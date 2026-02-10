Coca Cola HBC: Αύξηση πωλήσεων 8,1% το 2025 – Μέρισμα 1,20 ευρώ και guidance για το 2026

Η Coca-Cola HBC ανακοίνωσε εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία της στρατηγικής της εστίασης σε ανάπτυξη και κερδοφορία.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία πέτυχε σημαντική αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις κατά 8,1% σε οργανική βάση, φτάνοντας τα 11.604,5 εκατ. ευρώ σε δημοσιευμένη βάση, με αύξηση 7,9%. Ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 2,8% οργανικά, χάρη στην άνοδο 2,5% στα ανθρακούχα αναψυκτικά και εντυπωσιακό 28,3% στα ποτά ενέργειας.

Τα καθαρά έσοδα ανά κιβώτιο ενισχύθηκαν κατά 5,1% οργανικά, αποτέλεσμα ως αποτέλεσμα των στοχευμένων πρωτοβουλιών διαχείρισης αύξησης εσόδων (RGM) και του χαμηλότερου επιπέδου πληθωρισμού.. Επιπλέον, το μερίδιο αγοράς σε αξία στα έτοιμα προς κατανάλωση μη αλκοολούχα αναψυκτικά αυξήθηκε κατά 80 μονάδες βάσης, σημειώνοντας έκτη συνεχόμενη χρονιά κερδών και εδραιώνοντας την ηγετική θέση της εταιρείας.

Ισχυρή κερδοφορία και λειτουργική βελτίωση

Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη έφτασαν τα 1.356,2 εκατ. ευρώ, με αύξηση 11,5% οργανικά και 13,8% σε δημοσιευμένη βάση. Το συγκρίσιμο λειτουργικό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε κατά 40 μονάδες βάσης οργανικά, φτάνοντας το 11,7%, ενώ το περιθώριο μεικτού κέρδους αυξήθηκε κατά 70 μονάδες βάσης στο 36,8%, χάρη στην αποτελεσματική λειτουργική μόχλευση.

Τα λειτουργικά έξοδα ως ποσοστό εσόδων αυξήθηκαν ελαφρά κατά 10 μονάδες βάσης, λόγω ενισχυμένων επενδύσεων σε μάρκετινγκ για την αξιοποίηση ευκαιριών ανάπτυξης. Η απόδοση επενδεδυμένων κεφαλαίων (ROIC) ενισχύθηκε κατά 100 μονάδες βάσης στο 19,4%, αντικατοπτρίζοντας την υψηλότερη κερδοφορία και αποδοτική διαχείριση πόρων.

Coca-Cola HBC: Διαφοροποιημένες επιδόσεις ανά αγορά

Η Coca-Cola HBC παρουσίασε αύξηση καθαρών εσόδων σε οργανική βάση σε όλες τις κατηγορίες αγορών, παρά τις διαφορετικές συνθήκες. Στις αναπτυγμένες αγορές, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,3% οργανικά, με σταθερούς όγκους και ισχυρή ανάπτυξη εσόδων ανά κιβώτιο, αν και τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 2,8% λόγω αυξημένων επενδύσεων.

Στις αναπτυσσόμενες αγορές, η αύξηση εσόδων έφτασε το 6,1% οργανικά, με παράλληλη άνοδο λειτουργικών κερδών κατά 5,6%, χάρη σε ισορροπημένη ανάπτυξη όγκου και τιμών. Στις αναδυόμενες αγορές, ιδιαίτερα στην Αφρική, τα έσοδα εκτοξεύτηκαν κατά 13,2% και τα κέρδη κατά 23,2% οργανικά, υπογραμμίζοντας την δυναμική παρουσία σε ταχύτατα αναπτυσσόμενες περιοχές.

Κέρδη ανά μετοχή και μερίσματα

Τα συγκρίσιμα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 19,7% στα 2,72 ευρώ, υποστηριζόμενα από ισχυρά λειτουργικά κέρδη και χαμηλότερα χρηματοοικονομικά έξοδα από τα αναμενόμενα. Οι καθαρές ταμειακές ροές παρέμειναν σταθερές στα 700 εκατ. ευρώ, παρά την αύξηση κεφαλαιουχικών δαπανών.

