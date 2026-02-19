CrediaBank: Προχωρά σε ΑΜΚ έως 300 εκατ. ευρώ – Στις 16 Μαρτίου η Γενική Συνέλευση

Τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης για τις 16 Μαρτίου με βασικό θέμα την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 300 εκατ. ευρώ και τη θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της τράπεζας σε εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της CrediaBank την Πέμπτη.

Σε ότι αφορά την πρόταση του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση, προβλέπεται να δοθεί η δυνατότητα περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

Μέσω της συγκεκριμένης ένεσης οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας θα ενισχυθούν σημαντικά, δίνοντας την ευχέρεια στη διοίκησή της, υπό την CEO Ελένη Βρεττού, να εφαρμόσει το αναπτυξιακό της πλάνο.

Αυτό προβλέπει μεγέθυνση του ενεργητικού της τόσο μέσω εξαγορών, όσο και με την ανάπτυξη των εργασιών της, έντοκων και μη.

Οπως αναφέρεται στην εισήγηση του Δ.Σ.:

Περαιτέρω, εισηγείται τη χορήγηση νέας εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμει των προαναφερθεισών διατάξεων του Ν. 4548/2018, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να δύναται να αποφασίζει, με την προβλεπόμενη στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ονομαστικό ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τα €150.000.000 (μετοχικό κεφάλαιο) έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα περιορισμού ή αποκλεισμού (κατάργησης) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.Η ως άνω εξουσία θα δύναται να ασκηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με τους κατωτέρω περιορισμούς:(α) με σκοπό την άντληση νέων κεφαλαίων ποσού έως €300.000.000, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, καθορίζοντας τους ειδικότερους όρους και το χρονοδιάγραμμα της αύξησης με τη σχετική απόφασή του σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της δομής της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, του τρόπου, της διαδικασίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, της ιδιότητας των επενδυτών που θα δικαιούνται να συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, των κριτηρίων κατανομής μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών στην Ελλάδα ή/και στην αλλοδαπή, καθώς και να αποφασίζει τη σύναψη των πόσης φύσεως συμβάσεων ή συμφωνιών με αλλοδαπές ή/και με ημεδαπές διαμεσολαβούσες, διοργανώτριες, συντονίστριες ή διαχειρίστριες τράπεζες ή/και λοιπές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή/και νέους επενδυτές, και, γενικότερα, να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη, αναγκαία ή σκόπιμη πράξη, ενέργεια ή δικαιοπραξία για την υλοποίηση της αύξησης, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού της Τράπεζας,

και(β) με σκοπό την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της Τράπεζας (συμπεριλαμβανομένου και αυτού της έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο), κατά ονομαστικό ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά το ποσό των €500.000, προς το σκοπό απόδοσης των νέων μετοχών στους οικείους δικαιούχους βάσει του προτεινόμενου προς έγκριση υπό το προηγούμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σε στελέχη της Τράπεζας και εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Η ανακοίνωση της CrediaBank

Σύμφωνα με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τα άρθρα 34 και 37 του Καταστατικού της Τράπεζας, και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της 19/02/2026, καλούνται οι κάτοχοι κοινών μετοχών της εδρεύουσας στην Αθήνα (Λεωφόρος Κηφισίας, αρ. 260 -262, Τ.Κ. 15231, Χαλάνδρι, Αττική) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» (εφεξής «η Τράπεζα») σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 16/03/2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., είτε με φυσική παρουσία των μετόχων στο κτίριο διοίκησης της Τράπεζας, επί της Λεωφόρου Μεσογείων, αρ. 109-111 (ισόγειο), Αθήνα, είτε με συμμετοχή των μετόχων υπό τους όρους του Άρθρου 125 του Ν.4548/2018 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση οπτικοακουστικών ηλεκτρονικών μέσων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Τράπεζας σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018. Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο .

2. Ανάκληση των υφιστάμενων εξουσιοδοτήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Χορήγηση νέας εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με σκοπό: (α) την άντληση νέων κεφαλαίων ποσού έως €300.000.000 και (β) την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών στο πλαίσιο του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σε στελέχη και εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας περιορισμού ή αποκλεισμού (κατάργησης) του δικαιώ ματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων , σύμφωνα με τα άρθρα 24 παρ. 1 και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

3. Ανακοίνωση εκλογής μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

4. Λοιπά Θέματα -Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για το σύνολο ή ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών καλούνται να συμμετάσχουν σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 2 4/03/2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., είτε με φυσική παρουσία των μετόχων στο κτίριο διοίκησης της Τράπεζας, επί της Λεωφόρου Μεσογείων, αρ. 109 -111 (ισόγειο), Αθήνα, είτε με συμμετοχή των μετόχων υπό τους όρους του Άρθρου 125 του Ν.4548/2018 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση οπτικοακουστικών ηλεκτρονικών μέσων.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευτεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 και 4 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα.