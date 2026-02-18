AKTOR: Με στόχευση την είσοδο στην 20άδα

Aktor: Πράσινο φως από Επιτροπή Ανταγωνισμού στην εξαγορά της Εντελέχεια ΑΕ

Στις 18 Φεβρουαρίου 2026, η Επιτροπή Ανταγωνισμού (Ε.Α.) σε Τμήμα έλαβε την υπ’αριθ. 900/2026 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, η συγκέντρωση η οποία αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία «AKTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (πρώην ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) και με διακριτικό τίτλο «AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ», μέσω της εταιρείας «AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ», επί της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η συγκέντρωση αφορά στις αγορές κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, στις οποίες δραστηριοποιούνται τα μέρη.

Η Ε.Α. έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 Ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά, ενόψει του αμελητέου επαυξητικού μεριδίου της νέας οντότητας.

