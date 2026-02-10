ΑΒΑΞ: Μια ανάσα πριν από την ολοκλήρωση η σήραγγα Κατεχάκη-Ευαγγελισμός

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Μια ανάσα πριν φτάσει στον προορισμό του, στο φρέαρ Ευαγγελισμού, είναι ο ένας από τους δύο μετροπόντικες που κατασκευάζει τη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, όπως επισημαίνουν πηγές της ΑΒΑΞ.

Η «Αθηνά» που ξεκίνησε από την Κατεχάκη, έχει κατασκευάσει ήδη σήραγγα 5,1 χιλιομέτρων και η κεφαλή της αναμένεται τις επόμενες μέρες να αποκαλυφθεί στο φρέαρ του Ευαγγελισμού, στη συμβολή των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Μιχαλακοπούλου.

Αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι ότι ο τελευταίας γενιάς μετροπόντικας της ΑΒΑΞ δεν μένει μόνο στη διάνοιξη της σήραγγας. Παράλληλα κατασκευάζει τη σήραγγα, αφού σε κάθε ενάμιση μέτρο διάνοιξης, τοποθετεί αντίστοιχο τσιμεντένιο δακτύλιο, αφήνοντας πίσω του έτοιμη σήραγγα, όπως αποτυπώνεται στο αποκαλυπτικό βίντεο.

300 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, 3,4 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Μέχρι σήμερα και δουλεύοντας σε βάρδιες όλο το 24ωρο, η «Αθηνά» και το προσωπικό της ΑΒΑΞ έχει τοποθετήσει 3.393 τέτοια «δαχτυλίδια» σκυροδέματος, διαγράφοντας τη διαδρομή Γουδή, Ζωγράφου, Ιλίσια, Πανεπιστημιούπολη και Καισαριανή. Υπολογίζεται δε, ότι το χώμα που έχει απομακρυνθεί, υπερβαίνει τις 400.000 κυβικά μέτρα.

Το «ξετρύπημα» αυτό του πρώτου από τους δύο μετροπόντικες που δουλεύουν για το μεγαλύτερο δημόσιο έργο της χώρας, είναι το ορόσημο της θραύσης του τοιχίου του φρέατος, στη γλώσσα του κατασκευαστικού κλάδου ονομάζεται breakthrough. Οι 300 εργαζόμενοι της κατασκευάστριας κοινοπραξίας AVAX-GHELLA-ALSTOM που ανήκουν στις ομάδες του μετροπόντικα, σε συνεχή συνεργασία με τα στελέχη της «Ελληνικό Μετρό», εργάζονται πυρετωδώς και βρίσκονται πια στην τελική ευθεία.

ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ 65% ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 4

Ο δεύτερος, ο δίδυμος μετροπόντικας της κατασκευάστριας κοινοπραξίας, η «Νίκη» ακολουθεί αντίθετη πορεία 7,5 χιλιομέτρων. Ξεκίνησε από το άλσος Βεϊκου και αφού πέρασε από το Γαλάτσι και τον σταθμό «Ελικώνος» σήμερα βρίσκεται λίγο μετά τον σταθμό στην «πλατεία Κυψέλης», έχοντας ήδη κατασκευάσει σήραγγα 2.960 μέτρων, καλύπτοντας δηλαδή το 42% της διαδρομής της. Ακολουθώντας τη διαδρομή της η «Νίκη» θα περάσει κάτω από τα Δικαστήρια, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τα Εξάρχεια, την Ακαδημίας και το Κολωνάκι, τερματίζοντας κι εκείνη στο φρέαρ Ευαγγελισμού. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του έργου θα ακολουθήσει η κατασκευή των σταθμών.

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 24ΩΡΑ ΤΟ “BREAKTHROUGH”

Λίγα 24ωρα απομένουν, λοιπόν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, για την έλευση της «Αθηνάς» στο φρέαρ Ευαγγελισμού. Ο μήκους 100 μέτρων μετροπόντικας, σημείο αναφοράς όχι μόνο για την κατασκευή της σήραγγας αλλά συνολικά για την τεχνογνωσία στη χώρα, μετά το τέλος της αποστολής του θα αποσυναρμολογηθεί, θα βγει στην επιφάνεια της γης και εν συνεχεία θα αποθηκευτεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, προκειμένου να είναι έτοιμος να ξεκινήσει ένα νέο ταξίδι σε επόμενο έργο.

