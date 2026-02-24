Ανδρέας Μαυρομάτης: Με 120 εκατ. ευρώ και 120 στρέμματα πρασίνου, το 2026 χρονιά ορόσημο για τη ΔΕΘ

Χρονιά ορόσημο αναμένεται να αποτελέσει το 2026 για τη ΔΕΘ-Helexpo, καθώς εντός του τρέχοντος έτους αναμένεται η προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή της εταιρείας που θα αναλάβει την κατασκευή του νέου Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Με εξασφαλισμένη κρατική χρηματοδότηση ύψους 120 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το ΕΣΠΑ, η ανάπλαση εισέρχεται σε καθοριστική φάση, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου που φιλοδοξεί να αλλάξει τον αστικό και εκθεσιακό χάρτη της πόλης. Τα παραπάνω ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-Helexpo, Ανδρέας Μαυρομάτης, απαντώντας σε ερώτηση που έγινε στο πλαίσιο της σημερινής συνέντευξης Τύπου για την επικείμενη διοργάνωση της 12ης Διεθνούς Έκθεσης Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής «Artozyma» (28/2-2/3) στη Θεσσαλονίκη και της «Athens International Jewellery Show» (27/2-2/3) στην Αθήνα.

Ο ίδιος μίλησε αρχικά για τη δική του εμπειρία λέγοντας ότι τα τελευταία 13 χρόνια εργάστηκε στη μεγαλύτερη εταιρεία διοργάνωσης εκθέσεων παγκοσμίως, την Informa, βρισκόμενος «στην πλευρά του διοργανωτή και όχι της διαχείρισης εγκαταστάσεων». Αυτή η οπτική, όπως τόνισε, του επιτρέπει να γνωρίζει σε βάθος τι ζητούν οι μεγάλοι διεθνείς διοργανωτές προκειμένου να επιλέξουν μια πόλη και έναν εκθεσιακό χώρο. «Δεν αρκεί να υπάρχει ένας χώρος ή μια βασική υποδομή. Είναι ένας συνδυασμός παραγόντων που καθορίζουν την απόφαση μιας εταιρείας να φέρει μια διοργάνωση σε μια πόλη», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι στόχος του είναι να μεταφέρει αυτή την τεχνογνωσία στη Θεσσαλονίκη, προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στο νέο project.

Αναφερόμενος στην ανάπλαση, ο κ. Μαυρομάτης έκανε λόγο για «στρατηγικό επανασχεδιασμό» σε σχέση με το αρχικό πλάνο που είχε παρουσιαστεί πριν από περίπου ενάμιση χρόνο. Όπως εξήγησε, έχει εγκαταλειφθεί το μοντέλο παραχώρησης, όπως και ο σχεδιασμός που προέβλεπε ξενοδοχείο και επιχειρηματικό κέντρο. Διευκρίνισε δε ότι το νέο σχέδιο εστιάζει στην πλήρη αναβάθμιση και ανακαίνιση των εκθεσιακών εγκαταστάσεων, στη δημιουργία περίπου 120 στρεμμάτων πρασίνου και στη διαμόρφωση ενός δημόσιου χώρου με επίκεντρο τον πολίτη.

«Μιλάμε για ένα δημόσιο έργο που εστιάζει στον άνθρωπο, στον πολίτη της Θεσσαλονίκης. Τα 120 στρέμματα πρασίνου αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό του χώρου και είναι η πρωταρχική μας μέριμνα», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι το σημερινό πλάνο αντανακλά τη διαδικασία ωρίμανσης του έργου και τη διαβούλευση με τοπικούς φορείς και πολίτες.

Σε ό,τι αφορά το αίτημα για δημοψήφισμα, δήλωσε πως είναι ενήμερος και πως η διοίκηση σέβεται απολύτως τις δημοκρατικές διαδικασίες. «Είναι θεμιτό να υπάρχει διάλογος. Μπορώ να καταλάβω πώς δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις, ειδικά όταν δεν είναι σαφή τα επικαιροποιημένα δεδομένα», σημείωσε, τονίζοντας τη σημασία της ενημέρωσης με βάση τα σημερινά, πραγματικά στοιχεία του έργου.

Στην παρούσα φάση, η ΔΕΘ-Helexpo συνεργάζεται στενά με το Υπερταμείο, τον μοναδικό μέτοχο της εταιρείας, καθώς και με την Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF), την ομάδα ωρίμανσης έργων δημοσίου, προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό, ώριμο σχέδιο. «Συνδυάζουμε την τεχνογνωσία τριών ομάδων που δουλεύουν πολύ στενά, ώστε να δημιουργήσουμε το έργο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», ανέφερε.