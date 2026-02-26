Eurobank: Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 1,41 δισ. ευρώ – Το πλάνο της επόμενης τριετίας

Θετικές ήταν οι επιδόσεις της Eurobank το 2025. Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας:

Tα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 1,7% σε €2.549εκ. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου υποχώρησε κατά 25 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση σε 2,48%, αντικατοπτρίζοντας την μείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ (το μέσο επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ μειώθηκε σε 2,26% το 2025, έναντι με 3,73% το 2024).

μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 1,6% σε €1.753εκ. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €1.412εκ., μειωμένα κατά 4,9% σε ετήσια βάση. Τα συνολικά καθαρά κέρδη μειώθηκαν σε €1.362εκ. και συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το κόστος εθελούσιας εξόδου ύψους €27εκ. στην Ελληνική Τράπεζα, την αρνητική υπεραξία ύψους €58εκ. από την εξαγορά της CNP Cyprus Insurance και εισφορά σε κυβερνητικά έργα ύψους €19εκ. Τα κέρδη ανά μετοχή και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε €0,37 και 16,0% αντίστοιχα.

μειώθηκε σε 2,6% και ο Η κεφαλαιακή επάρκεια διατηρήθηκε σε ισχυρά επίπεδα, με τον δείκτη συνολικής επάρκειας (CAD) και τον δείκτη κοινών μετοχών CET1 να διαμορφώνονται σε 20,0%και 15,6% αντίστοιχα.

διαμορφώθηκε σε €108,0δις, εκ των οποίων €62,8δις στην Ελλάδα, €28,7δις στην Κύπρο και €13,6δις στη Βουλγαρία. Τα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά €5,3δις το 2025, εκ. των οποίων €3,8δις στην Ελλάδα και €1,6δις στο εξωτερικό. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €56,0δις στις 31 Δεκεμβρίου 2025, εκ των οποίων €37,3δις στην Ελλάδα, €8,8δις στην Κύπρο και €8,9δις στη Βουλγαρία. Σε επίπεδο Ομίλου, ταεπιχειρηματικά δάνεια ανήλθαν σε €34,3δις τα στεγαστικά σε €12,9δις και τα καταναλωτικά σε €4,8δις.

Φωκίων Καραβίας: Ξεπεράσαμε όλους τους στόχους

« Tο 2025, ξεπεράσαμε όλους τους στόχους που είχαμε θέσει για το έτος, επιτυγχάνοντας ισχυρή οργανική ανάπτυξη σε δάνεια, καταθέσεις και περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση. Οι χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά €5,3δις, οι καταθέσεις άνω των €4δις και τα κεφάλαια υπό διαχείριση κατά 30%.

Οι στρατηγικές μας πρωτοβουλίες μας είχαν αξιοσημείωτο αποτύπωμα: ενισχύσαμε τη θέση μας στην Κύπρο μέσω της νομικής συγχώνευσης των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιρειών μας. Περαιτέρω, η απόκτηση της Eurolife ενδυναμώνει τις δραστηριότητες μας στην Ελλάδα. Οι κινήσεις αυτές συνάδουν πλήρως με τη στρατηγική μας για διαφοροποίηση των εσόδων μας τόσο γεωγραφικά, όσο και ανά δραστηριότητα στους τομείς της τραπεζικής, των ασφαλειών και της διαχείρισης περιουσίας.

Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €0,37, εκ των οποίων τα μισά περίπου προήλθαν από τις δραστηριότητές μας εκτός Ελλάδος. Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων αυξήθηκε στο 16%, υπερβαίνοντας τις αρχικές μας εκτιμήσεις. Τέλος, διανέμουμε στους μετόχους μας το 55% των κερδών.

Τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα μας επιτρέπουν να αναλάβουμε πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Επεκτείνουμε την πρωτοβουλία μας για το Δημογραφικό, ενισχύουμε τον κορυφαίο επιταχυντή νεοφυών επιχειρήσεων EGG και συνεισφέρουμε σημαντικά στην ανακαίνιση των δημόσιων σχολείων στην Ελλάδα. Επιπλέον, προβαίνουμε σε κοινωνικές δράσεις σε Βουλγαρία και Κύπρο.

Είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για τις προοπτικές του περιφερειακού τραπεζικού μας μοντέλου, όπως αυτές αντικατοπτρίζονται στο 3-ετές επιχειρηματικό μας πλάνο για το 2026-2028. Στους παράγοντες ανάπτυξης εργασιών περιλαμβάνονται η πιστωτική επέκταση κατά περίπου 8% ετησίως, η περαιτέρω αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων, οι συνέργειες από την ισχυρή μας παρουσία στην Κύπρο, οι προοπτικές που προκύπτουν από την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη και η εξαγορά της Eurolife. Αναμένουμε μια μέση ετήσια αύξηση στα κέρδη ανά μετοχή κατά 10% και τον δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων να ενισχύεται σε 17% έως το 2028.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους μας για τη δέσμευση τους και την ομαδική τους εργασία, τους πελάτες μας για την εμπιστοσύνη τους και τους μετόχους μας για την διαχρονική υποστήριξή τους.»

Επιχειρηματικό Πλάνο 2026 – 2028

Σε ένα περιβάλλον σχετικά σταθερών επιτοκίων, η Eurobank στοχεύει την αύξηση της απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων τουλάχιστον σε περίπου 17% το 2028, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ανά μετοχή και σε μια αύξηση κατά 50% της σωρευτικής διανομής κερδών για την περίοδο 2026- 2028, έναντι της αντίστοιχης διανομής για την περίοδο 2023-2025.

Η ανάπτυξη θα προέλθει κυρίως από την οργανική αύξηση των χορηγήσεων (σωρευτική ετήσια μεταβολή +7,5% περίπου), από τα οφέλη και τις συνέργειες από την ηγετική θέση στην Κύπρο, από την εξαγορά της Eurolife και την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών στη Διαχείριση Περιουσίας (σωρευτική ετήσια μεταβολή κατά περίπου +16% των υπό διαχείριση κεφαλαίων).

Οι χρηματοοικονομικοί στόχοι της περιόδου 2026-2028 έχουν ως εξής: