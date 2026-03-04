Allwyn: Δεν θα προχωρήσει η εξαγορά της Novibet – Το παρασκήνιο

Δεν θα προχωρήσει τελικά η σχεδιαζόμενη εξαγορά της Novibet από την Allwyn, καθώς οι δύο πλευρές αποφάσισαν να ματαιώσουν τη συναλλαγή. Η εξαγορά βρισκόταν τους τελευταίους μήνες υπό εξέταση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Δεκέμβριο η Αρχή είχε δημοσιοποιήσει τα βασικά σημεία της εισήγησης για τη συγκέντρωση μεταξύ Allwyn και Novibet, προτείνοντας την απαγόρευση της συναλλαγής, καθώς εκτιμούσε ότι θα ενίσχυε περαιτέρω τη δεσπόζουσα θέση που ήδη κατέχει η Allwyn στην αγορά του διαδικτυακού στοιχήματος και των online παιγνίων.

Σημειώνεται ότι η Allwyn, η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα μέσω του ΟΠΑΠ και των brands Pamestoixima και Stoiximan, κατέχει ήδη μερίδιο που υπερβαίνει το 50%. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της εξαγοράς της Novibet, το συνδυασμένο μερίδιο θα αυξανόταν σημαντικά, δημιουργώντας σαφώς μεγαλύτερη απόσταση από τον επόμενο ανταγωνιστή, ενώ οι υπόλοιποι παίκτες της αγοράς θα διατηρούσαν περιορισμένα μερίδια.

H ανακοίνωση της Allwyn

Η Allwyn International AG (“Allwyn” ή “Εταιρεία”) ανακοινώνει σήμερα ότι η Allwyn και η Logflex MT Holding Limited, ιδιοκτήτρια του ομίλου διαδικτυακού αθλητικού στοιχηματισμού και gaming Novibet, αποφάσισαν από κοινού να αποσύρουν την προηγουμένως ανακοινωθείσα συναλλαγή από τη διαδικασία ελέγχου της Επιτροπής Ανταγωνισμού (“ΕΑ”), υπό το πρίσμα των σχολίων που έλαβαν από την ΕΑ.

Παρότι η Allwyn και η Logflex MT Holding Limited υπέβαλαν προσεκτικά διαμορφωμένες προτάσεις προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Allwyn δεσμεύεται να προχωρά μόνο σε συναλλαγές που δημιουργούν σαφή αξία για τους μετόχους της. Ως εκ τούτου, η Allwyn και η Logflex MT Holding Limited δεν αναμένουν πλέον ότι η προηγουμένως ανακοινωθείσα συναλλαγή θα προχωρήσει.

Υπενθυμίζεται ότι στις 2 Δεκεμβρίου 2025 η Επιτροπή Ανταγωνισμού δημοσιοποίησε τα βασικά στοιχεία της εισήγησης σχετικά με την εξεταζόμενη συγκέντρωση Allwyn – Novibet, εισήγηση με την οποία προτεινόταν η απαγόρευση αυτής, καθώς η ανεξάρτητη αρχή εκτιμούσε ότι θα ενισχυθεί περαιτέρω η ήδη δεσπόζουσα θέση που κατέχει η Allwyn στην αγορά του διαδικτυακού στοιχήματος και των διαδικτυακών παιγνίων.

Βασικό επιχείρημα της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην εισήγησή της περί απαγόρευσης της συγκέντρωσης Allwyn – Novibet ήταν ότι αυτή μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική παρακώλυση του ανταγωνισμού στις αγορές διαδικτυακού στοιχήματος και διαδικτυακών παιγνίων (πλην πόκερ), αφού πλέον θα εξαλειφθεί ο βασικός ανταγωνιστής της Allwyn στην Ελλάδα που δεν είναι άλλος από τη Novibet. Σημειώνεται ότι ήδη η Allwyn, η οποία στην Ελλάδα δραστηριοποιείται μέσω του ΟΠΑΠ και με τα σήματα Pamestoixima και Stoiximan, έχει μερίδιο άνω του 50%, ενώ μετά την εξαγορά της Novibet το αθροιστικό μερίδιο θα ήταν πολύ μεγαλύτερο από αυτό του επόμενου ανταγωνιστή. Όσο για τους υπόλοιπους ανταγωνιστές, θα κατέχουν αμελητέα μερίδια αγοράς.

Άλλα επιχειρήματα της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι ότι οι Allwyn και Novibet έχουν σήματα πολύ αναγνωρίσιμα λόγω των υψηλών διαφημιστικών δαπανών, προσφέρουν πολύ υψηλότερες κατά κεφαλήν επιβραβεύσεις (μπόνους) στους παίκτες σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους, και οι πλατφόρμες τους είναι από τις πλέον καινοτόμες, τεχνολογικά προηγμένες και φιλικές προς τους παίκτες. Με άλλα λόγια, αυτό που υποστηρίζει η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι ότι η δεσπόζουσα θέση της ενιαίας –εάν γινόταν η συγκέντρωση– οντότητας όχι μόνο δεν θα απειληθεί στο μέλλον, αλλά θα ενισχυθεί περαιτέρω.