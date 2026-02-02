CrediaBank: Προσωρινός Γενικός Διευθυντής Χρηματαγορών ο Αθανάσιος Σταθάς

Η CrediaBank ανακοίνωσε ότι ο Αθανάσιος Σταθάς, αναλαμβάνει τη θέση του εν ενεργεία Γενικού Διευθυντή Χρηματαγορών (Acting Chief Financial Markets Officer) με ισχύ από τις 1.2.2026. Ο κ. Σταθάς θα αναφέρεται στη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Τράπεζας και θα συμμετέχει στην Εκτελεστική Επιτροπή.

Η CrediaBank εκφράζει τις ευχαριστίες της στον κ. Μαρίνο Δαναλάτο, Chief Financial Markets Officer της CrediaBank από τον Δεκέμβριο του 2024 και της Attica Bank από τον Φεβρουάριο του 2023, για τη συνεισφορά του στην ενίσχυση της θέσης της Τράπεζας στις χρηματοπιστωτικές αγορές αλλά και για τη συμβολή του στον επιτυχή μετασχηματισμό και την μετά την πρόσφατη συγχώνευση μετάβαση στην ενιαία Τράπεζα. Ο κ. Δαναλάτος θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην CrediaBank από τον ρόλο του Συμβούλου Διοίκησης.

Το βιογραφικό του Αθανάσιου Σταθά

Ο κ. Αθανάσιος Σταθάς διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο και ειδικότερα στον τομέα του Treasury και των Χρηματοοικονομικών Αγορών, με συνολική επαγγελματική πορεία 29 ετών. Εργάστηκε στην Attica Bank από το 2001 και, κατόπιν συγχώνευσής της με την Παγκρήτια Τράπεζα και τη δημιουργία της CrediaBank, ανέλαβε τη θέση του Deputy Chief Financial Markets Officer στη νέα Τράπεζα. Προγενέστερα, εργάστηκε στην Εγνατία Τράπεζα, στον τομέα του Treasury, αποκτώντας ουσιαστική εμπειρία στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου.

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του έχει αναλάβει διαδοχικά ρόλους αυξημένης ευθύνης, με αντικείμενο τη διαχείριση Treasury, Trading & ALM, Treasury Sales, Funding και δραστηριότητες Κεφαλαιαγορών, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής χρηματοδότησης και διαχείρισης κινδύνων. Η επαγγελματική του εμπειρία εκτείνεται σε περιόδους έντονης μεταβλητότητας και συστημικών προκλήσεων αλλά και σταθεροποίησης των αγορών, προσφέροντάς του ολοκληρωμένη αντίληψη των χρηματοοικονομικών κινδύνων και των απαιτήσεων ρευστότητας και κεφαλαίου.

Είναι πτυχιούχος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

