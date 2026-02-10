Δυναμική και το 2026 η παγκόσμια αγορά συγχωνεύσεων και εξαγορών

Η παγκόσμια αγορά συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A) διατηρεί τη δυναμική της για το 2026 μετά τη θεαματική ανάκαμψη του 2025, όπου η αξία των συμφωνιών αυξήθηκε κατά 40%, αγγίζοντας τα 4,9 τρισ. δολάρια. Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα Global M&A Report 2026 της Bain & Company, η επίδοση αυτή αποτελεί τη δεύτερη υψηλότερη ιστορικά καταγεγραμμένη αξία.

Η έρευνα της Bain σε 300 M&A στελέχη έδειξε ότι το 80% των ερωτηθέντων αναμένει σταθεροποίηση ή περαιτέρω ενίσχυση της δραστηριότητας το 2026. Το περιβάλλον παραμένει ευνοϊκό, υποστηριζόμενο από τη βελτίωση των μακροοικονομικών δεικτών, τη συσσώρευση αποθεμάτων από ιδιωτικά κεφάλαια (private equity) και τη διάθεση των venture capital funds για ρευστοποίηση. Παράλληλα, η ηγεσία των επιχειρήσεων αναγνωρίζει πλέον ότι τα παραδοσιακά μοντέλα ανάπτυξης έχουν εξαντλήσει τα όριά τους, καθιστώντας τις στρατηγικές εξαγορές απαραίτητο μοχλό για τον ανασχηματισμό τους.

Στην Ελλάδα, η δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A) το 2025 κατέγραψε ιστορικά υψηλά επίπεδα τόσο σε όγκο όσο και σε αξία συναλλαγών, με συγκέντρωση σε μια σειρά στρατηγικών τομέων της οικονομίας. Ο τεχνολογικός κλάδος κατέγραψε έντονη δραστηριότητα σε αριθμό συμφωνιών, ενώ το real estate και ο τουρισμός, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και οι ασφάλειες, η ενέργεια, η υγεία, καθώς και τα τυχερά παιχνίδια, συγκέντρωσαν υψηλό μερίδιο της συνολικής αξίας.

Η αγορά χαρακτηρίστηκε από ισχυρά flagship deals, σε συνδυασμό με ανθεκτική δραστηριότητα στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η οποία συνεχίζει να αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του deal flow. Παράλληλα, η αυξημένη συμμετοχή διεθνών στρατηγικών και χρηματοοικονομικών επενδυτών, η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας και η ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς δημιουργούν προϋποθέσεις για μια επιλεκτικά επεκτατική πορεία των M&A, με έμφαση στη στρατηγική συνάφεια, τη δημιουργία αξίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο αντίκτυπος των τεχνολογικών ανακατατάξεων, της μετα-παγκοσμιοποίησης και των μεταβαλλόμενων πηγών κερδοφορίας ήταν αδύνατον να περάσει απαρατήρητος το 2025. Το 2026, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές θα αποτελέσουν κρίσιμο εργαλείο για τις εταιρείες, καθώς μεταβαίνουν από την απλή αντίδραση σε αυτές τις δυνάμεις, στη δραστήρια αναδιαμόρφωση της στρατηγικής τους και των χαρτοφυλακίων τους, σύμφωνα με την Bain.

Οι τεχνολογικές ανακατατάξεις, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στη τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική και τη κβαντική τεχνολογία, θα επηρεάσουν βαθιά τη δραστηριότητα των συμφωνιών φέτος. Σχεδόν οι μισές συμφωνίες στον κλάδο της τεχνολογίας ενσωματώνουν ήδη πτυχές τεχνητής νοημοσύνης – τάση που αναμένεται να επιταχυνθεί, καθώς οι παίκτες του κλάδου διεκδικούν περιουσιακά στοιχεία που προσφέρουν ταλέντο και τεχνογνωσία ΤΝ. Μεταξύ των μη τεχνολογικών επιχειρήσεων, οι συναλλαγές θα ενταθούν με στόχο την ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογικών λύσεων.

Η γεωπολιτική και η μετα-παγκοσμιοποίηση θα παραμείνουν στο επίκεντρο της στρατηγικής M&A το 2026, καθώς οι δασμολογικές πιέσεις του 2025 κατέδειξαν πώς ο κατακερματισμός της αγοράς αναδιατάσσει τις ροές αγαθών, κεφαλαίων, πνευματικής ιδιοκτησίας και εργασίας. Οι εταιρείες αναμένεται να προχωρήσουν σε πιο τολμηρές κινήσεις, ισχυροποιώντας το παγκόσμιο αποτύπωμά τους σε γεωγραφικές ζώνες υψηλής προτεραιότητας και περιορίζοντας την έκθεσή τους σε μη ευνοϊκές αγορές. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εξαγορές και οι αποεπενδύσεις θα αποτελέσουν τα βασικά εργαλεία για την ταχεία υλοποίηση αυτής της στρατηγικής αναπροσαρμογής.

Επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους αναμένεται να στραφούν ολοένα και περισσότερο στις συγχωνεύσεις και εξαγορές – συμπεριλαμβανομένων αποεπενδύσεων και εταιρικών αποσχίσεων (spin-offs) – καθώς οι διαρθρωτικές αλλαγές στους κλάδους τους εντείνουν την ανάγκη για ενεργή και στοχευμένη αναδιάρθρωση των εταιρικών χαρτοφυλακίων. Πάνω από τις μισές εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα της Bain προετοιμάζονται για την πώληση επενδυτικών στοιχείων τα επόμενα χρόνια, με στόχο την ενίσχυση του στρατηγικού τους προσανατολισμού, την απελευθέρωση κεφαλαίων και την αξιοποίηση των υψηλών αποτιμήσεων στην τρέχουσα αγορά.

Σύμφωνα με την έρευνα της Bain, η χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) από τα στελέχη M&A υπερδιπλασιάστηκε το 2025, αγγίζοντας το 45%. Πλέον, το ένα τρίτο των φορέων συναλλαγών εντάσσει συστηματικά την ΤΝ στις διαδικασίες του ή επανασχεδιάζει τη στρατηγική του με επίκεντρο αυτήν, ενώ περισσότεροι από τους μισούς προβλέπουν ότι η τεχνολογία θα μετασχηματίσει ριζικά την εκτέλεση των συμφωνιών.

Η έρευνα προσδιορίζει πέντε βασικούς άξονες μέσω των οποίων οι κορυφαίες εταιρείες μεγιστοποιούν την αξία των M&A: τη διαμόρφωση δυναμικών χαρτοφυλακίων υποψήφιων στόχων, την αναβάθμιση της ποιότητας της πληροφόρησης από εξωτερικές πηγές (outside-in intelligence), την επιτάχυνση των συνεργειών, τον περιορισμό του προπαρασκευαστικού φόρτου για την ενοποίηση και την εις βάθος κατανόηση των ενδιαφερόμενων μερών.

