Alpha Bank: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για το 7ετές senior preferred ομόλογο – Προσφορές άνω των 3,5 δισ. ευρώ

 Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η τιμολόγηση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Preferred Bond) ύψους 750 εκατ. ευρώ, η οποία προσέλκυσε ισχυρό ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές, συγκεντρώνοντας προσφορές άνω των 3,5 δισ. ευρώ, στοιχείο που αντανακλά την αυξημένη τους εμπιστοσύνη στη στρατηγική κατεύθυνση, τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις και το πιστοληπτικό προφίλ της Alpha Bank.

Το νέο ομόλογο έχει διάρκεια 7 ετών, με δυνατότητα ανάκλησης (call option) στα 6 έτη, και αποτελεί τη μεγαλύτερη σε διάρκεια έκδοση που έχει υλοποιήσει έως σήμερα η Τράπεζα. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,50%.

Παράλληλα, πρόκειται για το ομόλογο αντίστοιχου ύψους και διάρκειας με το χαμηλότερο περιθώριο τιμολόγησης που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα από ελληνική τράπεζα, επιβεβαιώνοντας τη βελτιωμένη πρόσβαση και το ισχυρό αποτύπωμα της Alpha Bank στις διεθνείς αγορές.

Είναι η δεύτερη συναλλαγή μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, με την οποία η Τράπεζα αντλεί με επιτυχία κεφάλαια από τη διεθνή αγορά, στο πλαίσιο της στρατηγικής που ακολουθεί ως προς τη διάρθρωση των κεφαλαίων της, τη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης, την επέκταση του χρηματοδοτικού της προφίλ και την αποτελεσματική συμμόρφωσή της με τις εποπτικές απαιτήσεις.

Στην αγορά συμμετείχαν πάνω από 127 επενδυτές, εκ των οποίων το 71% ήταν διαχειριστές κεφαλαίων και το 15% διεθνείς τραπεζικοί οργανισμοί.

Η σημερινή συναλλαγή αντικατοπτρίζει την ισχυρή εμπιστοσύνη της αγοράς στο πιστωτικό προφίλ και τη στρατηγική χρηματοδότησης της Τράπεζας, ενώ παράλληλα επεκτείνει περαιτέρω την καμπύλη λήξης σε όλο και πιο ανταγωνιστικά επίπεδα.

Παράλληλα, η Alpha Bank έδωσε τη δυνατότητα στους κατόχους υφιστάμενου ομολόγου, ονομαστικής αξίας 450 εκατ. ευρώ και κουπονιού 7,50%, με ημερομηνία ανάκλησης τον Ιούνιο 2026, να το ανταλλάξουν με μετρητά με παράλληλο δικαίωμα συμμετοχής στη νέα έκδοση.

Στη συναλλαγή ενήργησαν ως Συντονιστές της Έκδοσης (joint bookrunners) οι Citi, Deutsche Bank, JPMorgan, HSBC, UBS και UniCredit.

Η Chief of Global Markets and Group Treasurer, Κατερίνα Μαρμαρά δήλωσε: «Η ισχυρή ζήτηση από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα για τη συγκεκριμένη έκδοση επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στην πιστοληπτική θέση και τη στρατηγική της Alpha Bank. Η συναλλαγή ενισχύει περαιτέρω το χρηματοδοτικό μας προφίλ και στηρίζει την ομαλή υλοποίηση των εποπτικών και αναπτυξιακών μας στόχων.»

