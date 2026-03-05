Capital Clean Energy Carriers: Αύξηση 36,5% στα καθαρά κέρδη το δ’ τρίμηνο – Μέρισμα 0,15 δολ. ανά μετοχή

Η Capital Clean Energy Carriers Corp., διεθνής ιδιοκτήτρια ποντοπόρων πλοίων συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, δημοσίευσε σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Κύρια Στοιχεία Τριμήνου

• Αύξηση καθαρών κερδών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το τέταρτο τρίμηνο του 2025, σε ποσοστό 36,5% με καθαρά κέρδη $28,4 εκατ. έναντι $20,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024

• Παραγγέλθηκαν τρία πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) τελευταίας τεχνολογίας με παράδοση το 2028 και το 2029

• Ολοκληρώθηκε η πώληση ενός πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 13.696 TEU, του M/V Buenaventura Express

• Ολοκληρώθηκε η παραλαβή του ‘Active’, πρώτου πλοίου μεταφοράς LCO2/πολλαπλών αερίων

• Ανακοινώθηκε μέρισμα 0,15 δολάρια ανά μετοχή για το τέταρτο τρίμηνο του 2025

Ο κ. Γεράσιμος Καλογηράτος, Διευθύνων Σύμβουλος της CCEC, σχολίασε:

«Καθ’ όλη τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου, συνεχίσαμε να εφαρμόζουμε τη στρατηγική μας για τη δημιουργία μίας ηγετικής πλατφόρμας μεταφοράς φυσικού αερίου, διασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα της κερδοφορίας και των ταμειακών ροών μας μέσω του σύγχρονου στόλου μας πλοίων LNG. Επεκτείναμε περαιτέρω το αναπτυξιακό μας πρόγραμμα, παραγγέλνοντας τρία πλοία μεταφοράς LNG τελευταίας τεχνολογίας με αναμενόμενη παράδοση το 2028 και το 2029, ενισχύοντας έτσι τη θέση μας ως η μεγαλύτερη εταιρεία μεταφοράς LNG που είναι εισηγμένη στις ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο επίσης της στρατηγικής μας μετάβασης από τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων, συμφωνήσαμε την πώληση ενός επιπλέον πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Neo-Panamax κατά το τέταρτο τρίμηνο, με τα έσοδα από την πώληση να εισπράττονται το πρώτο τρίμηνο του 2026 και να χρησιμοποιούνται για την περαιτέρω ενίσχυση του ισολογισμού μας.

Στις αρχές Ιανουαρίου, παραλάβαμε το Active, το πρώτο μας πλοίο μεταφοράς LCO2/πολλαπλών αερίων, σηματοδοτώντας έτσι την είσοδο μας στις αναδυόμενες αγορές ενεργειακής μετάβασης και την παρουσία μας σε εμπορικά ανταγωνιστικές αγορές συμβατικού φυσικού αερίου. Με την υποστήριξη των συμβολαιοποιημένων ταμειακών ροών, της πειθαρχημένης κατανομής κεφαλαίων και της σημαντικής ρευστότητας, παραμένουμε επικεντρωμένοι στη χρηματοδότηση του αναπτυξιακού μας προγράμματος και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους μας».