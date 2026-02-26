Επιχειρήσεις: Αύξηση 5,8% στις εγγραφές, άλμα 83,2% στις πτωχεύσεις το 2025

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Αυξημένες κατά 5,8% ήταν οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων (ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων), για το σύνολο των τομέων της οικονομίας, το έτος 2025, καθώς ανήλθαν σε 140.229 σε σχέση με το 2024 που είχαν ανέλθει σε 132.507.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ,  οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων, για το σύνολο των τομέων της οικονομίας, το έτος 2025 ανήλθαν σε 557, παρουσιάζοντας αύξηση 83,2% σε σχέση με το 2024 που είχαν ανέλθει σε 304.

Εγγραφές νέων επιχειρήσεων

Για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων έτους αναφοράς 2022, η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των εγγραφών νέων επιχειρήσεων, το έτος 2025 σε σχέση με το 2024, καταγράφηκε στον τομέα «Μεταφορά και Αποθήκευση» (33,7%) και στον τομέα «Μεταποίηση» (17,6%), ενώ μείωση καταγράφηκε στον τομέα «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης» (7,1%) και στον τομέα «Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού» (4,0%).

Τριμηνιαία στοιχεία

Οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων, για το σύνολο των τομέων της οικονομίας, το Δ΄ τρίμηνο 2025 ανήλθαν σε 36.402, παρουσιάζοντας αύξηση 4,7% σε σχέση με το Δ΄ τρίμηνο 2024 που είχαν ανέλθει σε 34.784 και αύξηση 14,6% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο 2025 που είχαν ανέλθει σε 31.768.

Για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων έτους αναφοράς 2022, η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των εγγραφών νέων επιχειρήσεων, το Δ΄ τρίμηνο 2025 σε σχέση με το Δ΄ τρίμηνο 2024, καταγράφηκε στον τομέα «Μεταφορά και Αποθήκευση» (28,0%) και στον τομέα «Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες» (23,0%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στον τομέα «Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού» (19,8%) και στον τομέα «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης» (3,3%).

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους σημειώθηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων, ανά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή της Ελλάδας, είναι:

• Βόρεια Ελλάδα: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία»(1), με 1.065 εγγραφές σε σύνολο 6.781.
• Κεντρική Ελλάδα: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία»(1), με 4.974 εγγραφές σε σύνολο 9.651.
• Αττική: «Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες», με 2.537 εγγραφές σε σύνολο 15.612.
• Νησιά Αιγαίου – Κρήτη: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία»(1), με 1.705 εγγραφές σε σύνολο 4.358.

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους σημειώθηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων, ανά κατηγορία Νομικής Μορφής επιχείρησης, είναι:

• Ατομικές Επιχειρήσεις: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία» (1), με 9.515 εγγραφές σε σύνολο 24.735.
• Προσωπικές Επιχειρήσεις: «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και
Μοτοσυκλετών», με 1.152 εγγραφές σε σύνολο 5.687.
• Κεφαλαιουχικές Επιχειρήσεις: «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας», με 147 εγγραφές σε σύνολο 529.
• Λοιπές Νομικές Μορφές: «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας», με 1.268 εγγραφές σε σύνολο 5.451.

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Όχι άλλη καθυστέρηση στο ευρωπαϊκό Industrial Accelerator Act

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Όχι άλλη καθυστέρηση στο ευρωπαϊκό Industrial Accelerator Act

26.02.20261 λεπτ.
Y/KNOT: Εσοδο 800 χιλ. ευρώ από την πώληση της θυγατρικής στη Γαλλία

Y/KNOT: Εσοδο 800 χιλ. ευρώ από την πώληση της θυγατρικής στη Γαλλία

26.02.20261 λεπτ.
ONEX-Hanwha: Υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον η συμφωνία για ναυπηγική και ενεργειακή συνεργασία

ONEX-Hanwha: Υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον η συμφωνία για ναυπηγική και ενεργειακή συνεργασία

26.02.20261 λεπτ.
Πειραιώς: Κέρδη 1,07 δισ. ευρώ το 2025 – Αναβαθμίζεται στο 55% το payout – Τι δήλωσε ο Χρ. Μεγάλου

