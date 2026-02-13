ΕΚΤΕΡ: Placement από τον Αθανάσιο Σίψα – Διέθεσε 1,7 εκατομμύρια μετοχές σε θεσμικούς επενδυτές

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, σε συνέχεια των από 13.02.2026 παραληφθέντων εντύπων γνωστοποίησης TR-1, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

Η εταιρεία ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ Α.Ε., συνδεδεμένο Νομικό πρόσωπο με τον κ.κ. Αθανάσιο Σίψα μέτοχο και Πρόεδρο Δ.Σ./εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας, (υπόχρεο πρόσωπο γνωστοποίησης, που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα, με βάση το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014), κατήλθε του ορίου του 10% των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία. Ειδικότερα το άμεσο ποσοστό της εταιρείας ΠΟΛΥΚΡΑΤΗ Α.Ε. διαμορφώθηκε στο 5,853% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, που αντιστοιχεί σε 1.622.880 άμεσα δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία.

Η μεταβολή οφείλεται σε Πώληση από την εταιρεία ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ Α.Ε., μέσω placement σε θεσμικούς επενδυτές 1.700.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικού τιμήματος 6.460.000,00€, η οποία επήλθε στις 12.02.2026.

Πριν την ανωτέρω μεταβολή, η ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. κατείχε άμεσα 3.322.880 δικαιώματα ψήφου (ποσοστό 11,98% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου)

Σε συνέπεια της ανωτέρω μεταβολής, επήλθε μείωση του έμμεσου ποσοστού συμμετοχής του κ. Αθανασίου Σίψα στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας. Συγκεκριμένα ο κος Αθανάσιος Σίψας μέτοχος και Πρόεδρος Δ.Σ./εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας, (υπόχρεο πρόσωπο γνωστοποίησης, που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα, με βάση το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014),ο οποίος κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο από 10% προέβη σε μεταβολή δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερη από 3%.

Ειδικότερα το ποσοστό του διαμορφώθηκε στο 27,02% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, που αντιστοιχεί σε 3.510.856 άμεσα δικαιώματα ψήφου (ποσοστό 12,66% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία) και σε 3.981.480 έμμεσα δικαιώματα ψήφου (ποσοστό 14,36% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία).

Πριν τις ανωτέρω μεταβολές, ο κος Αθανάσιος Σίψας κατείχε άμεσα 3.510.856 δικαιώματα ψήφου (ποσοστό 12,66% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου) και έμμεσα 5.681.480 (ποσοστό 20,49% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου).

 

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

ΑΔΜΗΕ
ΑΔΜΗΕ: Πράσινο φως από τη Γενική Συνέλευση στην ΑΜΚ του 1 δισ. ευρώ

ΑΔΜΗΕ: Πράσινο φως από τη Γενική Συνέλευση στην ΑΜΚ του 1 δισ. ευρώ

13.02.20261 λεπτ.
Βιομηχανία: Μείωση 5,4% των τιμών εισαγωγών τον Δεκέμβριο

Βιομηχανία: Μείωση 5,4% των τιμών εισαγωγών τον Δεκέμβριο

13.02.20261 λεπτ.
Στο σχήμα ΤΕΡΝΑ – ΜΕΤΚΑ η ανάπλαση του Φαληρικού Ορμου

Στο σχήμα ΤΕΡΝΑ – ΜΕΤΚΑ η ανάπλαση του Φαληρικού Ορμου

13.02.20261 λεπτ.
Impact Monitor 2025: Τι ζητούν σήμερα οι Έλληνες από τις επιχειρήσεις

Impact Monitor 2025: Τι ζητούν σήμερα οι Έλληνες από τις επιχειρήσεις

13.02.20261 λεπτ.
Metlen: Στα 56,20 ευρώ η τιμή στόχος από την Eurobank Equities – Ανέγγιχτη η βασική δυναμική των κερδών

Metlen: Στα 56,20 ευρώ η τιμή στόχος από την Eurobank Equities – Ανέγγιχτη η βασική δυναμική των κερδών

13.02.20261 λεπτ.
Κωνσταντίνος Μιτζάλης (AVAX): Ραντεβού στο τέλος του 2026 για την ολοκλήρωση όλης της σήραγγας της Γραμμής 4

Κωνσταντίνος Μιτζάλης (AVAX): Ραντεβού στο τέλος του 2026 για την ολοκλήρωση όλης της σήραγγας της Γραμμής 4

12.02.20261 λεπτ.
ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,6% στον τζίρο των επιχειρήσεων το 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,6% στον τζίρο των επιχειρήσεων το 2025

12.02.20261 λεπτ.
Λάμψα: Πράσινο φως στην ΑΜΚ της Regency – Πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά για Selene και Harmona

Λάμψα: Πράσινο φως στην ΑΜΚ της Regency – Πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά για Selene και Harmona

12.02.20261 λεπτ.
Μυτιληναίος: Υποφέρει η βιομηχανία – Χρειαζόμαστε ανακούφιση από το υψηλό κόστος ενέργειας

Μυτιληναίος: Υποφέρει η βιομηχανία – Χρειαζόμαστε ανακούφιση από το υψηλό κόστος ενέργειας

12.02.20261 λεπτ.
Τράπεζα Κύπρου: Στα 10,90 ευρώ η τιμή στόχος από Alpha Finance – AXIA Research

Τράπεζα Κύπρου: Στα 10,90 ευρώ η τιμή στόχος από Alpha Finance – AXIA Research

12.02.20261 λεπτ.
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 42,4 ευρώ ανεβάζει η Pantelakis Securities την τιμή στόχο

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 42,4 ευρώ ανεβάζει η Pantelakis Securities την τιμή στόχο

11.02.20261 λεπτ.
Τράπεζα Ηπείρου: Πράσινο φως στην ΑΜΚ των 30 εκατ. ευρώ και την είσοδο του Π. Νομικού

Τράπεζα Ηπείρου: Πράσινο φως στην ΑΜΚ των 30 εκατ. ευρώ και την είσοδο του Π. Νομικού

11.02.20261 λεπτ.
Citi για ΤΙΤΑΝ: Ανεβάζει την τιμή στόχο στα 70 ευρώ – H νέα στρατηγική που δίνει αξία

Citi για ΤΙΤΑΝ: Ανεβάζει την τιμή στόχο στα 70 ευρώ – H νέα στρατηγική που δίνει αξία

11.02.20261 λεπτ.
METLEN: Υποστηρίζει την ένταξη της Acciaieria Arvedi στο ιταλικό Energy Release 2.0

METLEN: Υποστηρίζει την ένταξη της Acciaieria Arvedi στο ιταλικό Energy Release 2.0

11.02.20261 λεπτ.
Ομίλος AKTOR: Στρατηγική συμφωνία με την SUEZ INTERNATIONAL για υπηρεσίες διαχείρισης υδάτων

Ομίλος AKTOR: Στρατηγική συμφωνία με την SUEZ INTERNATIONAL για υπηρεσίες διαχείρισης υδάτων

11.02.20261 λεπτ.
Share
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com