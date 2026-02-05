ΔΑΑ: Σχεδόν 2 εκατ. επιβάτες τον Ιανουάριο – Αύξηση 8,6% στην επιβατική κίνηση

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Αύξηση 8,6% εμφάνισε η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καθώς ανήλθε σε 1,99 εκατ.

Τόσο η εγχώρια όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση ξεπέρασαν κατά 7,1% και 9,2% τα επίπεδα του 2025.

 

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου 2026 ανήλθε σε 17.748, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 7,3% σε σχέση με το 2025. Τόσο οι πτήσεις εσωτερικού, όσο και οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν άνοδο κατά 7,6% και 7,1% αντίστοιχα.

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

Lamda Development: Στην TEN Brinke έναντι 41,5 εκατ. ευρώ δύο οικόπεδα στο Ελληνικό

Lamda Development: Στην TEN Brinke έναντι 41,5 εκατ. ευρώ δύο οικόπεδα στο Ελληνικό

05.02.20261 λεπτ.
Ομιλος AKTOR: Ισχυρό αποτύπωμα στην Κρήτη – Ενεργή και πολυεπίπεδη παρουσία στον ΒΟΑΚ

Ομιλος AKTOR: Ισχυρό αποτύπωμα στην Κρήτη – Ενεργή και πολυεπίπεδη παρουσία στον ΒΟΑΚ

05.02.20261 λεπτ.
Metlen και όμιλος Aktor μπαίνουν στον ΒΟΑΚ – Πώς μοιράζονται τα ποσοστά με τη ΓΕΚ Τέρνα

Metlen και όμιλος Aktor μπαίνουν στον ΒΟΑΚ – Πώς μοιράζονται τα ποσοστά με τη ΓΕΚ Τέρνα

05.02.20261 λεπτ.
Jumbo: Πράσινο φως από την ΕΓΣ σε έκτακτη χρηματική διανομή 0,50 ευρώ/μετοχή

Jumbo: Πράσινο φως από την ΕΓΣ σε έκτακτη χρηματική διανομή 0,50 ευρώ/μετοχή

04.02.20261 λεπτ.
ΕΧΑΕ: Απέκτησε επιπλέον 20% συμμετοχή στην Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.

ΕΧΑΕ: Απέκτησε επιπλέον 20% συμμετοχή στην Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.

04.02.20261 λεπτ.
Metlen: Διπλή στήριξη από Morgan Stanley και Citi – Πώς η στρατηγική asset rotation και τα μέταλλα αναδιαμορφώνουν το επενδυτικό προφίλ

Metlen: Διπλή στήριξη από Morgan Stanley και Citi – Πώς η στρατηγική asset rotation και τα μέταλλα αναδιαμορφώνουν το επενδυτικό προφίλ

04.02.20261 λεπτ.
METLEN: Συμφωνία με τη Schroders Greencoat για τη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών στο Ηνωμένο Βασίλειο

METLEN: Συμφωνία με τη Schroders Greencoat για τη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών στο Ηνωμένο Βασίλειο

04.02.20261 λεπτ.
Reuters: Ενισχύεται ο ρόλος της Ελλάδας στις προμήθειες φυσικού αερίου της Ευρώπης

Reuters: Ενισχύεται ο ρόλος της Ελλάδας στις προμήθειες φυσικού αερίου της Ευρώπης

04.02.20261 λεπτ.
Αlpha Bank: Προσφορές από 130 επενδυτές για το ομόλογο – Στο 6% το κουπόνι
Alpha Bank: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για το 7ετές senior preferred ομόλογο – Προσφορές άνω των 3,5 δισ. ευρώ

Alpha Bank: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για το 7ετές senior preferred ομόλογο – Προσφορές άνω των 3,5 δισ. ευρώ

03.02.20261 λεπτ.
Jumbo: Προβλέπει αύξηση πωλήσεων κατά 5% για το 2026 και καθαρά κέρδη 310–320 εκατ. ευρώ

Jumbo: Προβλέπει αύξηση πωλήσεων κατά 5% για το 2026 και καθαρά κέρδη 310–320 εκατ. ευρώ

03.02.20261 λεπτ.
ΕΤΕπ: Ιστορικά υψηλή χρηματοδότηση 3,5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα το 2025

ΕΤΕπ: Ιστορικά υψηλή χρηματοδότηση 3,5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα το 2025

03.02.20261 λεπτ.
Alpha Bank: Στο 1,21% το ποσοστό της JP Morgan – «Βλέπει» έως το 6,04%

Alpha Bank: Στο 1,21% το ποσοστό της JP Morgan – «Βλέπει» έως το 6,04%

03.02.20261 λεπτ.
Εθνική Τράπεζα: Aλώβητο από τις προκλήσεις του 2025 το ελληνικό επιχειρείν

Εθνική Τράπεζα: Aλώβητο από τις προκλήσεις του 2025 το ελληνικό επιχειρείν

03.02.20261 λεπτ.
Ερευνα ΕΥ: Οι CEOs επιμένουν στο AI, τον μετασχηματισμό και τις συγχωνεύσεις και εξαγορές για ανάπτυξη εν μέσω αβεβαιότητας

Ερευνα ΕΥ: Οι CEOs επιμένουν στο AI, τον μετασχηματισμό και τις συγχωνεύσεις και εξαγορές για ανάπτυξη εν μέσω αβεβαιότητας

03.02.20261 λεπτ.
Alpha Bank: Εκδίδει senior preferred ομόλογο για άντληση 450 εκατ.

Alpha Bank: Εκδίδει senior preferred ομόλογο για άντληση 450 εκατ.

03.02.20261 λεπτ.
Share