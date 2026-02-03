Alpha Bank: Στο 1,21% το ποσοστό της JP Morgan – «Βλέπει» έως το 6,04%

Σημαντική μεταβολή στη μετοχική σύνθεση της Alpha Bank, καθώς η JPMorgan Chase & Co. γνωστοποίησε έμμεση συμμετοχή 1,21% στην τράπεζα. Η συμμετοχή αυτή αφορά τόσο άμεση κατοχή μετοχών, όσο και χρηματοοικονομικά προϊόντα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αύξηση του ποσοστού έως 6,04%.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η Alpha Bank ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την από 2 Φεβρουαρίου 2026 γνωστοποίηση της JPMorgan Chase & Co., η τελευταία κατέχει έμμεσα από την 29.1.2026, 27.978.680 κοινές, ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,21% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Αlpha Bank, καθώς και χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία, υπό την αίρεση του φυσικού διακανονισμού, δύνανται να οδηγήσουν στην απόκτηση 139.749.960 κοινών μετοχών που αντιστοιχούν στο 6,04% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Αlpha Bank.

Ειδικότερα τα δικαιώματα ψήφου αναλύονται ως εξής:

Πρόσθετη πληροφόρηση

Αλυσίδα ελεγχόμενων οντοτήτων:

J.P. Morgan Chase & Co.

J.P. Morgan Chase Bank, National Association

J.P. Morgan International Finance Limited

J.P. Morgan Capital Holdings Limited

J.P. Morgan Securities plc