Ο ισχυρός ισολογισμός διατηρήθηκε με λόγο καθαρού δανεισμού προς προσαρμοσμένο EBITDA μόλις 0,7x. Η εταιρεία προτείνει τακτικό μέρισμα 1,20 ευρώ ανά μετοχή, αύξηση 17% σε ετήσια βάση, με ποσοστό καταβολής 44%, ενισχύοντας τις αποδόσεις στους μετόχους.

Στρατηγικές εξελίξεις και μελλοντική προοπτική

Η χρονιά σφραγίστηκε με τη συμφωνία εξαγοράς της Coca-Cola Beverages Africa στις 21 Οκτωβρίου 2025, ενώντας δύο κορυφαίους εμφιαλωτές στην Αφρική για βιώσιμη ανάπτυξη. Η στενή συνεργασία με την The Coca-Cola Company ενίσχυσε τα ανθρακούχα μέσω καμπανιών όπως το «Share a Coke», αυξάνοντας συναλλαγές και αξία σήματος.

Τα ποτά ενέργειας, με Monster, Predator και Fury, πέτυχαν δέκατο έτος διψήφιας ανάπτυξης. Στον καφέ, Costa Coffee και Caffè Vergnano κυριάρχησαν στο κανάλι εκτός σπιτιού. Η εταιρεία επενδύει σε τεχνητή νοημοσύνη για εξατομικευμένες στρατηγικές RGM, ενώ ηγείται σε βιωσιμότητα, προχωρώντας στους στόχους Mission 2025. Τα πλήρη στοιχεία θα παρουσιαστούν στην Ετήσια Έκθεση 2025, με την εταιρεία να παραμένει αισιόδοξη για βιώσιμη ανάπτυξη το 2026.

Ο Ζόραν Μπογκντάνοβιτς, διευθύνων σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε: «Είμαι περήφανος, καθώς πετύχαμε ισχυρή ανάπτυξη για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ως αποτέλεσμα της στοχευμένης υλοποίησης των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων. Με στοχευμένες επιλογές για την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου προϊόντων 24/7 κατανάλωσης, πετύχαμε αύξηση του μεριδίου αγοράς και ανάπτυξη του όγκου πωλήσεων στα ανθρακούχα αναψυκτικά και τα ποτά ενέργειας, κατηγορίες στρατηγικής μας προτεραιότητας. Συνεχίσαμε τις στοχευμένες επενδύσεις στις εξειδικευμένες δυνατότητές μας, εστιάζοντας στον ψηφιακό τομέα, τα δεδομένα και τις λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να ενισχύσουμε την εξατομικευμένη υλοποίηση της στρατηγικής μας στην αγορά και την ανάπτυξη. Ευχαριστούμε τις ομάδες μας για την συνεχή προσπάθεια και αφοσίωσή τους, τους πελάτες μας, την The Coca-Cola Company και όλους τους συνεργάτες μας για τη συνεχή υποστήριξή τους.

» Ενισχύσαμε συνεργασίες με πελάτες που δημιουργούν οφέλη για το περιβάλλον και τις κοινότητες, σημειώνοντας παράλληλα πρόοδο όσον αφορά τους στόχους που έχουμε θέσει στο πλαίσιο των Mission 2025 και NetZeroby40. Αξιοποιήσαμε ευκαιρίες μέσω του The Coca-Cola HBC Foundation, προκειμένου να προσφέρουμε ουσιαστική στήριξη σε κοινότητες που επλήγησαν από πυρκαγιές και πλημμύρες στις αγορές μας.

» Το 2025 ανακοινώσαμε επίσης την εξαγορά-ορόσημο της Coca-Cola Beverages Africa. Έχοντας παρουσία στη Νιγηρία για σχεδόν 75 χρόνια και με την προσθήκη της Αιγύπτου πριν από τέσσερα χρόνια, διαθέτουμε βαθιά κατανόηση της Αφρικής και είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας.

» Παρότι αναμένουμε το μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον να εξακολουθήσει να παρουσιάζει προκλήσεις το 2026, παραμένουμε πεπεισμένοι ότι χάρη στους ταλαντούχους ανθρώπους, τις εξειδικευμένες δυνατότητες και το μοναδικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας 24/7 κατανάλωσης, θα σημειώσουμε περαιτέρω πρόοδο όσον αφορά τους μεσοπρόθεσμους στόχους ανάπτυξης που έχουμε θέσει».