HELLENiQ ENERGY: Οι όροι των συμβάσεων με την Chevron για τους υδρογονάνθρακες

Στην υπογραφή των συμβάσεων παραχώρησης για την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε υπεράκτιες περιοχές προχώρησαν η HELLENiQ ENERGY και η Chevron.

Ειδικότερα, η HELLENiQ ENERGY Holdings A.E. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, η 100% θυγατρική της HELLENiQ UPSTREAM Συμμετοχών Α.Ε. (“HELLENiQ UPSTREAM”) σε συνεργασία με τη Chevron, υπέγραψε σήμερα Συμβάσεις Μίσθωσης με την Ελληνική Δημοκρατία σχετικά με την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε τέσσερις υπεράκτιες περιοχές που βρίσκονται νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Η νέα αυτή σύμβαση παραχώρησης συμπληρώνει το χαρτοφυλάκιο έρευνας και παραγωγής της Εταιρείας στην Ελλάδα.

Η κοινοπραξία, στην οποία η Chevron κατέχει μερίδιο 70% (εντολοδόχος) και η HELLENiQ UPSTREAM μερίδιο 30%, επιλέχθηκε μετά από διεθνή διαγωνισμό που προκήρυξε το Ελληνικό Δημόσιο το 2025.

Οι τέσσερις υπεράκτιες περιοχές – «Νότια της Κρήτης 1», «Νότια της Κρήτης 2», «Νότια της Πελοποννήσου» και «Μπλοκ Α2» – καλύπτουν συνολική έκταση περίπου 47.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με τους όρους των Συμβάσεων Μίσθωσης, ο ανάδοχος θα προχωρήσει σε ερευνητικές εργασίες σε τρεις φάσεις, με στόχο την αξιολόγηση του δυναμικού υδρογονανθράκων στις συγκεκριμένες περιοχές. Οι περιοχές που θα ερευνηθούν αφορούν θαλάσσια περιβάλλοντα με σύνθετες γεωλογικές δομές, και μεγάλου βάθους – που ξεπερνά σε ορισμένες περιπτώσεις τα 1.500 μέτρα.

Οι Συμβάσεις Μίσθωσης τελούν υπό την κύρωσή τους με νόμο από τη Βουλή των Ελλήνων.