να επιταχύνουμε την επιχειρηματική μας ανάπτυξη, να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες στην αγορά και να επεκτείνουμε τις ενδοομιλικές συνέργειες. Ενισχύουμε την ηγετική μας ομάδα, επενδύουμε σε ένα μοντέρνο επιχειρησιακό μοντέλο και συνεχίζουμε την πολυδιάστατη αναδιοργάνωση του Ομίλου, έχοντας ως στόχο την τήρηση των δεσμεύσεών μας προς το επενδυτικό κοινό και την παραγωγή αξίας για τους μετόχους και την κοινωνία”.

Επιπλέον, ο Όμιλος AKTOR επενδύει στρατηγικά στον ψηφιακό του μετασχηματισμό και έχει ήδη υλοποιήσει ένα πολύ σημαντικό τμήμα του συγκεκριμένου σχεδιασμού, διασυνδέοντας πληροφοριακά συστήματα νέας γενιάς  που θα φέρουν μεγαλύτερες συνέργειες, καλύτερη αποδοτικότητα και βέλτιστο οικονομικό έλεγχο στα έργα του.

Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ AKTOR ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ

Σε επίπεδο Ομίλου:

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνει ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, Group Chief Operating Officer ο κ. Αναστάσιος Αρανίτης, Group Chief Legal Officer ο κ. Ιωάννης Αργυρόπουλος, Group Chief Financial Officer ο κ. Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος, Group Chief Commercial Officer ο κ. Γιώργος Συριανός, Group Chief of Staff η κα. Εβίτα Τσαρτιλίδου, Group Chief Communications Officer ο κ. Γιώργος Τσαπρούνης και Group Chief Human Resources Officer η κα. Ιφιγένεια Κάλφα.

Στις κύριες θυγατρικές του Ομίλου καθήκοντα Διευθυνόντων Συμβούλων αναλαμβάνουν:

AKTOR ENERGY: κ. Αλέξανδρος Εξάρχου
AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ και AKTOR ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: κ. Αναστάσιος Αρανίτης
AKTOR ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ: κα. Γεωργία Γληνού
AKTOR ΑΚΙΝΗΤΑ: κα. Τζωρτζίνα Μητσοτάκη
AKTOR FACILITY MANAGEMENT: κ. Αλέξανδρος Αλιβιζάτος

Τα νέα Διοικητικά Συμβούλια των κύριων θυγατρικών του Ομίλου θα έχουν την ακόλουθη σύνθεση:

AKTOR ENERGY: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, Αντιπρόεδρος ο κ. Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος, και μέλη ο κ. Αναστάσιος Αρανίτης, ο κ. Ιωάννης Αργυρόπουλος, και η κα. Εβίτα Τσαρτιλίδου.

AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Πρόεδρος ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, Αντιπρόεδρος ο κ. Γιώργος Συριανός, Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Αναστάσιος Αρανίτης, και μέλη ο κ. Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος, ο κ. Ιωάννης Αργυρόπουλος, ο κ. Δημήτριος Ρέππας, και ο κ. Λουκάς Παπάζογλου.

AKTOR ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: Πρόεδρος ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, Αντιπρόεδρος ο κ. Γιώργος Συριανός, Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Αναστάσιος Αρανίτης, και μέλη ο κ. Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος, ο κ. Ιωάννης Αργυρόπουλος, η κα. Μαρία-Ελένη Νιτσοπούλου και ο κ. Ιωάννης Σαγκριώτης.

AKTOR ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ: Πρόεδρος ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, Αντιπρόεδρος ο κ. Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος, Διευθύνουσα Σύμβουλος η κα. Γεωργία Γληνού, και μέλη ο κ. Αναστάσιος Αρανίτης, ο κ. Ιωάννης Αργυρόπουλος, και ο κ. Πάνος Τσακίρης.

AKTOR ΑΚΙΝΗΤΑ: Πρόεδρος ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, Αντιπρόεδρος ο κ. Αναστάσιος Αρανίτης, Διευθύνουσα Σύμβουλος η κα. Τζωρτζίνα Μητσοτάκη και μέλη ο κ. Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος, ο κ. Ιωάννης Αργυρόπουλος, και ο κ. Ιωάννης Ερμήλιος.

AKTOR FACILITY MANAGEMENT: Πρόεδρος ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, Αντιπρόεδρος ο κ. Αναστάσιος Αρανίτης, Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Αλέξανδρος Αλιβιζάτος, και μέλη ο κ. Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος, ο κ. Ιωάννης Αργυρόπουλος, και η κα. Εβίτα Τσαρτιλίδου.

Share