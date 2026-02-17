AUSTRIACARD HOLDINGS: Αποκτά πρόσβαση στην αγορά του τραπεζικού τομέα της Σαουδικής Αραβίας

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Η AUSTRIACARD HOLDINGS ανακοινώνει ότι έλαβε με επιτυχία την Πιστοποίηση Chip Profile (Αρ. Πιστοποιητικού CV071) από την Κεντρική Τράπεζα της Σαουδικής Αραβίας (SAMA) για το εθνικό σύστημα χρεωστικών καρτών mada, γεγονός που αποτελεί ορόσημο στη στρατηγική επέκτασής της σε σημαντικές αγορές παγκοσμίως.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αποτελεί μια σημαντική κατάκτηση για τον Όμιλο, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του στην τήρηση των υψηλότερων διεθνών προτύπων στην τεχνολογία πληρωμών μέσω έξυπνων καρτών. Η επιτυχής ολοκλήρωση της αυστηρής διαδικασίας πιστοποίησης της SAMA αναγνωρίζει την τεχνική αρτιότητα και τις ποιοτικές προδιαγραφές της εταιρείας στην παραγωγή chip cards.

«Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για αυτό το επίτευγμα», δήλωσε ο Mohamed Chemloul, Group CTO της AUSTRIACARD HOLDINGS. «Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί απόδειξη της αφοσίωσης της ομάδας μας στην αριστεία και της διαρκούς μας προσπάθειας να προσφέρουμε λύσεις πληρωμών παγκόσμιας κλάσης. Η επιτυχία αυτή μάς επιτρέπει να εντάξουμε τις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Σαουδικής Αραβίας στο συνεχώς διευρυνόμενο πελατολόγιό μας, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση μας ως αξιόπιστου εταίρου στη διεθνή αγορά πληρωμών.»

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δίνει τη δυνατότητα στην AUSTRIACARD να προσφέρει στη σαουδαραβική αγορά το πλήρες φάσμα των λύσεών της στον τομέα των καρτών πληρωμών και αποκτά ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι η Σαουδική Αραβία αποτελεί μια από τις πιο δυναμικές και ταχέως αναπτυσσόμενες χρηματοπιστωτικές αγορές της περιοχής ΜΕΝΑ (Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική).

Με όχημα το εθνικό στρατηγικό πλάνο Vision 2030, που επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε όλους τους τομείς, το οικοσύστημα πληρωμών της χώρας σημειώνει εντυπωσιακή ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό. Το σύστημα mada, ως το εθνικό δίκτυο πληρωμών, διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στις χρηματοοικονομικές υποδομές της χώρας, καθώς επεξεργάζεται καθημερινά εκατομμύρια συναλλαγές.

Η AUSTRIACARD είναι διεθνής πάροχος λύσεων ταυτοποίησης και πληρωμών, με στρατηγική έμφαση στις τεχνολογίες ψηφιακού μετασχηματισμού που αξιοποιούν ιδιόκτητη τεχνογνωσία και δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης.

Με έδρα τη Βιέννη της Αυστρίας, η εταιρεία διαθέτει 9 παραγωγικές μονάδες σε στρατηγικές αγορές στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η παγκόσμια παρουσία της σε επίπεδο πωλήσεων εξασφαλίζει άμεση επαφή με τους πελάτες και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

Παπαθανάσης: 20 εκατ. για ΜμΕ στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Παπαθανάσης: 20 εκατ. για ΜμΕ στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

17.02.20261 λεπτ.
THEON: Ιστορικό ρεκόρ σε τζίρο και κέρδη το 2025 – Οι προβλέψεις για τη φετινή χρονιά

THEON: Ιστορικό ρεκόρ σε τζίρο και κέρδη το 2025 – Οι προβλέψεις για τη φετινή χρονιά

17.02.20261 λεπτ.
Bespoke SGA Holdings: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 70% της 3P SALADS από την Αμβροσία

Bespoke SGA Holdings: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 70% της 3P SALADS από την Αμβροσία

16.02.20261 λεπτ.
HELLENiQ ENERGY: Οι όροι των συμβάσεων με την Chevron για τους υδρογονάνθρακες

HELLENiQ ENERGY: Οι όροι των συμβάσεων με την Chevron για τους υδρογονάνθρακες

16.02.20261 λεπτ.
Μυτιληναίος: Ξεκινά η αποστολή πακέτων γαλλίου σε υποψήφιους αγοραστές

Μυτιληναίος: Ξεκινά η αποστολή πακέτων γαλλίου σε υποψήφιους αγοραστές

16.02.20261 λεπτ.
Performance Technologies: Προχωράει στην εξαγορά του 100% της Ascentum

Performance Technologies: Προχωράει στην εξαγορά του 100% της Ascentum

16.02.20261 λεπτ.
Βιομηχανική παραγωγή: Μηνιαία κάμψη στην Ευρώπη – Ανοδος σε ετήσια βάση το 2025

Βιομηχανική παραγωγή: Μηνιαία κάμψη στην Ευρώπη – Ανοδος σε ετήσια βάση το 2025

16.02.20261 λεπτ.
«Έπεσαν» οι υπογραφές με Chevron – Helleniq Energy για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων

«Έπεσαν» οι υπογραφές με Chevron – Helleniq Energy για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων

16.02.20261 λεπτ.
QnR: Εξαγορά του 51% της MTIS έναντι 2,66 εκατ. ευρώ

QnR: Εξαγορά του 51% της MTIS έναντι 2,66 εκατ. ευρώ

16.02.20261 λεπτ.
Νέα εποχή για την ελληνική αμυντική βιομηχανία: Ποιοι τομείς ξεχωρίζουν στην ευρωπαϊκή αγορά

Νέα εποχή για την ελληνική αμυντική βιομηχανία: Ποιοι τομείς ξεχωρίζουν στην ευρωπαϊκή αγορά

15.02.20261 λεπτ.
Πέφτουν οι υπογραφές με Chevron – Helleniq Energy – Τα επόμενα βήματα

Πέφτουν οι υπογραφές με Chevron – Helleniq Energy – Τα επόμενα βήματα

15.02.20261 λεπτ.
Scope: Στο BBB+ η πιστοληπτική ικανότητα της Εθνικής Τράπεζας

Scope: Στο BBB+ η πιστοληπτική ικανότητα της Εθνικής Τράπεζας

13.02.20261 λεπτ.
ΑΔΜΗΕ
ΑΔΜΗΕ: Πράσινο φως από τη Γενική Συνέλευση στην ΑΜΚ του 1 δισ. ευρώ

ΑΔΜΗΕ: Πράσινο φως από τη Γενική Συνέλευση στην ΑΜΚ του 1 δισ. ευρώ

13.02.20261 λεπτ.
ΕΚΤΕΡ: Placement από τον Αθανάσιο Σίψα – Διέθεσε 1,7 εκατομμύρια μετοχές σε θεσμικούς επενδυτές

ΕΚΤΕΡ: Placement από τον Αθανάσιο Σίψα – Διέθεσε 1,7 εκατομμύρια μετοχές σε θεσμικούς επενδυτές

13.02.20261 λεπτ.
Βιομηχανία: Μείωση 5,4% των τιμών εισαγωγών τον Δεκέμβριο

Βιομηχανία: Μείωση 5,4% των τιμών εισαγωγών τον Δεκέμβριο

13.02.20261 λεπτ.
Share
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com