ΔΕΣΦΑ: Πλήρης δέσμευση του «κάθετου διαδρόμου» για τον Μάρτιο

Σημαντική εξέλιξη για τον «κάθετο διάδρομο» φυσικού αερίου, αποτελεί η σημερινή δημοπρασία για την χρήση του τον επόμενο μήνα, Μάρτιο, μέσω της οποίας δεσμεύθηκε σχεδόν το σύνολο (98%) της προσφερόμενης χωρητικότητας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ΔΕΣΦΑ, δεσμεύθηκαν 25.000.000 KWh από τις συνολικά 25.554.129 kWh που προσφέρθηκαν.

Πρόκειται για φυσικό αέριο που θα διοχετευθεί μέσω της διαδρομής Route 1, που εκκινεί από τις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα, με τελική κατάληξη την Ουκρανία. «Η σημερινή δημοπρασία για το προϊόν δυναμικότητας Route 1 ολοκληρώθηκε με ισχυρό ενδιαφέρον, σε στενή συνεργασία του ΔΕΣΦΑ με τους Διαχειριστές (TSOs) της περιοχής (Bulgartransgaz, Transgaz, VestMoldTransgaz, GTSOU)», αναφέρει ο ΔΕΣΦΑ.

Η εξέλιξη είναι σημαντική, αφενός επειδή σε προηγούμενες δημοπρασίες δεν υπήρξε ενδιαφέρον, και αφετέρου γιατί πραγματοποιήθηκε ενώ είναι σε εξέλιξη η επίσκεψη του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, στις ΗΠΑ, όπου θα πραγματοποιηθεί σειρά επαφών με στόχο την άρση των εμποδίων για την πλήρη ενεργοποίηση του κάθετου διαδρόμου.

Ο ΔΕΣΦΑ αναφέρει σχετικά ότι «η επιτυχία των σημερινών δημοπρασιών, ενόψει μιας σειράς κρίσιμων συναντήσεων για το θέμα, που ξεκινούν αύριο στην Ουάσιγκτον, υπογραμμίζουν τη δυναμική του Κάθετου Διαδρόμου να εδραιωθεί ως η νέα ενεργειακή ραχοκοκαλιά της Ευρώπης — μια αξιόπιστη και ανταγωνιστική εναλλακτική διαδρομή για την προμήθεια διαφοροποιημένων ποσοτήτων φυσικού αερίου από το Νότο στον Βορρά. Ταυτόχρονα, αναδεικνύουν τον ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικού ενεργειακού κόμβου για τη Νοτιοανατολική και Κεντρική-Ανατολική Ευρώπη».

Κατά τις πληροφορίες δεν υπήρξε ενδιαφέρον για τις άλλες δύο διαδρομές (Route 2 και 3) για διοχέτευση αερίου μέσω του πλωτού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης και του αγωγού ΤΑΡ.

 