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

Παρέμβαση ΣΕΒ – BusinessEurope για άμεσα μέτρα ενίσχυσης ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας

Παρέμβαση ΣΕΒ – BusinessEurope για άμεσα μέτρα ενίσχυσης ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας

10.02.20261 λεπτ.
Αμβροσία ΑΕ: «Πράσινο φως» για την 3P Salads από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Αμβροσία ΑΕ: «Πράσινο φως» για την 3P Salads από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

10.02.20261 λεπτ.
Coca Cola HBC: Αύξηση πωλήσεων 8,1% το 2025 – Μέρισμα 1,20 ευρώ και guidance για το 2026

Coca Cola HBC: Αύξηση πωλήσεων 8,1% το 2025 – Μέρισμα 1,20 ευρώ και guidance για το 2026

10.02.20261 λεπτ.
Fitch για Metlen: Ανθεκτικός ισολογισμός και θετικές προοπτικές από το 2026

Fitch για Metlen: Ανθεκτικός ισολογισμός και θετικές προοπτικές από το 2026

10.02.20261 λεπτ.
Intracom: Στα 4
Intracom: Αποκτά το 7,907% της Real Consulting

Intracom: Αποκτά το 7,907% της Real Consulting

09.02.20261 λεπτ.
Intracom Defense: Ηγείται σε έργο του NATO για Μη Επανδρωμένα Σκάφη Επιφανείας

Intracom Defense: Ηγείται σε έργο του NATO για Μη Επανδρωμένα Σκάφη Επιφανείας

09.02.20261 λεπτ.
Aktor: Με γοργούς ρυθμούς έργα αποκατάστασης οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου της Θεσσαλίας

Aktor: Με γοργούς ρυθμούς έργα αποκατάστασης οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου της Θεσσαλίας

09.02.20261 λεπτ.
ΤΙΤΑΝ: Στον δείκτη FTSE4Good για δεύτερη συνεχή χρονιά

ΤΙΤΑΝ: Στον δείκτη FTSE4Good για δεύτερη συνεχή χρονιά

09.02.20261 λεπτ.
Real Consulting: Κόκκαλης, Θεοδωρίδης, Μαρινάκης και Τζίγγερ αγοράζουν το 32,56% και όλοι… μαζί την OTS

Real Consulting: Κόκκαλης, Θεοδωρίδης, Μαρινάκης και Τζίγγερ αγοράζουν το 32,56% και όλοι… μαζί την OTS

09.02.20261 λεπτ.
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Η ΤΕΡΝΑ οριστικός ανάδοχος σε δύο έργα 1 δισ. ευρώ στη Ρουμανία

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Η ΤΕΡΝΑ οριστικός ανάδοχος σε δύο έργα 1 δισ. ευρώ στη Ρουμανία

09.02.20261 λεπτ.
ΒΕΑ: Αναγκαία η κατάργηση του φόρου πολυτελείας 10% στο κόσμημα

ΒΕΑ: Αναγκαία η κατάργηση του φόρου πολυτελείας 10% στο κόσμημα

06.02.20261 λεπτ.
Metlen: Αναθεώρηση στόχων για EBITDA για το 2025 – Θα διαμορφωθεί κατά περίπου 25% χαμηλότερα

Metlen: Αναθεώρηση στόχων για EBITDA για το 2025 – Θα διαμορφωθεί κατά περίπου 25% χαμηλότερα

06.02.20261 λεπτ.
Εθνική Τράπεζα:
Εθνική Τράπεζα: Υπερκάλυψη 11 φορές για το ΑΤ1 ομόλογο – Σε ξένους θεσμικούς το 90% των τίτλων

Εθνική Τράπεζα: Υπερκάλυψη 11 φορές για το ΑΤ1 ομόλογο – Σε ξένους θεσμικούς το 90% των τίτλων

06.02.20261 λεπτ.
Αλέξανδρος Εξάρχου: Η αναβάθμιση του Κάθετου Διαδρόμου εγγύηση για την ενεργειακή ασφάλεια

Αλέξανδρος Εξάρχου: Η αναβάθμιση του Κάθετου Διαδρόμου εγγύηση για την ενεργειακή ασφάλεια

06.02.20261 λεπτ.
Πηγές ΥΠΕΝ: Υψηλή προτεραιότητα η απρόσκοπτη υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού του ΑΔΜΗΕ

Πηγές ΥΠΕΝ: Υψηλή προτεραιότητα η απρόσκοπτη υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού του ΑΔΜΗΕ

05.02.20261 λεπτ.
Share