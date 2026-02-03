Alpha Bank: Εκδίδει senior preferred ομόλογο για άντληση 450 εκατ.

Η  Alpha Bank προχωρά σε νέα έκδοση ομολόγου κύριας εξασφάλισης (senior preferred), σε ευρώ, διάρκειας 7 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στο 6ο έτος (7NC6).

Η διάρκεια της έκδοσης ευθυγραμμίζεται με το προφίλ χρηματοδότησης της Τράπεζας, ενισχύοντας τη στρατηγική διαφοροποίησης των πηγών άντλησης κεφαλαίων και την περαιτέρω βελτιστοποίηση της καμπύλης λήξεων.

Ταυτόχρονα, η Τράπεζα δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους υφιστάμενου ομολόγου, ονομαστικής αξίας 450 εκατ. ευρώ και κουπονιού 7,50%, με ημερομηνία ανάκλησης τον Ιούνιο 2026, να το ρευστοποιήσουν νωρίτερα ή να το ανταλλάξουν με τη νέα έκδοση.

Στη συναλλαγή συμμετέχουν ως συνδιοργανωτές οι Citi, Deutsche Bank, JPMorgan, HSBC, UBS και UniCredit.