Πειραιώς: Κέρδη 1,07 δισ. ευρώ το 2025 – Αναβαθμίζεται στο 55% το payout – Τι δήλωσε ο Χρ. Μεγάλου

26.02.20261 λεπτ.
OTE: EBITDA (al) 1,37 δισ. για το 2025 – Μέρισμα €0,8777/μετοχή αυξημένο κατά 22% – Το μήνυμα Νεμπή

OTE: EBITDA (al) 1,37 δισ. για το 2025 – Μέρισμα €0,8777/μετοχή αυξημένο κατά 22% – Το μήνυμα Νεμπή

26.02.20262 λεπτ.
Ideal Holdings: Ιστορικό υψηλό για τα κέρδη – EBITDA 58 εκατ. ευρώ (+48%)

Ideal Holdings: Ιστορικό υψηλό για τα κέρδη – EBITDA 58 εκατ. ευρώ (+48%)

26.02.20261 λεπτ.
ΔΕΠΑ Εμπορίας: Επίσκεψη του πρωθυπουργού στη μονάδα του κοινού σχήματος με τη ΔΕΗ

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Επίσκεψη του πρωθυπουργού στη μονάδα του κοινού σχήματος με τη ΔΕΗ

25.02.20261 λεπτ.
Atlantic SEE LNG Trade: Οι λεπτομέρειες των νέων συμφωνιών – Ο Κάθετος Διάδρομος «ξεκλειδώνει» ευκαιρίες ανάπτυξης

Atlantic SEE LNG Trade: Οι λεπτομέρειες των νέων συμφωνιών – Ο Κάθετος Διάδρομος «ξεκλειδώνει» ευκαιρίες ανάπτυξης

25.02.20261 λεπτ.
HSBC Malta: Κέρδη προ φόρων άνω των 100 εκατ. ευρώ για 3η συνεχόμενη χρονιά

HSBC Malta: Κέρδη προ φόρων άνω των 100 εκατ. ευρώ για 3η συνεχόμενη χρονιά

25.02.20261 λεπτ.
TELEKOM: Ο πρώτος πολυεθνικός τηλεπικοινωνιακός όμιλος που επιτυγχάνει κλιματική ουδετερότητα σε όλες τις δραστηριότητές του

TELEKOM: Ο πρώτος πολυεθνικός τηλεπικοινωνιακός όμιλος που επιτυγχάνει κλιματική ουδετερότητα σε όλες τις δραστηριότητές του

25.02.20261 λεπτ.
Capital Tankers: Στο χρηματιστήριο του Όσλο η εισαγωγή του στόλου δεξαμενόπλοιων του Βαγγέλη Μαρινάκη

Capital Tankers: Στο χρηματιστήριο του Όσλο η εισαγωγή του στόλου δεξαμενόπλοιων του Βαγγέλη Μαρινάκη

25.02.20261 λεπτ.
JPMorgan: Σταθερή κερδοφορία στις ελληνικές τράπεζες, το ενδιαφέρον στις στρατηγικές κινήσεις και τις αποδόσεις

JPMorgan: Σταθερή κερδοφορία στις ελληνικές τράπεζες, το ενδιαφέρον στις στρατηγικές κινήσεις και τις αποδόσεις

25.02.20261 λεπτ.
Ενεργειακές συμφωνίες με ισχυρό ελληνικό αποτύπωμα στη Διατλαντική Σύνοδο για το LNG

Ενεργειακές συμφωνίες με ισχυρό ελληνικό αποτύπωμα στη Διατλαντική Σύνοδο για το LNG

25.02.20261 λεπτ.
Y/KNOT Invest: Πώληση του 70% της Kiriacoulis France

Y/KNOT Invest: Πώληση του 70% της Kiriacoulis France

24.02.20261 λεπτ.
S&P για Metlen: Δεν επηρεάζεται η αξιολόγηση από την ασθενέστερη επίδοση το 2025 – Ισχυρό το μεσοπρόθεσμο growth outlook

S&P για Metlen: Δεν επηρεάζεται η αξιολόγηση από την ασθενέστερη επίδοση το 2025 – Ισχυρό το μεσοπρόθεσμο growth outlook

24.02.20261 λεπτ.
Share